Фильм «Т-34»: Фашизм будем побеждать все вместе!
Если 2018-й год массовый кинематограф России закончил уже привычным новогодним ширпотребом «Ёлки» и ничем не лучшей историей про «Полицейского с Рублёвки», то 2019-й начался с очередного фильма про войну и танковые бои – военной драмы «Т-34».
Выход картины в первый день нового года получился достаточно символичным, потому что третья попытка снять достойное кино на эту тему, наконец, оказалась успешной. И дело не в спецэффектах, а в смыслах, которые создатели заложили в сюжет. О них и хочется рассказать подробнее.
Хотя в России огромное число «танкистов», убивающих своё свободное время за игрой «World of Tanks», первые два фильма прошедшего года про столкновения бронетехники в годы Великой Отечественной – «Несокрушимый» и «Танки» – были встречены зрителями, мягко говоря, прохладно. Причина простая: авторы рассчитывали взять аудиторию только визуальной составляющей, а идейная – была либо нарочито оторванной от реальности (не понятно, кто и за что сражался), либо вообще откровенно смещена в сторону истории «любви».
Между тем, для наследников советской эпохи, которыми все мы в той или иной мере являемся, в фильмах о войне всегда на первом месте стояло главенство силы человеческого духа, железная воля и любовь к Родине, которые ведут героев к победе над многократно превосходящими силами противника. И это не какая-то абстрактная страна, которую защищают в перерывах между стрельбами и погонями за юбками, а вполне конкретная – со своей историей, идеологией, верховным командованием, многонациональным народом и так далее.
И фильму «Т-34», менее чем за неделю проката собравшему миллиард рублей и получившему более 7 баллов на Кинопоиске (что редкость для российского кинематографа), удалось это сделать именно благодаря тому, что в нём отражена, в том числе, идейная составляющая, которую и жаждет увидеть зритель.
Прежде всего, это мысль о единстве народов. В центре сюжета – экипаж танкистов, состоящий из представителей основных регионов нашей Родины — Зауралья, европейской России, Белоруссии, Украины, которые дружат и становятся настоящими «братьями по оружию». Они не озвучивают пафосных реплик, а занимаются тем, что и остаётся делать на войне – объединяют свои усилия для единственной цели: победить врага или нанести ему максимальный урон. Проведя несколько лет в немецком концентрационном лагере, они получают возможность снова оказаться в кабине своего родного Т-34. Нацисты решили готовить своих курсантов в условиях, максимально приближенных к боевым, и для этого привезли в лагерь захваченный советский танк, которому предстоит стать просто мишенью на полигоне. Но у нашего экипажа совсем другие планы на предстоящие манёвры…
Вопреки тенденциям последних лет, лежащим в русле либеральной идеологии «победили вопреки» или «трупами завалили», в этой картине идеологическая составляющая показана хоть и в фоновом режиме, но достаточно корректно и созидательно. На фразу немецкого переводчика о том, что командира танка-мишени «к начальнику вызывают», звучит ответ белоруса: «а начальник, вообще-то, у нас в Кремле». В другом эпизоде советский командир встречает прибывшего на помощь младшего лейтенанта словами «Да я же тебя как Сталина ждал!». А карту полигона узникам немецкого лагеря следует «знать как интернационал» и слова в куплетах не путать. Достаточно символично выглядят и портреты русских классиков: Пушкина, Гоголя, Белинского и других. Они висят на стенах деревенской школы, которую для засады выбрал немецкий танк. Там же рядом с портретом Ленина стоит и школьная доска с надписью «Темы сочинения: Моя Родина, Моя деревня». Есть и религиозный оттенок в истории: один из членов экипажа во время боя читает молитву, а после титров зрителям сообщают, что он стал священником.
На первый взгляд, такой набор абсолютно разных символов может показаться противоречивым или провокационным, однако создатели фильма не озвучивают каких-либо оценок, а просто демонстрируют, что всё это является частью нашей сложной истории, в которой переплелось множество идей и взглядов. И в картине не провоцируется столкновение этих идеалов, значимых для огромного числа людей и в современном мире, а показывается, что победить фашизм можно только объединив усилия. Да, есть разногласия и разные ценности, но когда речь заходит об освобождении Родины, то все эти вопросы уходят на второй план, также как и любые национальные противоречия. И вот уже в танке, в самый разгар боя гармонично звучат шутки на украинском языке, а единственный тихий вечер, вдали от Родины, солдаты проводят, напевая мотив белорусской песни. Правда проскакивают и резкие выражения, которых лучше было бы избежать.
Отдельное спасибо хочется сказать сценаристам и за то, что, несмотря на невероятный по своей сложности и дерзости план, главных героев в конце фильма не заставили погибнуть «смертью храбрых». Ведь фильм о войне не обязательно должен заканчиваться трагично, не так ли?
Мораль
Когда враг наступает и страна захвачена, все разногласия уходят на второй план, всем нужно сплотиться и объединить усилия для победы над фашизмом. Военная выучка, смекалка, смелость и слаженная работа позволяют найти выход из любой, даже самой трудной ситуации.
Источник: whatisgood.ru
loading...
Огрехи этого фильма обсуждались в сети уже неоднократно. Сюжет, безусловно, фантастический и неправдоподобный, но сколько книг и кинолент уже было выпущено, в которых подобная неправдоподобная фантастика имеет место? Художественное произведение есть художественное произведение. Главное – это цель, для чего оно создано и конечный результат – достижение заявленной цели. Не смотря на все отступления от историчности и неправдоподобность сюжета, заявленная цель – воспитание патриотических чувств у зрителей, явно достигается. И за это фильму я поставил бы высокую оценку. Не понравилось только представление главного антигероя танкиста-эсэсовца “фашистом с человеческим лицом”. Это, на мой взгляд, явилось отступлением от стержневой линии и подпортило финал. А то обстоятельство, что немцы вообще-то умели воевать и так глупо не подставились бы главному герою в деревне под Москвой – дело десятое и абсолютно несущественное.
loading...
Вы всё верно подметили и я бы текст вашего комментария вставил в текст публикации, вместо провокации Раевского, в которой он язвит и ёрничает через строчку пытаясь залезть в недоступную для него шкурку кинокритика.
loading...
В советское время был снят очень хороший фильм на похожую тему. Назывался он “Жаворонок”.
loading...
Фильмы хоть и похожи, но все же разные. На мой взгляд, более оптимистическая концовка и спецэффекты, привлекающие молодых зрителей, лучше соответствуют современным запросам. Кроме того, когда делали “Жаворонка”, все фильмы про войну были патриотичными, а сейчас… И то, что в прокат выпустили один из немногих таких фильмов – уже большая победа. Это на фоне прочих современных отечественных фильмов с непременной гомосятиной про зверства НКВД, заградотрядов и массовое изнасилование несчастных немок.