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Как советский школьник «обогнал» Америку

20:11. 15 января 2019 Просмотров - 94 Нет комментариев Опубликовал:

Какая система образования лучше?

В 1958 году он участвовал в эксперименте, организованном журналом Life. На протяжении месяца репортеры издания наблюдали за жизнью двух школьников — из США и СССР — с целью выяснить, чья система образования лучше.

Учиться по программе советской школы в наше время помогут:

Советские учебники

О коммунистическом воспитании, Макаренко Антон Семенович

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Беседы у русской печки

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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