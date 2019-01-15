Как советский школьник «обогнал» Америку
20:11. 15 января 2019 Просмотров - 94 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Какая система образования лучше?
В 1958 году он участвовал в эксперименте, организованном журналом Life. На протяжении месяца репортеры издания наблюдали за жизнью двух школьников — из США и СССР — с целью выяснить, чья система образования лучше.
Учиться по программе советской школы в наше время помогут:
О коммунистическом воспитании, Макаренко Антон Семенович
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