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На пути к ГКЧП и крах опереточного путча

09:32. 15 января 2019 Просмотров - 137 Нет комментариев Опубликовал:

Лекция из цикла Евгения Спицына "История России"

Историк, автор книг по истории России продолжает читать лекции по эпохе горбачёвской перестройки и рассказывает о развитии политической ситуации летом 1991 года и августовском путче, о перевороте, осуществлённом Горбачёвым и Ельциным, и последовавшему за ним крушению великой Советской державы.

Разобраться в нагромождении научных и околонаучных фактов, гипотез и мнений и составить полную картину подлинной истории России помогут:

Книги Евгения Спицына

История России. Евгений Спицын

История СССР. Евгений Спицын

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День ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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