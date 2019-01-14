Сводки от ополчения Новороссии 14 января 2019
- 13:45 В ДНР озвучили число погибших за 2018 год.
- 12:23 Карта обстрелов ЛНР за сутки. 14 января 2019.
- 06:39 На позициях внутренних войск МВД ДНР.
- 05:31 «В ВСУ ненавидят Порошенко и готовы наступать на Киев!» — крик души украинского офицера.
- 05:03 «Мясо должно сдохнуть ради денег Порошенко»: офицер ДНР рассказал о разнице между ВСУ и ополченцами (ВИДЕО).
- Вчера 21:49 На позициях внутренних войск МВД ДНР.
В ДНР озвучили число погибших за 2018 год
162 человека, в их числе — пятеро детей, погибли в ДНР в 2018 году от рук украинских карателей.
Такие цифры 14 января озвучила уполномоченный по правам человека в Республике Дарья Морозова.
«В течение 2018 года на территории Республики ранения различной степени тяжести в результате боевых действий получили 310 человек, погибли 162 человека, из них пять детей», — сообщила Морозова.
Омбудсмен добавила, что с начала 2019 года в ДНР ранения уже получили 4 человека. «Среди пострадавших один защитник Республики и трое сотрудников КП «Компания «Вода Донбасса», которые попали под обстрел со стороны украинских вооруженных формирований», — уточнила она.
В отчёте уполномоченного по правам человека в ДНР также приводятся данные о жертвах и пострадавших за все время боевых действий на Донбассе. В ходе конфликта на территории Республики погибли 4729 человек, в том числе 81 ребенок.
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Карта обстрелов ЛНР за сутки. 14 января 2019
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На позициях внутренних войск МВД ДНР
Об актуальной ситуации на линии боевого соприкосновения с украинскими боевиками рассказал военнослужащий внутренних войск МВД ДНР в эксклюзивном интервью корреспонденту информационного агентства News Front.
В целом изменений по линии соприкосновения нет. Как и раньше ВСУ не соблюдают объявленное перемирие и продолжают обстрелы ДНР и ЛНР.
Последние сводки по Донбассу:
1. Донбасс. Оперативная лента военных событий 12.01.2019 http://cigr.net/glavnoe/28002-donbass-operativnaya-lenta-voennyh-sobytiy-12012019.html
Для тех, кто хочет помочь бойцам подразделений армий ДНР и ЛНР в борьбе с укрокарателями:
1. Карта Сбербанка 4276380053782368
2. Яндекс-кошелек 410012273300268
3. На номер телефона МТС(не Киви) +79780454589
Военно-гуманитарный центр помощи подразделениям ВС ЛНР и ДНР
Заглавный пост о военно-гуманитарной работе https://centercigr.livejournal.com/153337.html
Группа военно-гуманитарной помощи в ВК https://vk.com/militarydonbass и в твиттере https://twitter.com/militarydonbass
Телеграм по Донбассу: https://t.me/WarDonbass
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«В ВСУ ненавидят Порошенко и готовы наступать на Киев!» — крик души украинского офицера
В редакцию «Русской Весны» поступило письмо от украинского военного о состоянии дел и моральном духе ВСУ. В сообщении также был озвучена просьба: «если будете публиковать какую-то статью по данному материалу — то огромная просьба не перекручивать основную мысль». Мы публикуем письмо без изменений. Отметим, что проверить место службы автора мы не можем, но его обращение выглядит достаточно достоверным, оно не несёт в себе каких-либо сенсаций, а в целом повторяет и ранее высказывавшиеся в ВСУ мнения о властях и условиях службы.
Я — офицер Вооружённых сил Украины, на данный момент прохожу службу в 36-й бригаде морской пехоты, ППД — город Николаев.
Обращаюсь к вам в редакцию не потому, что являюсь предателем или сепаратистом, а потому, что надеюсь, что в случае публикации данной проблемы на «вражеском сайте» командование ВСУ наконец-то обратит внимание на данную проблему.
В то же время украинские СМИ не освещают данной проблемы, т. к. боятся упреков, что работают на Кремль. Об этом мне несколько изданий так и ответили, когда я обращался к ним.
В бригаде у половины бойцов боевой дух находится на нуле. Такое впечатление, что командование специально прилагает все усилия, чтобы как можно меньше людей продолжило контракт.
Треть военнослужащих мечтают уволиться как можно быстрее.
Моя дочь два года назад гордилась, что её отец защищает Украину, теперь заявила мне: «Лучше бы ты работал на заводе» (как отец её подруги). Действительно, тогда я бы смог и День рождения её отметить вместе, и Новый год.
А вся проблема в том, что бригада, пробыв в зоне АТО почти десять месяцев, только выйдя из «сектора», через месяц, под предлогом фейкового военного положения, была вывезена из Николаева на полигон, где провела декабрь, провела Новогодние праздники и пробудет ещё до весны (абсолютное большинство офицеров, сержантов и рядовых прекрасно понимают, что события в Керченском проливе являются не чем иным, как специальной провокацией, в результате которой пустили вразмен два десятка ребят). А с полигона обратно в зону АТО, т. е. за год люди, и то не все, смогли побыть со своими близкими лишь месяц. Командование это игнорирует.
