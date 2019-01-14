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Гана футуристическая

08:19. 14 января 2019 Просмотров - 268 2 коммент. Опубликовал:


В Гане будущее уже наступило.
Африканские боевые экзоскелеты и перспективный БМП будущего.




















Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: Африка, бронетехника, гана, экзоскелеты, юмор
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2 коммент.»

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    moiseev1977 14 января 2019 в 10:00 Ссылка Пометить
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    Звёздные войны отдыхают …

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  • 6242 1751
    nikolay 14 января 2019 в 13:31 Ссылка Пометить
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    В Африке не только американские, но и российские бойцы ЧВК Вагнер уже в Судане. Участвуют в разгоне антиправительственных демонстраций. По сообщениям западных СМИ российская компания “М Инвест”, принадлежащая личному повару Путина Евгению Пригожину занимается там добычей золота. Вот только для какой страны Пригожин добывает там золото, СМИ ничего не сообщили.

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