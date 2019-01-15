Сумерки британской криптоимперии

Концептуал СМИ Скрытые шифры 2018

Политолог, аналитик Константин Черемных подводит итоги 2018-го года. Какие тенденции уходящего года определят будущее мира. Что затормозило победную поступь прогрессистов. Какие свои позиции сдаёт Китай.



В чём сила и особенности коммунизма по-китайски? На чём основана китайская политическая дисциплина? Как нам строить взаимоотношения с Китаем? Читайте в книге:

Некоронованные короли красного Китая. Кланы и политические группировки КНР (2-е издание, исправленное и дополненное), Вавилов Николай Николаевич

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