Культурно-развивающий проект Ноосфера. Военная История. Святослав Хоробре
14:59. 15 января 2019 Просмотров - 144 Один комментарий Опубликовал: brahman
Источник: www.youtube.com
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Забытая реальность
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Очень интересно, хотя позволю не во всём с автором согласится в интерпретации событий тех дней. Льва Прохорова я не читал, даже не знал, что существует такой писатель, который пишет о Святославе, но обязательно ознакомлюсь с его трудами. Мне ближе Сергей Алексеев, с его романом “Аз бога ведаю”. Но всё равно спасибо автору за такой интересный и познавательный материал.