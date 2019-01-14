Стоп-лист: какую еду нельзя будет давать ребенку в школу

Роспотребнадзор составит перечень еды, которую можно будет приносить в школу. Отдельно названы и запрещенные к проносу в учебные учреждения продукты.

В ведомстве сообщили о намерении составить список продуктов, которые можно употреблять в столовой, принося их из дома. В него могут войти нескоропортящиеся продукты, например, фрукты, сухофрукты и орехи. Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор выложил проект новых правил, по которым домашние продукты нельзя использовать для питания детей в столовых.

«Этот пункт никак не затрагивает выбор родителями способа питания детей. Безусловно, это право родителей давать ребенку дополнительную еду или заменять рацион полностью. На эти случаи документ не распространяется», – сообщили в пресс-службе ведомства, отметив, что запрет на готовку из домашних продуктов – не новшество.

В Роспотребнадзоре также составили перечень продуктов, которые больше не появятся в школьных столовых. В черный список попали пирожные и торты, ливерные колбасы, заливные, форшмак из сельди, макароны по-флотски, творог из непастеризованного молока, грибы, консервированные овощи и фрукты, паштеты, блинчики с мясом и с творогом, квас, кумыс и газировка. Кроме того, нельзя будет готовить яичницу-глазунью и жарить продукты во фритюре. Под запретом также оказались жвачки и леденцы.

А вот родители московских школьников в рамках пилотного проекта смогут выбирать питание для своих детей. «Проведена совместная работа по внедрению сервиса заказа за родительские средства «Выбор питания». В ряде столичных школ стартовал пока еще пилотный проект, который дает дополнительную возможность родителю вместе с ребенком выбрать из предложенного организатором питания меню те блюда или рационы, которые наиболее привлекательны для ребенка. Уверена, что данный проект получит широкое распространение, прежде всего потому, что он функционален, удобен для родителей и детей», – рассказала председатель экспертно-консультативного совета родительской общественности при департаменте образования Москвы Людмила Мясникова.

Стоить отметить, что в московских учебных заведениях уже давно не продают детям чипсы и газировку. Зато почти в каждой школе есть буфет «Здравушка» с продукцией без сахара и глютена. В ассортименте только полезные перекусы: хлебцы, биойогурты, фрустики из яблок, абрикосов, груш и моркови, натуральные фруктовые пюре, фруктовые чипсы, свежая мини-морковь в индивидуальной упаковке, гематоген, пастилки с экстрактом зеленого чая, мармеладом с натуральным соком и витаминами, ягодным морсом и прочее. Такая продукция отлично подходит для детей с диабетом или аллергией.