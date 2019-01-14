Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 14 января 2019
- 09:17 Начинаем вывод войск из Сирии, — Трамп.
- Вчера 23:54 Последствия обстрела на границе Сирии с Турцией.
- Вчера 23:36 Курдские ниндзя.
Начинаем вывод войск из Сирии, — Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил о начале вывода американских войск с территории Сирии, об этом он сообщил в Twitter.
«Приступаем к давно назревшему выводу их Сирии, в то же время нанося удары по небольшим остаткам халифата ИГИЛ*», — написал Трамп. По его словам, атаки по ИГИЛ ведутся с нескольких направлений.
О том, что американские войска покинут Сирию президент США объявил 19 декабря. По его словам, такое решение было принято в связи с тем, что главная задача в регионе выполнена, а боевики ИГИЛ побеждены.
11 января CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщил, что США начали вывозить из Сирии наземную военную технику. Эту информацию подтвердил и собеседник турецкого агентства Anadolu в Пентагоне.
Читайте также: Фронт Донбасса: подробности нападения на машину у Крутой балки (ВИДЕО)
* запрещенная в РФ террористическая группировка
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Последствия обстрела на границе Сирии с Турцией
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Курдские ниндзя
Рекламный ролик курдских ниндзя.
Берегись Эрдоган!
PS. Похоже на индийское кино.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com