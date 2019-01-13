Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 13 января 2019
- 09:12 «Специальный репортаж» посвящен сирийским детям, пережившим войну.
- 04:30 Сирия: русская община Алеппо, чеченцы и офицеры ВС РФ (ФОТО, ВИДЕО).
- Вчера 23:30 Турция ответила «средним пальцем» на требования США отказаться от С-400, — европейская пресса .
- Вчера 21:00 Тактический ход: Госдеп прокомментировал вывод войск из Сирии.
«Специальный репортаж» посвящен сирийским детям, пережившим войну
Жители сирийского Алеппо недавно отметили годовщину освобождения города от террористов. За время войны жертвами боевиков стали тысячи людей. Среди них – сотни детей. Террористы регулярно обстреливали местные школы, но ученики не переставали ходить на уроки. Сирийским детям пережившим войну, посвящен новый выпуск «Специального репортажа». Смотрите в понедельник, 14 января, в 21:10.
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Сирия: русская община Алеппо, чеченцы и офицеры ВС РФ (ФОТО, ВИДЕО)
На территории Сирии российские военные продолжают выполнять различные задачи, включая оказание гуманитарной помощи гражданам, пострадавшим от войны. Им помогают представители Чеченской Республики и русской общины Алеппо.
Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из крупнейшего города Сирии.
В ходе Рождественских праздников Центр по примирению враждующих сторон на территории САР провёл ряд гуманитарных акций.
Военнослужащие ВС РФ посетили христианский сиро-католический* квартал в районе Маран в Алеппо, где раздали нуждающимся мирным жителям продовольственные наборы и хлебные лепёшки.
Через пару дней в соседнем районе Алеппо к нашим военным присоединились сотрудники фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова, который активно действует в САР, помогая пострадавшему от войны населению.
Напомним, недавно Рамзан Кадыров сообщил, что фонд имени его отца проводит в Сирийской Арабской Республике масштабную новогоднюю благотворительную акцию. Жителям Сирии раздаются новогодние подарки от благотворительного фонда имени Кадырова.
Глава Чеченской республики уточнил, что 2500 детей получили новогодние подарки до 1 января. Это дети из русскоязычной общины в Алеппо и дети жертв войны — погибших в Сирии мирных граждан, солдат и офицеров Вооружённых Сил САР.
Всего в течение последних дней в Алеппо и Дамаске было раздано около 20 000 подарков, которые приобрёл фонд имени Кадырова.
Справка РВ
*Сирийская католическая церковь, Сиро-католическая церковь — одна из восточнокатолических церквей, придерживающихся западно-сирийского обряда, восходящего к древней антиохийской литургии. Церковь отделилась от Сиро-Яковитской церкви в XVII веке.
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Турция ответила «средним пальцем» на требования США отказаться от С-400, — европейская пресса
Недавно президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал советника главы Вашингтона по нацбезопасности Джона Болтона за то, что тот «саботирует» планы Дональда Трампа по выводу войск из Сирии, пишет Contra Magazin.
Это вызвало очередной разлад в отношениях Анкары и Вашингтона, а теперь турецкие власти «снова показали американцам средний палец», пишет автор статьи Марко Майер.
Несмотря на требования американцев, в Турции заявили, что не изменят своих планов по закупке российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу напомнил, что «сделка уже заключена», подчеркнул, что его страна не собирается от неё отказываться, и призвал американцев не вмешиваться в российско-турецкие отношения.
Чуть ранее Эрдоган лично заявил, что Турции «ни от кого не нужно никаких разрешений», чтобы купить С-400, напоминает издание.
Чавушоглу также добавил, что его страна готова договариваться с США о закупке систем Patriot. Ранее двум государствам уже удалось согласовать поставки Анкаре 80 ракет Patriot и 60 ракет-перехватчиков PAC-3, отмечает издание.
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Тактический ход: Госдеп прокомментировал вывод войск из Сирии
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что вывод американских войск из Сирии не изменит способность страны проводить необходимые военные действия.
Он отметил, что цель США — полностью избавиться от присутствия иранских сил в Сирии.
«Это амбициозная цель. Но это наша цель. Это наша миссия. Методы, которые мы будем использовать, разнообразные. Тот факт, что пара тысяч служащих в униформе покинут Сирию, является тактическим изменением.
Это существенно не меняет нашу способность продолжать выполнять военные действия, которые нам необходимы», — сказал Помпео в ходе общения с журналистами в Абу-Даби.
По его словам, США хотят, чтобы «Иран вел себя как нормальная страна».
Трамп в середине декабря 2018 года заявил о победе над ИГИЛ* в Сирии, отметив, что это было единственной причиной пребывания американских военных в стране. Позже пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что США начали вывод войск из Сирии, но победа над ИГИЛ не означает прекращения коалиции.
В пятницу, 11 января, неназванный военный чиновник США заявил телеканалу Fox News, что Америка выводит военную технику из Сирии, но войска пока остаются.
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*Запрещенная в РФ террористическая организация.
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