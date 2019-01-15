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Щелкунчик из имбирного теста и замок из марципана – артековцы выстроили сказочный город

16:57. 15 января 2019 Просмотров - 93 Нет комментариев Опубликовал:

В МДЦ «Артек» появилась копия знаменитого Конфетенбурга из сказки Щелкунчик. Архитекторами съедобного городка выступили дети. Ребята сами завели тесто и построили пряничные дома.

 

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Над созданием сказочного Конфетенбурга трудились всем Артеком. В миниатюрном городке все, как в повести Эрнста Гофмана – дома, замки, деревья, дорожки – съедобны. Да и сам Щелкунчик здесь вовсе не деревянная игрушка, а вполне годный к употреблению имбирный пряник. Возведение съедобного шедевра в канун Старого Нового года прошло в рамках кулинарного конкурса. Своими архитектурными шедеврами команды попытались взволновать аппетит жюри и его художественный вкус. «Есть что-то сказочное в выпекании пряничных домиков – когда создаешь такое чудо, чувствуешь себя немножко волшебницей. Мне кажется, что самое сложное здесь – скомпоновать элементы так, чтобы все выглядело гармонично и аккуратно», – делится впечатлениями одна из участниц кулинарной битвы Евгения Горлова.

Юным кондитерам предстояло буквально с нуля воссоздать сказочный городок. Фундаментом сладкого поселения стало имбирное тесто с добавлением корицы и меда. Из мучной массы артековцы слепили стены и крыши зданий, деревья, тротуары и другие элементы съедобной архитектуры. Дальше в ход пошла глазурь, с помощью которой ребята придали всем деталям цвет. После этого сладкие конструкции скрепили ирисовым клеем и сделали косметический ремонт – замаскировали швы и раскрасили. «Прорабом» пряничной стройки выступил шеф-повар «Горного» Константин Сорокин. «Артековцы проявляют инициативу – делают сани с мешком подарков, деревья из сушек и сладких палочек, дорожки из печенья, у них так аккуратно все получается! Разве что до мебели мы еще не дошли, но в следующий раз обязательно сделаем», – рассказывает шеф-повар.

Новогодняя смена в международном детском центре в 2019 году богата на события. Помимо кулинарного поединка, выставок, фестивалей и спектаклей январские отдыхающие еще и собрали полтонны тропического урожая. В середине зимы созрели плоды гибрида лимона и цитрона, который вот уже более 30 лет выращивают в теплицах лагеря. Заручившись сочными фруктами, артековцы отправились в гости к ветеранам. В ответ на тропический презент одна из бабушек поведала ребятам фирменный рецепт чая. «Бабушки и дедушки любят пить чай. Вдвойне приятно, что лимоны выращены в “Артеке”, и в это вложен труд многих ребят и сотрудников детского центра», – говорит воспитанник МДЦ Артем Лебедев.

Между тем, чудеса в лагере Артек происходят не только по праздникам. В ноябре ушедшего года ребятам довелось испечь пряники в компании Деда Мороза. Юные кулинары сами завели тесто, придали форму будущим сладостям, выпекли и украсили. За усердные труды Дедушка Мороз вознаградил девчонок и мальчишек рецептом самого вкусного пряника на свете. «Чтобы добавить волшебства в эти блюда, их надо готовить с добрым сердцем и хорошими намерениями, пожелав каждому, кто их увидит, добра и радости» – констатировал старец. Магию, по словам ребят, они ощутили буквально в то же мгновение. «Мне показалось, что они на самом деле стали волшебными, добавился какой-то необычайный аромат, да и ниточки продевать стало легче», – удивляется артековец Григорий Мишин. Фантазийными творениями украсили новогодний стол, кроме того часть пряников повесили на елку.

 

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Кулинарные мастер-классы в стенах лагерных столовых проходят регулярно. Более того, каждый день повара удивляют юных подопечных разнообразным и вкусным меню. Питание в МДЦ организовано по системе «шведский стол». Утреннее, дневное и вечернее подкрепление состоит из нескольких вариантов готовых блюд, среди которых дети выбирают понравившиеся. Поскольку разработкой рациона занимаются врачи и диетологи, набор блюд способен восполнить суточную потребность детского организма в питательных веществах. В обязательном порядке в меню включены фрукты, овощи и ягоды.

Путевку в «Артек» получают школьники, отличившиеся от сверстников творческими, спортивными или интеллектуальными достижениями. Во время отдыха талантливое поколение юных современников раскрывает свой внутренний потенциал и применяет его в деле. Быть может артековец, слепивший сегодня пряничный домик, в будущем станет известным столичным шеф-поваром или же вовсе директором строительной фирмы.    

Метки: Артек
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