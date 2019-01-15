Как советский школьник «обогнал» Америку

Концептуал СМИ Какая система образования лучше?

В 1958 году он участвовал в эксперименте, организованном журналом Life. На протяжении месяца репортеры издания наблюдали за жизнью двух школьников — из США и СССР — с целью выяснить, чья система образования лучше.



Учиться по программе советской школы в наше время помогут:

Советские учебники

О коммунистическом воспитании, Макаренко Антон Семенович



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