Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 15 января 2019

Алеппо. Декабрь 2018

Алеппо.Первая фотография – декабрь 2016 года после освобождения города.Вторая фотография – конец 2018 года.Плюс кадры восстановления мирной жизни в Алеппо.В начале декабря уже выпускал схожую подборку https://colonelcassad.livejournal.com/4629303.html дабы было видно, как меняется город переживший крупнейшее сражение последних десятилетий.2 года назад спрашивали – "Как это все будут восстанавливать". На видео хорошо видно, что тяга к мирной жизни неистребима. Сирийцы несмотря на огромные трудности, постепенно приводят свой город в порядок после долгих лет войны.Плюс видео с раздачей российской гуманитарной помощи к западу от Манбиджа в городе Аджами,Военная полиция раздала 200 килограмм тульских пряников.

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Россия не будет вмешиваться

Из закрытой аналитической записки Джеймса Рубина (заместитель главы Госдепа в администрации Билла Клинтона) для Хиллари Клинтон (которая руководила Госдепом США в первой администрации Обамы). Написана бумага 19 апреля 2012 года и излагала соображения по поводу того, как США должны действовать применительно к начавшейся войне в Сирии. https://consortiumnews.com/2019/01/13/the-memo-that-helped-kill-a-half-million-people-in-syria/ – цинк (документ был опубликован WikiLeaks в 2016 году)Эта бумага сыграла большое значение в формировании курса администрации Обамы в отношении Сирийской войны и поддержки террористических группировок для свержения Асада.Спустя 7 лет после начала войны этот документ, фактически обосновывающий необходимость свержение сирийского режима и организации агрессии против Сирии в интересах США и Израиля, выглядит примечательным примером тотального прогнозного провала.1. Хотели сделать Иран стратегически изолированным – получили Иран расширивший свое влияние на Ближнем Востоке сильнее, чем когда-либо до этого.2. Хотели получить признание от людей в арабском мире – получили тотальную ненависть и общее ослабление влияния США в арабском мире.3. Хотели избежать ассоциации с коррумпированными режимами – всеми силами защищают обвиняемого в коррупции Нетаньяху и убийцу-расчленителя из королевского дома Сауда.4. Хотели привести к власти удобный для Израиля режим – получили Асада, который никуда не ушел и ничего не забыл и который гарантирует присутствие на территории Сирии России и Ирана.5. Хотели отрезать Хезбаллу от Ирана – получили прямой шиитский коридор Тегеран-Бейрут и проиранские правительства в Ираке и Ливане + Йеменскую язву для Саудовской Аравии.6. Хотели отрезать транзит через Сирию для Ирана – получили нарастающий поток иранских поставок в Сирию и Ливан.7. Хотели недорогой подход – получили огромные затраты на попытки свержения Асада, содержание оккупационных войск и террористических группировок.8. Хотели радостных сирийцев дружественных США – получили население ненавидящее США и их политику, которая привела к созданию ИГИЛ.9. Хотели избежать долгосрочных последствий – долгосрочные последствия коснулись не только Ближнего Востока, но и всего мироустройства в целом.10. Хотели проделать все это без вмешательства России – получили вмешательство России, которое помогло переломить ход сирийской войны в пользу Асада.В общем, это надо уметь, так облажаться по всем пунктам.В целом, США не смогли добиться ключевых целей войны, которые ставились в начале сирийской кампании и именно это определяет их стратегическое поражение в сирийской войне. Разговоры про "Победу над ИГИЛ" призваны прикрыть реальное поражение США в самой крупной войне XXI века и помочь уйти из Сирии с сохранением лица.на следующем месте — разбить его союзы; на следующем месте — разбить его войска. Самое худшее — осаждать крепости. (с) Сунь Цзы

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Провал в секторе Газа

Кадры провалившейся операции израильского спецназа на территории сектора Газа, в результате чего погиб командир израильской группы и несколько членов движения ХАМАС.После этого последователи авиаудары по сектору Газа и пуск более чем 400 кустарных ракет по Израилю.

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