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Реклама фаст-фуда

21:24. 15 января 2019 Просмотров - 91 Нет комментариев Опубликовал:


Агент Дональд рекламирует фаст-фуд в Белом Доме, фаст-фуд он заказал за свой счет для встречи со спортсменами.
В комментариях у Трампа у демократов знатно пригорает – особенно смешны обвинения в том, что он кормит спортсменов жирной и дешевой едой, и вообще все это пиар.
Когда Обама публично поедал фаст-фуд, чтобы показать близость к народу, их это почему то не беспокоило.







Но стоило Трампу заказать фаст-фуд…

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: Трамп, юмор
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