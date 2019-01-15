Фильм «Т-34»: Фашизм будем побеждать все вместе!

Если 2018-й год массовый кинематограф России закончил уже привычным новогодним ширпотребом «Ёлки» и ничем не лучшей историей про «Полицейского с Рублёвки», то 2019-й начался с очередного фильма про войну и танковые бои – военной драмы «Т-34».

Выход картины в первый день нового года получился достаточно символичным, потому что третья попытка снять достойное кино на эту тему, наконец, оказалась успешной. И дело не в спецэффектах, а в смыслах, которые создатели заложили в сюжет. О них и хочется рассказать подробнее.

Хотя в России огромное число «танкистов», убивающих своё свободное время за игрой «World of Tanks», первые два фильма прошедшего года про столкновения бронетехники в годы Великой Отечественной – «Несокрушимый» и «Танки» – были встречены зрителями, мягко говоря, прохладно. Причина простая: авторы рассчитывали взять аудиторию только визуальной составляющей, а идейная – была либо нарочито оторванной от реальности (не понятно, кто и за что сражался), либо вообще откровенно смещена в сторону истории «любви».

Между тем, для наследников советской эпохи, которыми все мы в той или иной мере являемся, в фильмах о войне всегда на первом месте стояло главенство силы человеческого духа, железная воля и любовь к Родине, которые ведут героев к победе над многократно превосходящими силами противника. И это не какая-то абстрактная страна, которую защищают в перерывах между стрельбами и погонями за юбками, а вполне конкретная – со своей историей, идеологией, верховным командованием, многонациональным народом и так далее.

И фильму «Т-34», менее чем за неделю проката собравшему миллиард рублей и получившему более 7 баллов на Кинопоиске (что редкость для российского кинематографа), удалось это сделать именно благодаря тому, что в нём отражена, в том числе, идейная составляющая, которую и жаждет увидеть зритель.

Прежде всего, это мысль о единстве народов. В центре сюжета – экипаж танкистов, состоящий из представителей основных регионов нашей Родины — Зауралья, европейской России, Белоруссии, Украины, которые дружат и становятся настоящими «братьями по оружию». Они не озвучивают пафосных реплик, а занимаются тем, что и остаётся делать на войне – объединяют свои усилия для единственной цели: победить врага или нанести ему максимальный урон. Проведя несколько лет в немецком концентрационном лагере, они получают возможность снова оказаться в кабине своего родного Т-34. Нацисты решили готовить своих курсантов в условиях, максимально приближенных к боевым, и для этого привезли в лагерь захваченный советский танк, которому предстоит стать просто мишенью на полигоне. Но у нашего экипажа совсем другие планы на предстоящие манёвры…

Вопреки тенденциям последних лет, лежащим в русле либеральной идеологии «победили вопреки» или «трупами завалили», в этой картине идеологическая составляющая показана хоть и в фоновом режиме, но достаточно корректно и созидательно. На фразу немецкого переводчика о том, что командира танка-мишени «к начальнику вызывают», звучит ответ белоруса: «а начальник, вообще-то, у нас в Кремле». В другом эпизоде советский командир встречает прибывшего на помощь младшего лейтенанта словами «Да я же тебя как Сталина ждал!». А карту полигона узникам немецкого лагеря следует «знать как интернационал» и слова в куплетах не путать. Достаточно символично выглядят и портреты русских классиков: Пушкина, Гоголя, Белинского и других. Они висят на стенах деревенской школы, которую для засады выбрал немецкий танк. Там же рядом с портретом Ленина стоит и школьная доска с надписью «Темы сочинения: Моя Родина, Моя деревня». Есть и религиозный оттенок в истории: один из членов экипажа во время боя читает молитву, а после титров зрителям сообщают, что он стал священником.

На первый взгляд, такой набор абсолютно разных символов может показаться противоречивым или провокационным, однако создатели фильма не озвучивают каких-либо оценок, а просто демонстрируют, что всё это является частью нашей сложной истории, в которой переплелось множество идей и взглядов. И в картине не провоцируется столкновение этих идеалов, значимых для огромного числа людей и в современном мире, а показывается, что победить фашизм можно только объединив усилия. Да, есть разногласия и разные ценности, но когда речь заходит об освобождении Родины, то все эти вопросы уходят на второй план, также как и любые национальные противоречия. И вот уже в танке, в самый разгар боя гармонично звучат шутки на украинском языке, а единственный тихий вечер, вдали от Родины, солдаты проводят, напевая мотив белорусской песни. Правда проскакивают и резкие выражения, которых лучше было бы избежать.

Отдельное спасибо хочется сказать сценаристам и за то, что, несмотря на невероятный по своей сложности и дерзости план, главных героев в конце фильма не заставили погибнуть «смертью храбрых». Ведь фильм о войне не обязательно должен заканчиваться трагично, не так ли?

Наркотики

В фильме постоянно демонстрируются кадры курения. Один из танкистов не выпускает изо рта сигарету. Есть также два эпизода с алкоголем. Немецкий военачальник протягивает рюмку заключённому лагеря и предлагает выпить с ним. Тот отвечает: «чтобы у тебя печень отвалилась». В другом эпизоде, пополняя запасы провизии в немецком городе, танкисты успевают выпить и по бокалу пива.

Секс

В одном из эпизодов главный герой проводит ночь с девушкой, помогавшей сбежать из немецкого лагеря. Откровенных кадров нет, и в конце истории персонажи живут вместе, у них будет ребёнок. Тем не менее, в фильме про войну интимная сцена в любом случае выглядит неуместно, любовь можно было показать и иными способами.

Насилие

В видеоряде присутствуют реалистичные эпизоды боевых действий и гибели людей без детальной натурализации сцен насилия, что соответствует заявленному возрастному ограничению «12+».

Мораль

Когда враг наступает и страна захвачена, все разногласия уходят на второй план, всем нужно сплотиться и объединить усилия для победы над фашизмом. Военная выучка, смекалка, смелость и слаженная работа позволяют найти выход из любой, даже самой трудной ситуации. Дмитрий Раевский

Источник: whatisgood.ru