Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 15 января 2019
12:42. 15 января 2019 Просмотров - 267 Нет комментариев Опубликовал: admin
- 10:04 Алеппо. Декабрь 2018.
- Вчера 23:08 Россия не будет вмешиваться.
- Вчера 21:48 Провал в секторе Газа.
Алеппо. Декабрь 2018
Алеппо.
Первая фотография – декабрь 2016 года после освобождения города.
Вторая фотография – конец 2018 года.
Плюс кадры восстановления мирной жизни в Алеппо.
В начале декабря уже выпускал схожую подборку https://colonelcassad.livejournal.com/4629303.html дабы было видно, как меняется город переживший крупнейшее сражение последних десятилетий.
2 года назад спрашивали – "Как это все будут восстанавливать". На видео хорошо видно, что тяга к мирной жизни неистребима. Сирийцы несмотря на огромные трудности, постепенно приводят свой город в порядок после долгих лет войны.
Плюс видео с раздачей российской гуманитарной помощи к западу от Манбиджа в городе Аджами,
Военная полиция раздала 200 килограмм тульских пряников.
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Россия не будет вмешиваться
Из закрытой аналитической записки Джеймса Рубина (заместитель главы Госдепа в администрации Билла Клинтона) для Хиллари Клинтон (которая руководила Госдепом США в первой администрации Обамы). Написана бумага 19 апреля 2012 года и излагала соображения по поводу того, как США должны действовать применительно к начавшейся войне в Сирии.
«… Иран был бы стратегически изолированным, неспособным оказывать влияние на Ближнем Востоке. В результате новый режим в Сирии увидит в США друга, а не врага. Вашингтон получит существенное признание как борющийся за людей в арабском мире, а не за коррумпированные режимы. Для Израиля обоснование ракетной атаки на иранские ядерные объекты будет ослаблено. И новый сирийский режим вполне может быть открыт для скорейших действий на замороженных мирных переговорах с Израилем. Хезбалла в Ливане будет отрезана от своего иранского спонсора, поскольку Сирия больше не будет транзитным пунктом для иранской помощи, снабжения и ракет ».
Это недорогой, высокоэффективный подход, который устранит одного врага, ослабит еще двоих и вызовет у простых сирийцев такую радость, что мирные переговоры между Дамаском и Тель-Авивом возобновятся. Риски являются нулевыми. Поскольку ливийская операция не имела долгосрочных последствий для региона, сирийская операция также не будет иметь долгосрочных последствий.
« Некоторые утверждают, что участие США рискует развязать войну с Россией. Но пример Косово показывает обратное. В этом случае у России были подлинные этнические и политические связи с сербами, которых нет между Россией и Сирией, и даже тогда Россия практически не жаловалась. Российские чиновники уже признали, что они не будут мешать, если вмешательство придет ».
https://consortiumnews.com/2019/01/13/the-memo-that-helped-kill-a-half-million-people-in-syria/ – цинк (документ был опубликован WikiLeaks в 2016 году)
Эта бумага сыграла большое значение в формировании курса администрации Обамы в отношении Сирийской войны и поддержки террористических группировок для свержения Асада.
Стоимость политики Клинтон в Сирии была ошеломляющей. Целых 560 000 людей погибли , и половина населения было перемещено, в то время как Всемирный банк подсчитал, общий ущерб войны составил 226000000000 $, доход примерно шести лет с каждого сирийского сирийца.
Таким образом, эта неуклюжая записка помогла спровоцировать настоящую катастрофу, которая отказывается уходить. Это кошмар, из которого Трамп пытается вырваться, пытаясь вывести войска США своим растерянным и обманчивым способом. И это кошмар, когда поджигатели войны от неокона Джона Болтона, советника Трампа по национальной безопасности, до «либерального» спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси и Хиллари Клинтон полны решимости продолжать идти этим курсом.
Спустя 7 лет после начала войны этот документ, фактически обосновывающий необходимость свержение сирийского режима и организации агрессии против Сирии в интересах США и Израиля, выглядит примечательным примером тотального прогнозного провала.
1. Хотели сделать Иран стратегически изолированным – получили Иран расширивший свое влияние на Ближнем Востоке сильнее, чем когда-либо до этого.
2. Хотели получить признание от людей в арабском мире – получили тотальную ненависть и общее ослабление влияния США в арабском мире.
3. Хотели избежать ассоциации с коррумпированными режимами – всеми силами защищают обвиняемого в коррупции Нетаньяху и убийцу-расчленителя из королевского дома Сауда.
4. Хотели привести к власти удобный для Израиля режим – получили Асада, который никуда не ушел и ничего не забыл и который гарантирует присутствие на территории Сирии России и Ирана.
5. Хотели отрезать Хезбаллу от Ирана – получили прямой шиитский коридор Тегеран-Бейрут и проиранские правительства в Ираке и Ливане + Йеменскую язву для Саудовской Аравии.
6. Хотели отрезать транзит через Сирию для Ирана – получили нарастающий поток иранских поставок в Сирию и Ливан.
7. Хотели недорогой подход – получили огромные затраты на попытки свержения Асада, содержание оккупационных войск и террористических группировок.
8. Хотели радостных сирийцев дружественных США – получили население ненавидящее США и их политику, которая привела к созданию ИГИЛ.
9. Хотели избежать долгосрочных последствий – долгосрочные последствия коснулись не только Ближнего Востока, но и всего мироустройства в целом.
10. Хотели проделать все это без вмешательства России – получили вмешательство России, которое помогло переломить ход сирийской войны в пользу Асада.
В общем, это надо уметь, так облажаться по всем пунктам.
В целом, США не смогли добиться ключевых целей войны, которые ставились в начале сирийской кампании и именно это определяет их стратегическое поражение в сирийской войне. Разговоры про "Победу над ИГИЛ" призваны прикрыть реальное поражение США в самой крупной войне XXI века и помочь уйти из Сирии с сохранением лица.
Самая лучшая война — разбить замыслы противника; на следующем месте — разбить его союзы; на следующем месте — разбить его войска. Самое худшее — осаждать крепости. (с) Сунь Цзы
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Провал в секторе Газа
Кадры провалившейся операции израильского спецназа на территории сектора Газа, в результате чего погиб командир израильской группы и несколько членов движения ХАМАС.
После этого последователи авиаудары по сектору Газа и пуск более чем 400 кустарных ракет по Израилю.
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