Сводки от ополчения Новороссии 15 января 2019

Только полноценный штурм Донбасса силами ВСУ может закончить войну, а договариваться ни с кем не нужно.

Такое заявление в эфире украинского ТВ сделал боевик «АТО», служивший в националистическом карательном батальоне «Донбасс» Виталий Аверин (позывной «Авер»). По его словам, Минские соглашения, «хлебные» и новогодние «перемирия с террористами» ни к чему не приведут.

Решить же вопрос с пророссийскими настроениями «после победы над террористами» очень просто, уверен «АТОшник»: нужно просто вывезти всех фанатов «русского мира». Как будет осуществляться фильтрация вершитель судеб не уточнил.

«Те люди, которые там находятся, их надо отправлять… да хоть на Мадагаскар. Потому что правильно говорил мой командир, который сам из Донецка: вот он придет в какое-то заведение, уже у себя дома, в Донецке, а за соседним столиком будет сидеть этот ополченец, или фанат «русского мира», — пояснил он.

Как сообщала «Русская Весна», известный украинский «судья-снайпер» Александр Мамалуй также заявил, что не хочет мира, но хочет войти в Севастополь, Донецк и Луганск.

А вот комик Владимир Зеленский, вчера «похоронивший» Порошенко, напротив заявил о планах договариваться с Донбассом после избрания на пост президента Украины.

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