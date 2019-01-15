Реклама фаст-фуда
21:24. 15 января 2019 Просмотров - 91 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Агент Дональд рекламирует фаст-фуд в Белом Доме, фаст-фуд он заказал за свой счет для встречи со спортсменами.
В комментариях у Трампа у демократов знатно пригорает – особенно смешны обвинения в том, что он кормит спортсменов жирной и дешевой едой, и вообще все это пиар.
Когда Обама публично поедал фаст-фуд, чтобы показать близость к народу, их это почему то не беспокоило.
Но стоило Трампу заказать фаст-фуд…
Источник: colonelcassad.livejournal.com