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Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 14 января 2019

09:41. 14 января 2019 Просмотров - 353 Нет комментариев Опубликовал:

Начинаем вывод войск из Сирии, — Трамп

Начинаем вывод войск из Сирии, — Трамп | Русская весна

Президент США Дональд Трамп заявил о начале вывода американских войск с территории Сирии, об этом он сообщил в Twitter.

«Приступаем к давно назревшему выводу их Сирии, в то же время нанося удары по небольшим остаткам халифата ИГИЛ*», — написал Трамп. По его словам, атаки по ИГИЛ ведутся с нескольких направлений.

О том, что американские войска покинут Сирию президент США объявил 19 декабря. По его словам, такое решение было принято в связи с тем, что главная задача в регионе выполнена, а боевики ИГИЛ побеждены.

11 января CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщил, что США начали вывозить из Сирии наземную военную технику. Эту информацию подтвердил и собеседник турецкого агентства Anadolu в Пентагоне.

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* запрещенная в РФ террористическая группировка

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Последствия обстрела на границе Сирии с Турцией

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Курдские ниндзя



Рекламный ролик курдских ниндзя.



Берегись Эрдоган!

PS. Похоже на индийское кино.

 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: главное, компиляция
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