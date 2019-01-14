Н.Н.Платошкин и Е.Ю.Спицын в студии МПГУ. “Землей не торгуем, с нацистами не дружим”

... России Евгений Спицын начинает цикл программ с новым гостем – Николаем Платошкиным – доктором... истории России помогут:Книги Евгения Спицына============================================================================ Комсомольская площадь 107140 Россия, ...
Концептуал СМИ Евгений Спицын и Николай Платошкин в студии МПГУ Разобраться в ... 5 томов (изд. исправленное, дополненное), Спицын Евгений Юрьевич======================================================================= Комсомольская площадь 107140...