Главная » Видео, Мировоззрение

Как решать насущные проблемы? Александр Соколов и Алексей Орлов.

20:12. 15 января 2019 Просмотров - 46 Нет комментариев Опубликовал:

Как решать насущные проблемы?
Александр Соколов и Алексей Орлов.
Серия передач про МСУ (Местное Само Управление)

Почта Александра Фёдоровича Соколова
totytdtxth@mail.ru

Почему местное самоуправление? В природе выживает и развивается тот, кто способен к взаимодействию и самоорганизации. Община – природная основа взаимодействия людей.

Быть ДОБРУ!

—————————————-
Подписаться на новости “Народного Славянского радио”
slavradio.org/page/podpiska.html

Ставьте “лайки” и “любо”, делитесь ссылками с друзьями и просто хорошими людьми, размещайте ролики на своих страницах в соц.сетях – всё это увеличивает популярность видеороликов и количество людей их смотрящих, и Мир становится лучше.
—————————————-
Вы можете оказывать помощь “радио”:

Сбербанк VISA Electron
4817 7600 0233 9343

PayPal
+79210796843
https://www.paypal.me/slavradio/

Яндекс кошелек
41001780600797

Webmoney
R399095957515
U226147563760
B351044125411
Z118668641974
E367071008606
K240759067082
H698987097090
X294041615173
G181849392477

Visa QIWI Wallet
+79210796843
—————————————-

Источник: www.youtube.com

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Сегодня самой большой проблемой в России является правительство России
..., разрабатывали законопроекты, много задач решали, подали в суд на Горбачева..., красными патриотами: они по какому Советскому Союзу ностальгируют? По брежневскому...надо зарегистрироваться, это самая насущная проблема для нас. Александр Бородай: Что ж, Николай...
Самая главная угроза для нынешней России
...государственности - вот самая насущная задача ￼ Александр Халдей Определение проблемы. Я уже предвижу у...называется МАРГИНАЛИЗАЦИЯ ЭЛИТЫ. Выглядит как оксюморон. Как живой труп или горячий..., ибо она уже не решает насущные проблемы общества, а уходить не ...
Сталинская экологическая революция
... Александра lll «О сокращении гимназического образования», который также известен как ... определённых технических сложностей было решено её разбить на 2...политическая воля руководства какого-то государства, способного, решая насущные проблемы, подать пример ...
Как нами манипулируют СМИ
Александр Рожков, 28 ноября 2010 ...- обыкновенный отвод глаз от более насущных, от более острых проблем. Вот...12 человек просто зарезали, как скот. И какая же основная версия? Месть...приемлемым способом заработать деньги или решить ли проблемы? Не толкает ли на...
Бэкграунд, выпуск-300 за 6 апреля 2013
...этих идеологических шаманов решает судьбоносные вопросы типа - на каком языке писать ..., прямой обязанностью которого является решать проблемы той же молодежи, а ... Александр Таран убеждён: в первую очередь нужно говорить о насущных социальных проблемах...
Новости Украины и Новороссии 12 мая 2015
...| Источник: news-front.info Александр Роджерс о насущных проблемах украинской экономики Политический и... выразил уверенность, что вопрос решится положительно уже в ближайшее время...почитают преступников УПА и Бандеру как национальных героев. Принятие одних ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>