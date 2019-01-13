Сводки от ополчения Новороссии 13 января 2019
- 11:59 Спецпроект “Служу Республике”. 13.01.2019.
- 10:58 Передовая. Кремль бросит Донбасс?.
- 02:00 На линии фронта: Армия ДНР и штаб по прифронтовым районам (ВИДЕО).
- Вчера 21:48 Хозяйка разбитого дома о ВСУ: «Сколько еще думать, пора гнать их отсюда».
Спецпроект “Служу Республике”. 13.01.2019
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Передовая. Кремль бросит Донбасс?
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
На линии фронта: Армия ДНР и штаб по прифронтовым районам (ВИДЕО)
Народная милиция ДНР продолжает оказывать помощь мирным жителям.
Бойцы НМ ДНР и представитель общественного штаба по оказанию помощи прифронтовым районам Роман Трошин посетили посёлок Сигнальное, куда доставили сладкие подарки для детей.
Видео предоставлено «Русской Весне» пресс-службой Управления Народной милиции ДНР.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Хозяйка разбитого дома о ВСУ: «Сколько еще думать, пора гнать их отсюда»
К оглавлению | Источник: www.youtube.com