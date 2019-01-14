Вопрос суверенитета РФ над Курилами не обсуждается

вопросы суверенитета над островами не обсуждаются. Это территория Российской Федерации.

что означает прежде всего непреложность самого первого шага – признания нашими японскими соседями итогов Второй мировой войны в полном объеме, включая суверенитет Российской Федерации над всеми островами Южной Курильской гряды

Лавров по итогам переговоров с японцами по поводу заключения мирного договора и территориальных претензий японцев:Вот и славненько.Японцы своей информационной кампанией по поводу "скоро нам вернут острова" добились того, что их прямо и недвусмысленно послали лесом с их территориальными претензиями. Сначала посредством вызова посла на ковер в МИД, а теперь и публичной отповедью по итогам переговоров.

Источник: colonelcassad.livejournal.com