На пути к ГКЧП и крах опереточного путча
Лекция из цикла Евгения Спицына "История России"
Историк, автор книг по истории России продолжает читать лекции по эпохе горбачёвской перестройки и рассказывает о развитии политической ситуации летом 1991 года и августовском путче, о перевороте, осуществлённом Горбачёвым и Ельциным, и последовавшему за ним крушению великой Советской державы.
Разобраться в нагромождении научных и околонаучных фактов, гипотез и мнений и составить полную картину подлинной истории России помогут:
История России. Евгений Спицын
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