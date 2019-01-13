Сводки от ополчения Новороссии 13 января 2019

Народная милиция ДНР продолжает оказывать помощь мирным жителям.

Бойцы НМ ДНР и представитель общественного штаба по оказанию помощи прифронтовым районам Роман Трошин посетили посёлок Сигнальное, куда доставили сладкие подарки для детей.

Видео предоставлено «Русской Весне» пресс-службой Управления Народной милиции ДНР.

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