На полигоне никто ничем полезным не занимается, однако бригаду все-равно удерживают, непонятно с какой целью. Матросский и сержантский состав ходит в наряды фактически через день, ребята работают по 12 часов в сутки, при этом никаких доплат за полигон не получают.
Каждый четвертый кашляет, каждый третий ходит с температурой. С утра до вечера подчинённые заготавливают дрова, которые абсолютно все влажные. В палатках из-за мокрых дров холодно, хорошо, что хоть последние не протекают.
Короче говоря, благодаря уверенным действиям власти и командования, единственное место, куда готовы пойти военные в наступление — это на Киев. Порошенко (негативно) обсуждают намного чаще, чем Путина. И первого, кажется, ненавидят уже намного больше.
Ибо как можно хорошо относится к украинской власти, если из-за неё рушится самое сокровенное — семьи. А они рушатся, т. к. очень сложно сохранять отношения и воспитывать детей, когда за год ты их видишь только месяц, и когда будешь иметь возможность в следующий раз проводить с родными время — не знаешь.
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Андрей К.
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«Мясо должно сдохнуть ради денег Порошенко»: офицер ДНР рассказал о разнице между ВСУ и ополченцами (ВИДЕО)
Руководитель пресс-службы Народной Милиции ДНР Даниил Безсонов ответил на критику, рассказав о разнице между отношением к пленным со стороны Защитников Донбасса и со стороны СБУ/ВСУ.
После выхода репортажа об украинском военнопленном Качинском в адрес меня и Сладкова обрушилась волна критики. Особый акцент ставился на критику со стороны ополченцев «первой волны».
Очень жаль, что так много людей видят ситуацию поверхностно и отказываются заглянуть в ситуацию чуть глубже. Я тоже отношусь к ополченцам «первой волны». При этом, наверное мне довелось оказаться в ополчении намного раньше чем большинству ополченцев «первой волны». В связи с этим, я считаю, что имею право голоса и имею право на своё мнение, которое изложу ниже.
Всем давно известно, что ещё с далёкого 2014 года мы относились к украинским военнопленным намного гуманнее, чем они относились к нашим.
Мне и моим боевым товарищам доводилось неоднократно иметь дело с укропленными. Самое страшное, что мы с ними делали, когда они уже были у нас в плену, так это фотографии на их фоне. В начале войны бойцы делали много фотографий на память.
В первую очередь фотографии делались для родственников, для детей. Мы жили одним днём, понимая, что в любой момент мы можем погибнуть и скорее всего так и произойдёт. Поэтому наши дети, наши родные должны знать при каких обстоятельствах нас не стало. Мы шли на смерть осознано и в надежде, что память о нас будет жить в сердцах близких. Но это другая история. Вернёмся к нашему пленному.
Так вот, зачем мы освещаем своё гуманное отношение к укропленным!? Есть ряд важных и необходимых причин.
1. Мы обязаны четко провести жирную черту между нами и противником, как в умах людей, так и в истории. Мы обязаны демонстрировать правду в части того, кто в этом противостоянии находится на стороне добра, а кто на стороне зла, как бы банально это не звучало.
И это уже начало приносить свои плоды. К примеру, весь мир неоднократно видел, как при обменах укропленные в целости и на своих ногах возвращались к себе, а наших ребят выносили из автобусов на носилках. На этом часто ставили акцент международные правозащитные организации.
В связи с этим, украм пришлось оправдываться и менять своё отношение к нашим пленным. Не думаю, что кто-нибудь оспорит тот факт, что отношение к нашим ребятам в укровском плену изменилось в лучшую сторону, по сравнению с 2014–2015 г. г. А если бы эти факты не освещались через СМИ, то никаких подвижек не произошло бы. И это нужно учитывать.
2. В основном подобные репортажи направлены на зрителя «с той стороны». Если каждый укровоин будет знать, что в нашем плену он не будет мучительно и долго умирать, и не будет терпеть издевательств, то на поле боя, выбирая между смертью и пленом, он выберет плен.
А это значит, что он не будет сражаться «до талого» и многие наши защитник выживут выполняя боевую задачу и при попытке взять его в плен. В 2014 году, в сложных «замесах», один из факторов борьбы с инстинктом самосохранения был фактор страха перед попаданием в укроплен, что было страшнее смерти.
3. В случае с Качинским, важно было продемонстрировать то, что в «лучшей армии Солнечной системы» большая часть вояк абсолютно безграмотна и не подготовлена к службе на передовой. Многие даже не знают географического расположения своих позиций.
Это говорит о том, что украинское военно-политическое руководство в реальности относится к своим солдатам, как к «мясу», которое обязано сдохнуть ради красивой картинки и возможности для Порошенко поклянчить больше денег от западных партнёров. Ну и вопрос о том, как обычные шахтёры справились с регулярной армией в 2014–2015 г. г. сам собой снимается.
Конечно, есть и другие причины подобных репортажей, но основные, по моему разумению, я перечислил.
Друзья! В любой ситуации нужно оставаться человеком. Мы, как и наши предки побеждали не за счёт жестокости, а как раз наоборот. Русские всегда обладали обострённым чувством справедливости и готовностью погибнуть за свои идеалы. Нас всегда отличала гуманность, смелость и воинская смекалка. Давайте не будем уподобляться нашим врагам.
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Даниил Безсонов
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На позициях внутренних войск МВД ДНР
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