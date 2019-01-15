“Пять глаз” против Huawei

Как "Пять глаз" придумали операцию по нейтрализации Huawei

О подноготной кампании против китайской корпорации Huawei в рамках которой мы уже не первый месяц наблюдаем задержания сотрудников Huawei на Западе и запрет на использование продукции корпорации в государственных структурах, а также ответные меры Китая связанные с арестом иностранных шпионов и третирование западных компаний работающих в Китае. Началось все с…Австралии.Был теплый вечер в июле этого года, когда канадский премьер-министр Джастин Трюдо выпивал вместе с самой мощной разведывательной структурой мира.Главы разведслужб из государств сети "Пять глаз" прибыли на хорошо защищенный приморский курорт в Новой Шотландии, чтобы провести вечер в неформальной обстановке после напряженных переговоров в расположенной поблизости Оттаве.Трюдо, проведший часть того дня, обещая отремонтировать автомагистраль "смертельная ловушка" в Атлантических провинциях, заехал на эту встречу, чтобы поделиться мыслями о геополитических угрозах.Когда он уехал в момент подачи ужина с омарами, беседа вернулась к дискуссиям, которые начались задолго до этой ежегодной встречи и продолжатся еще долгое время после нее: следует ли разведслужбам огласить их обеспокоенность в отношении Китая?Эта все более жесткая позиция по отношению к Пекину завершилась арестом на прошлой неделе финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу в Ванкувере из-за предполагаемых нарушений санкций США против Ирана. Мэн, дочь основателя Huawei Жэнь Чжэнфея, была отпущена под залог в среду, в преддверии попыток экстрадировать ее в США.Когда главы разведслужб уселись, чтобы насладиться знаменитыми омарами Новой Шотландии вместе с бокалом местного вина в тот вечер, их недавний конфликт с Россией рассматривался как схема для совместной работы. Британская делегация, возглавляемая директором МИ6 Алексом Янгером – человеком, который подписывает официальные документы зелеными чернилами одной буквой "С" – подробно рассказала о наглых атаках в Солсбери, где Москва использовала химическое оружие военного назначения на территории Соединенного Королевства.В результате британцы сделали это достоянием гласности, а "Пять глаз" координировали самую большую высылку российских офицеров разведки из государств НАТО и стран-партнеров. Все согласились, что это значительно ослабит разведывательный потенциал России.Этот случай напомнил всем, что шпионаж и иностранное вмешательство продолжают оставаться распространенной угрозой. Некоторые считали, что после 11 сентября эта задача была заслонена борьбой против терроризма, и вотОни также знали, что для борьбы с этим вызовом нет другой такой группы государств, которая бы обладала такими общими знаниями, культурной близостью и специальными техническими знаниями.Это возвращение к активной дейятельности рассматривалось как контрмера в отношении Китая и его многих ставленников, который давно утверждает, что опасения по поводу его растущей мощи и влияния являются вымыслом или, что еще хуже, признаком ксенофобии.Заявление Австралии о правилах, которые она применит к построению беспроводной сети связи следующего поколения, было обнародовано 23 августа и по большей части затерялось в водовороте борьбы за политическое руководство.Компания Huawei не была названа, но в заявлении была исключена возможность поставок оборудования "производителями, которые, вероятно, руководствуются неофициальными указаниями иностранного правительства".Майк Берджесс вернул Huawei в государственную повестку дня, когда 29 октября он стал первым генеральным директором Австралийского радиотехнического управления, выступившим с публичной речью, в 70-летней истории этой организации.За столом для почетных гостей его внимательно слушал в тот вечер генеральный директор Австралийской службы безопасности и разведки Дункан Льюис и его коллега из Австралийской секретной разведывательной службы Пол Саймон.Все трое присутствовали на встречах в Канаде. И снова Берджесс ни разу не назвал Huawei или ZTE, но сказал, что ставки с сетями пятого поколения 5G "не могли бы быть выше", так как это "будет лежать в основе линий связи, на которые австралийцы полагаются каждый день".У человека, руководящего службой, которая раскрывает электронные секреты, была точка зрения браконьера на угрозу: "Нападение дает информацию об обороне, а оборона дает информацию о нападении. Или же, другими словами, чтобы поймать вора, вам понадобится думать, как он (или, вероятно, быть им)".С тех пор он дал телеинтервью и завел аккаунт в Твиттере с веселым первым твитом: "Привет, интернет, это АРУ. Давний прослушиватель, впервые звонящий абонент".Берджесс даже побаловался легким троллингом компании Huawei. 