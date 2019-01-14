Зачем беспокоить российскую общественность проблемой Курил?

У любого государства есть два направления политики: внутренняя и внешняя. Они должны быть взаимоувязаны и идти параллельно друг другу. Это, что называется, идеальный вариант. Но в любом случае любое государство должно в первую очередь искать поддержку, черпать силу и устойчивость внутри самого себя. В любой стране в любое время есть масса проблем — это так.

Человеческое общество всегда напоминает бурлящий котел, стоящий на огне. Когда внутренняя напряженность возрастает, котел начинает закипать. Если вместо уменьшения огня, наоборот, добавить в общество проблем, то котел может взорваться. Или выкипеть через прыгающую от пара крышку — что тоже плохо.

Связь между внешней и внутренней политикой заключается в том, что страна никогда не находится в политическом вакууме. Вокруг государства-соперники, со своими интересами и проблемами. При этом усилить огонь под «государственным котлом» противника часто является наиболее дешевым и желаемым способом решения своих собственных проблем для других мировых игроков.

Дестабилизация любой страны приводит к ее слабости, временной или длительной. К примеру, беспорядки в Париже так называемых «желтых жилетов» привели к временному параличу возможности проводить нужную для самой Франции внешнюю политику. Вопрос проведения таковой в принципе мы оставим за рамками сегодняшнего материала. Для нас важно понимание взаимосвязи внутреннего и внешнего фактора.

А теперь от Франции вернемся к России. На протяжении уже нескольких месяцев российское общество взбудоражено нагловатыми заявлениями японских политиков, которые под предлогом заключения мирного договора откровенно давят на Россию с целью переиграть итоги Второй мировой войны. Получить Курильские острова целиком или хотя бы часть их под свой суверенитет.

Но на японцев обижаться не за что — они пытаются решить сразу несколько своих, чисто японских задач. Тот политик, который без войны путем переговоров, заключения никому не нужного по международному праву мирного договора сумеет присоединить к Японии территории, войдет в ее историю как великий государственный деятель. (Согласно советско-японской декларации 1956 года состояние войны между странами прекращено. Помимо этого, стоит отметить, что с Германией у нас нет мирного договора и это никто проблемой ни в Берлине, ни в Москве не считает.)

Стоит напомнить, что Токио имеет территориальные претензии, уходящие корнями в итоги Второй мировой, не только к России, но и к Китаю (а значит и к Тайваню, который именно себя считает «легитимным Китаем), а также по той же причине — к двум Кореям сразу.

Постоянное муссирование темы «возврата территорий» позволяет переключить внимание японского общества, отвлечь его от борьбы за вывод оккупационных американских войск с Окинавы. Нахождение войск США на территории Японии — вот реальная проблема, вместо этого японцев подталкивают ссориться с соседями, чтобы нужда в американском «союзнике» у Токио не ослабевала.

Но, как говорится, бог с ними, с японцами. Российское общество обеспокоили не столько заявления японских деятелей, сколько беззубые и странно мягкие ответы деятелей российских. Вместо жестких заявлений мы слышали непонятное дипломатическое маневрирование и постоянные слова о якобы нужности заключения пресловутого мирного договора. Хотя о том, что «мирный договор» — лишь предлог для Токио пытаться получить под свой контроль Курильские острова, специалисты писали и говорили многократно.

Дело дошло до того, что японский премьер заявил: российские граждане не будут выселяться при переходе Южных Курил под японский суверенитет. На мой взгляд достойным ответом должно было стать заявление, что в случае передачи России острова Хоккайдо все японские граждане гарантированно останутся на острове и никто их выселять не будет.

На 14 января 2019 года в Москву был запланирован визит японской делегации. После невнятных заявлений и отсутствия достойного ответа на недружественные японские заявления обеспокоенность общественности сильно возросла. Немедленно начались спекуляции разных либеральных деятелей.

И вдруг за несколько дней до прилета японской делегации ситуация резко изменилась.

«Депутат Сергей Иванов внес в Госдуму законопроект «О территориальных претензиях к Российской Федерации со стороны Японии», устанавливающий территориальную принадлежность Курил к Сахалинской области и запрещающий применять правовые акты, содержащие положения об отторжении этих территорий», — пишет РИА Новости 10 января 2019 года, политкорректно «забывая» указать, какая же партия внесла данный законопроект.

При этом насквозь либеральный ресурс РБК верно указывает, что это сделал «депутат фракции ЛДПР».

Спасибо Владимиру Вольфовичу Жириновскому и Сергею Владимировичу Иванову за внесение такого законопроекта, который не может не поддержать любой настоящий патриот России! Крайне любопытно будет проследить его дальнейшую судьбу.

На следующий после внесения ЛДПР правильного законопроекта в Думу, МИД Российской Федерации также порадовал. В «Комментарии департамента информации и печати МИД России в связи с визитом в Москву министра иностранных дел Японии Т. Коно» после традиционных вежливых дипломатических слов про «активизацию российско-японского взаимодействия» в различных сферах были сказаны те самые слова, которых давно ожидала российская общественность.

«Основной темой переговоров министров станет проблема заключения мирного договора между Россией и Японией… Ключевым условием для поиска вариантов решения проблемы мирного договора должно стать признание Токио итогов Второй мировой войны в полном объеме, включая суверенитет нашей страны над южными Курильскими островами. Необходимо вывести двусторонние отношения на качественно новый уровень подлинного доверия и партнерства, укрепить взаимопонимание между народами России и Японии».

Это единственно верная для России и абсолютно неприемлемая для Токио позиция. Российская общественность успокоилась.

Вопрос, почему надо было её будоражить и волновать, остался открытым. Равно и как вопрос, к чему нужно подавать ненужные надежды японцам, чтобы за три дня до визита окатить наших партнеров холодным дипломатическим душем. Заигрывать на внешнем контуре, рискуя потерять доверие народа и вызвать недовольство широких масс граждан внутри страны, нельзя!

Правильная позиция Российского государства в отношении невозможности передачи кому-либо части нашей территории обязана быть озвучена быстро и жестко в случае возникновения подобных ситуаций.

Автор: Николай Стариков специально для ФАН

Источник: riafan.ru

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Источник: nstarikov.ru