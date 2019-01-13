Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 13 января 2019

На территории Сирии российские военные продолжают выполнять различные задачи, включая оказание гуманитарной помощи гражданам, пострадавшим от войны. Им помогают представители Чеченской Республики и русской общины Алеппо.

Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из крупнейшего города Сирии.

В ходе Рождественских праздников Центр по примирению враждующих сторон на территории САР провёл ряд гуманитарных акций.

Военнослужащие ВС РФ посетили христианский сиро-католический* квартал в районе Маран в Алеппо, где раздали нуждающимся мирным жителям продовольственные наборы и хлебные лепёшки.

Через пару дней в соседнем районе Алеппо к нашим военным присоединились сотрудники фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова, который активно действует в САР, помогая пострадавшему от войны населению.

Напомним, недавно Рамзан Кадыров сообщил, что фонд имени его отца проводит в Сирийской Арабской Республике масштабную новогоднюю благотворительную акцию. Жителям Сирии раздаются новогодние подарки от благотворительного фонда имени Кадырова.

Глава Чеченской республики уточнил, что 2500 детей получили новогодние подарки до 1 января. Это дети из русскоязычной общины в Алеппо и дети жертв войны — погибших в Сирии мирных граждан, солдат и офицеров Вооружённых Сил САР.

Всего в течение последних дней в Алеппо и Дамаске было раздано около 20 000 подарков, которые приобрёл фонд имени Кадырова.

Справка РВ

*Сирийская католическая церковь, Сиро-католическая церковь — одна из восточнокатолических церквей, придерживающихся западно-сирийского обряда, восходящего к древней антиохийской литургии. Церковь отделилась от Сиро-Яковитской церкви в XVII веке.

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