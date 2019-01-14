Правый разворот Европы

Источник: pvo-info.ru

Вопросы европейского устройства встали сразу после окончания двух мировых войн. Было очевидно, что если внутри континента не удастся договориться, то в конечном итоге это приведет к полной европейской деградации, потери мирового влияния и что совсем уж неприемлемо – развитию и росту коммунистических настроений европейского населения. Как бы там ни было, но все годы после демонтажа Третьего Рейха в Германии Европа строила себя с прицелом на единение и полное отсутствие ограничений для личности.



Культ свободы человека, его права на любые формы своей реализации, своего мировоззрения, мультикультурализм и либеральный подход ко всему, не исключая традиционные религиозные догмы, всё это Европа приняла для себя и окончательно оформила, собрав воедино на сегодня 28 государств.

А началась эта история в Риме, 25 марта 1957 года, когда шесть стран: Германия, Италия, Франция, Бельгия, Люксембург и Нидерланды основали Европейский Экономический Союз (ЕЭС). Именно на его основе впоследствии 7 февраля 1992 года был создан привычный нам ЕС. А первая страна, заявившая о выходе из ЕС, Британия, сделала это через 60 лет, после основания союза.

За ушедшие в историю шесть десятков лет своего существования, Европейский Союз был разным. И деспотичным, и воинственным, однако последние два десятка лет он неуклонно развивался в сторону глобализации и либерального подхода к личности. Как следствие данной политики в ЕС был провозглашен курс на мульти культурность и при массированной поддержке СМИ, политики протащили законы о миграции, настороженно встреченные населением.

Надо сказать, что миграционные законы не родились из неоткуда. Это не выдумка сумасшедшей Меркель или кого-то ещё из европейских политиков. Снятие ограничений на дешевую трудовую силу лоббировали крупнейшие европейские товарные производители, не способные конкурировать с развивающейся промышленной мощью азиатских стран, имеющих значительное преимущество в стоимости наемного труда. И как бы ни старались европейцы максимально автоматизировать свои производства – без снижения стоимости оплаты работников конкуренцию выиграть было невозможно.

Однако, после массового приема мигрантов первой волны очень быстро выяснилось, что никакой дешевой рабочей силы промышленные гиганты не получили. Сказывался и менталитет, и языковой барьер, и существенные социальные пособия, которые окончательно отвращали мигрантов от желания работать. По факту, приход первых сотен тысяч мигрантов в такие страны, как Франция, Италия и Германия в первую очередь нанесли удар по так оберегаемому мелкому буржуа и среднему бизнесу, предлагая свои услуги и вытесняя местных работников. Но не только экономический момент стал детонатором для возмущения европейцев.

Социализация мигрантов, так красиво разрекламированная из Брюсселя, по факту ни окончилась ничем. Рост преступности, при том в основном тяжкой и особо тяжкой, резкий рост наркотрафика, мошенничество – вот, что получила Европа, не говоря уже о необходимости содержать уже многомиллионную армию нахлебников из Африки и Ближнего Востока.

Неудивительно, что, глядя на политику своих властей, даже с идеально промытыми либеральной прессой мозгами, нашлись здравые европейцы, которых перестало устраивать существующее положение вещей. Возможно, они бы были готовы терпеть экономические неудобства и даже частичную исламизацию, но не в сочетании с масштабной преступностью и полнейшим нежеланием чужаков адаптироваться и вливаться в существующее общество.

Ответ общественности Европы был прост и быстр. Во Франции замеры показывают сильнейший за поствоенную историю страны рост популярности националистов. Схожая ситуация в Германии, где националисты проходят в парламенты в разных землях и имеют активную поддержку на востоке страны. В Италии и вовсе правые приходят к власти. Испания избирает ультраправых во главу крупнейшей провинции — Андалусии. Очевидно, что при сохранении данной тенденции либеральным правительствам Европы осталось почивать во власти недолго. И тогда Европа приобретет совершенно иной вид и голос, где каждый будет жестко отстаивать свои национальные интересы и ни о какой бы то ни было глобализации под либеральными стягами не будет идти и речи.

При таком развитии событий весьма вероятны дезинтеграционные процессы внутри ЕС. И дело не в том, что Британия выходит из союза, показывая пример остальным. Брюссельская диктатура, сложноподчиненная интересам бизнесов, а не народов, не оставляет последним шансов на сохранение единого образования. И вариант, при котором в ЕС останутся лишь страны «второго эшелона» — вполне выглядит реальным в самом обозримом будущем.

Для России, при условии отсутствия в Европе военных конфликтов, любой вариант развития ситуации – хорошо и выгодно. Очевидно, что даже при сохранении структуры, ЕС уже не представляет из себя единое целое, а значит и нет опасности, что из-за хотелок условной Латвии, будут нарушены экономические взаимоотношения с остальными членами союза. Если случится распад, то Россия будет вести ещё более эффективную политику с европейскими странами, интересы которых внутри себя могут противоречить друг с другом, но в отношениях с Россией у всех интересы схожи и никуда от них деться невозможно. Россия – это крупный рынок и надежный поставщик сырья. Поэтому в любом варианте развития событий, наша страна будет в безусловном выигрыше от правого разворота европейской внутренней политики.

© М. Бушмин для пво-инфо.

Источник: nstarikov.ru