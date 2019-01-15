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Культурно-развивающий проект Ноосфера. Военная История. Святослав Хоробре

14:59. 15 января 2019 Просмотров - 144 Один комментарий Опубликовал:

Источник: www.youtube.com

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Один комментарий»

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    jackomb 15 января 2019 в 16:58 Ссылка Пометить
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    Очень интересно, хотя позволю не во всём с автором согласится в интерпретации событий тех дней. Льва Прохорова я не читал, даже не знал, что существует такой писатель, который пишет о Святославе, но обязательно ознакомлюсь с его трудами. Мне ближе Сергей Алексеев, с его романом “Аз бога ведаю”. Но всё равно спасибо автору за такой интересный и познавательный материал.

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