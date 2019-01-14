Вопрос суверенитета РФ над Курилами не обсуждается
16:07. 14 января 2019 Просмотров - 115 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Лавров по итогам переговоров с японцами по поводу заключения мирного договора и территориальных претензий японцев:
1. Мы привлекли внимание наших друзей из Японии к тому, что вопросы суверенитета над островами не обсуждаются. Это территория Российской Федерации.
2. "Мы сегодня подтвердили нашу готовность работать на основе декларации 1956 года, что означает прежде всего непреложность самого первого шага – признания нашими японскими соседями итогов Второй мировой войны в полном объеме, включая суверенитет Российской Федерации над всеми островами Южной Курильской гряды, тем более что это зафиксировано в Уставе ООН и многочисленных документах, которые были подписаны в рамках окончания Второй мировой войны, в частности 2 сентября 1945 года и ряде последующих документов, – сказал он. – Это наша базовая позиция, и без шага в этом направлении очень трудно рассчитывать на какое-то движение вперед по другим вопросам".
3. Что касается высказываний помощника или советника председателя Либерально-демократической партии, каковым является премьер-министр Японии Синдзо Абэ, о том, что США должны быть заинтересованы в заключении договора между Россией и Японией, чтобы, как он выразился, укреплять блок по сдерживанию Китая, — это возмутительное высказывание, и мы об этом сегодня со всей откровенностью сказали. Российская сторона «поинтересовалась, насколько может быть самостоятельной Япония в таких условиях при такой зависимости от США.
Вот и славненько.
Японцы своей информационной кампанией по поводу "скоро нам вернут острова" добились того, что их прямо и недвусмысленно послали лесом с их территориальными претензиями. Сначала посредством вызова посла на ковер в МИД, а теперь и публичной отповедью по итогам переговоров.
Источник: colonelcassad.livejournal.com