Сводки от ополчения Новороссии 14 января 2019

В редакцию «Русской Весны» поступило письмо от украинского военного о состоянии дел и моральном духе ВСУ. В сообщении также был озвучена просьба: «если будете публиковать какую-то статью по данному материалу — то огромная просьба не перекручивать основную мысль». Мы публикуем письмо без изменений. Отметим, что проверить место службы автора мы не можем, но его обращение выглядит достаточно достоверным, оно не несёт в себе каких-либо сенсаций, а в целом повторяет и ранее высказывавшиеся в ВСУ мнения о властях и условиях службы.

Я — офицер Вооружённых сил Украины, на данный момент прохожу службу в 36-й бригаде морской пехоты, ППД — город Николаев.

Обращаюсь к вам в редакцию не потому, что являюсь предателем или сепаратистом, а потому, что надеюсь, что в случае публикации данной проблемы на «вражеском сайте» командование ВСУ наконец-то обратит внимание на данную проблему.

В то же время украинские СМИ не освещают данной проблемы, т. к. боятся упреков, что работают на Кремль. Об этом мне несколько изданий так и ответили, когда я обращался к ним.

В бригаде у половины бойцов боевой дух находится на нуле. Такое впечатление, что командование специально прилагает все усилия, чтобы как можно меньше людей продолжило контракт.

Треть военнослужащих мечтают уволиться как можно быстрее.

Моя дочь два года назад гордилась, что её отец защищает Украину, теперь заявила мне: «Лучше бы ты работал на заводе» (как отец её подруги). Действительно, тогда я бы смог и День рождения её отметить вместе, и Новый год.

А вся проблема в том, что бригада, пробыв в зоне АТО почти десять месяцев, только выйдя из «сектора», через месяц, под предлогом фейкового военного положения, была вывезена из Николаева на полигон, где провела декабрь, провела Новогодние праздники и пробудет ещё до весны (абсолютное большинство офицеров, сержантов и рядовых прекрасно понимают, что события в Керченском проливе являются не чем иным, как специальной провокацией, в результате которой пустили вразмен два десятка ребят). А с полигона обратно в зону АТО, т. е. за год люди, и то не все, смогли побыть со своими близкими лишь месяц. Командование это игнорирует.

На полигоне никто ничем полезным не занимается, однако бригаду все-равно удерживают, непонятно с какой целью. Матросский и сержантский состав ходит в наряды фактически через день, ребята работают по 12 часов в сутки, при этом никаких доплат за полигон не получают.

Каждый четвертый кашляет, каждый третий ходит с температурой. С утра до вечера подчинённые заготавливают дрова, которые абсолютно все влажные. В палатках из-за мокрых дров холодно, хорошо, что хоть последние не протекают.

Короче говоря, благодаря уверенным действиям власти и командования, единственное место, куда готовы пойти военные в наступление — это на Киев. Порошенко (негативно) обсуждают намного чаще, чем Путина. И первого, кажется, ненавидят уже намного больше.

Ибо как можно хорошо относится к украинской власти, если из-за неё рушится самое сокровенное — семьи. А они рушатся, т. к. очень сложно сохранять отношения и воспитывать детей, когда за год ты их видишь только месяц, и когда будешь иметь возможность в следующий раз проводить с родными время — не знаешь.

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Андрей К.