21 ноября, когда топ-менеджер Huawei похвастался успешным отделением основных подсистем и подсистем доступа сети 5G в Новой Зеландии, он отметил тэгом главу АРУ в своем твите.К удивлению большинства, Берджесс ответил:Затем 6 декабря глава Канадской службы безопасности и разведки Дэвид Виньо, принимавший у себя ежегодную встречу "Пяти глаз", использовал свою первую публичную речь, чтобы предупредить о возникающей угрозе."КСБР видит тенденцию государственного шпионажа в областях, которые крайне важны для способности Канады создать и поддерживать процветающую, основанную на знаниях экономику", – сказал он."Я говорю о таких областях как ИИ [искусственный интеллект], квантовые технологии, мобильная связь пятого поколения, биофармацевтика и чистые технологии. Другими словами, это фундамент для будущего экономического роста Канады".Никто не сомневался, что он говорил о Китае.Через день после выступления главы канадского шпионского ведомства глава МИ6 находился в своем старом шотландском Сент-Эндрюсском университете.В речи, описанной как "редкая", он предупредил, что "Соединенное Королевство представляло особую проблему для "Пяти глаз", так как 15 годами ранее компания British Telecom заключила партнерство с Huawei, и этот пример неизменно использовался для опровержения аргументов, что китайская компания является угрозой.В ответ на один вопрос Янгер избрал целью своих нападок непосредственно проблему Британии с Huawei.Но ни одна страна не была более агрессивной, чем Соединенные Штаты, представленные на канадских встречах Джиной Хаспел.Недавно назначенная директором Центрального разведывательного управления Хаспел закалена жизнью, проведенной в тени. Она пролила некоторый свет на это во время трудных слушаний в Сенате об утверждении в должности в мае, сказав, что она "добивалась отличных результатов в нахождении и получении секретной информации, которую я получала при передаче от одного агента другому в общественном месте, через тайники или на встречах в пыльных переулках столиц стран третьего мира".Задолго до ее прибытия на пост в ЦРУ Соединенные Штаты уделяли повышенное внимание Пекину, иОсобое внимание Вашингтона к Пекину вписывается в одержимость Трампа торговыми войнами, ноПрокуроры США выдвинули обвинения против китайских хакеров, а в апреле, в ходе смелой операции, американские агенты заманили заместителя директора китайского Министерства государственной безопасности Яньцзюнь Сюя в Бельгию, где он был арестован за организацию кражи военных секретов.Есть также предположения, что предстоят новые обвинительные заключения в связи со скоординированной китайской хакерской операцией, известной как "Операция облачная блоха", которая, как считают, проникла в сети по всему миру, включая Австралию.Вдобавок Белый дом использовал свой полугодовой доклад по Китаю в прошлом месяце, чтобы заявить, чтоДоклад добавил веса сенсационным сообщениям в "The Age" и "Sydney Morning Herald" в ту же неделю, что Китай перенаправил интернет-трафик, шедший в Сидней, а его высшее агентство безопасности курировало увеличение количества атак на австралийские компании.Эти киберкражи в промышленных масштабах являются лишь частью руководящего принципа, который убедил глав разведок "Пяти глаз", что Пекин не колеблясь завербует Huawei на свою сторону, и что у компании не будет выбора кроме как подчиниться.Партия агрессивно экспортирует мировоззрение, враждебно настроенное по отношению к демократии, и активно стремится ее подорвать.Это новая Большая игра, и Запад медлил, чтобы начать действовать. Но он действует сейчас.24 февраля – Малкольм Тернбулл лоббирует разведслужбы США ввести запрет на участие Huawei и ZTE в австралийских сетях 5G19 августа – Тернбулл звонит президенту США Дональду Трампу и рассказывает ему о запрете Huawei и ZTE23 августа – Австралия объявляет о запрете оборудования Huawei и ZTE24 августа – Тернбулл смещен с поста премьер-министра29 октября – Майк Берджесс объясняет решение запретить "производителям высокого риска" участие в сетях 5G, ссылается на риски для важной инфраструктуры21 ноября – Белый дом критикует Китай за все более частые кибератаки27 ноября – Новая Зеландия запрещает оборудование Huawei, ссылаясь на "значительный риск для безопасности сетей"1 декабря – Топ-менеджер Huawei Мэн Ваньчжоу арестована в Ванкувере7 декабря – Компания British Telecom заявляет, что она откажется от оборудования Huawei в своих сетях 3G и 4G, и не будет использовать его в сетях 5GКрис Улманн, Ангус Григг http://perevodika.ru/articles/1102938.html – цинкИ в порядке ремарки.В декабре канадский гражданин получил 15 лет за наркоторговлю в Китае.В январе дело в срочном порядке пересмотрели и 15 лет заменили на смертную казнь.Канадец Ллойд Шеленберг станет первым иностранцем, который будет казнен в Китае за 9 лет. Разумеется, как и арест канадских граждан по обвинениям в шпионаже, это просто "совпадение".

Источник: colonelcassad.livejournal.com