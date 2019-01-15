На пути к ГКЧП и крах опереточного путча

Концептуал СМИ Лекция из цикла Евгения Спицына "История России"

Историк, автор книг по истории России продолжает читать лекции по эпохе горбачёвской перестройки и рассказывает о развитии политической ситуации летом 1991 года и августовском путче, о перевороте, осуществлённом Горбачёвым и Ельциным, и последовавшему за ним крушению великой Советской державы.



Разобраться в нагромождении научных и околонаучных фактов, гипотез и мнений и составить полную картину подлинной истории России помогут:



Книги Евгения Спицына

История России. Евгений Спицын

История СССР. Евгений Спицын

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