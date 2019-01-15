Россиян захотели обложить налогом за выезд из страны.

Российских граждан предложили обложить налогом за выезд из России. Такую идею предложила организация по продвижению бизнес-патриотизма АВАНТИ, передает РИА Новости.

Для стимулирования отрасли они предлагают обложить россиян и иностранных граждан налогом за пересечение границы в размере 500 рублей. Ассоциация уверена, что это позволит в кратчайшее время возродить туристическую отрасль России и повысить ее конкурентоспособность.

Предложения о введении налога направлены в Государственную Думу и Совет Федерации. Ассоциация отмечает, что в условиях сложной международной обстановки особую важность приобрели вопросы развития внутреннего туризма.

«Финансовая поддержка туристическому сектору страны из бюджета России на ближайшие семь лет составит примерно 422,2 миллиарда рублей. Реализация предложенной нашей ассоциацией инициативы способна принести дополнительно около 35 миллиардов рублей в год», — говорится в докладе ассоциации.

В АВАНТИ добавили, что позитивно оценивают меры государственной поддержки отрасли, особенно в отношении Крыма, тем не менее текущей поддержки недостаточно.

Источник: lenta.ru