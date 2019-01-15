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Сводки от ополчения Новороссии 15 января 2019

12:42. 15 января 2019 Просмотров - 212 Нет комментариев Опубликовал:

Обстановка на линии соприкосновения за сутки. 15 января 2019

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Заявление ВСУ о зачистке Донбасса – реализация плана “утилизации лишних людей” – Армен Гаспарян

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Боец батальона “Патриот” “Хитрый” о силе духа и современных героях

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Представители Народной милиции посетили мать погибшего в Афганистане Евгения

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Штурмовать и выселять: боевик «АТО» предложил радикально решить вопрос Донбасса (ФОТО, ВИДЕО)

Штурмовать и выселять: боевик «АТО» предложил радикально решить вопрос Донбасса (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Только полноценный штурм Донбасса силами ВСУ может закончить войну, а договариваться ни с кем не нужно.

Такое заявление в эфире украинского ТВ сделал боевик «АТО», служивший в националистическом карательном батальоне «Донбасс» Виталий Аверин (позывной «Авер»). По его словам, Минские соглашения, «хлебные» и новогодние «перемирия с террористами» ни к чему не приведут.

Решить же вопрос с пророссийскими настроениями «после победы над террористами» очень просто, уверен «АТОшник»: нужно просто вывезти всех фанатов «русского мира». Как будет осуществляться фильтрация вершитель судеб не уточнил.

«Те люди, которые там находятся, их надо отправлять… да хоть на Мадагаскар. Потому что правильно говорил мой командир, который сам из Донецка: вот он придет в какое-то заведение, уже у себя дома, в Донецке, а за соседним столиком будет сидеть этот ополченец, или фанат «русского мира», — пояснил он.

Как сообщала «Русская Весна», известный украинский «судья-снайпер» Александр Мамалуй также заявил, что не хочет мира, но хочет войти в Севастополь, Донецк и Луганск.

А вот комик Владимир Зеленский, вчера «похоронивший» Порошенко, напротив заявил о планах договариваться с Донбассом после избрания на пост президента Украины.

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Штурмовать и выселять: боевик «АТО» предложил радикально решить вопрос Донбасса (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Штурмовать и выселять: боевик «АТО» предложил радикально решить вопрос Донбасса (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

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