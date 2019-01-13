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Швыряют камни и режут шины: американцы агрессивно реагируют на беспилотные автомобили Google (ВИДЕО)

12:13. 13 января 2019 Просмотров - 113 Нет комментариев Опубликовал:
Швыряют камни и режут шины: американцы агрессивно реагируют на беспилотные автомобили Google (ВИДЕО) | Русская весна

В американском штате Аризона Google начал испытание беспилотных машин. Местные жители часто агрессивно реагируют на такой транспорт — в него бросают камни и даже угрожают оружием. 

Одно из мест, где компания Waymo испытывает свои беспилотные автомобили, — это Чандлер, пригород столицы Аризоны Финикса с населением менее 250 тысяч человек. В Waymo говорят, что жители Аризоны положительно воспринимают работу компании, однако, как пишет газета Arizona Republic, операторы беспилотных машин регулярно сталкиваются с агрессией со стороны местных жителей.

За последние два года полиция Чандлера зарегистрировала 21 конфликт с участием машин Waymo. В реальности таких случаев было больше, пишет издание, так как операторы предпочитают обращаться в экстренных ситуациях к диспетчерам Waymo, а не напрямую к властям — вопреки просьбам полиции.

Как минимум четырежды жители Чандлера кидали в беспилотные автомобили камни. Один раз, когда машина остановилась в пробке, человек подошел и распорол у нее шину.

В августе 2018 года 69-летний мужчина наставил на проезжавшую мимо машину Waymo пистолет — позже он заявил полиции, что хотел напугать оператора, поскольку «ненавидит эти машины», и упомянул гибель женщины, которую сбил беспилотник Uber. По словам его жены, у него диагностирована деменция. В феврале он предстанет перед судом за это нападение.

В том же месяце 37-летний местный житель, находившийся, по данным полиции, в состоянии опьянения, не позволил беспилотному автомобилю проехать, преградив ему дорогу.

«Он заявил, что ему надоело, что Waymo ездят по его району, и, видимо, счел лучшим способом разрешить ситуацию — встать на пути одной из машин», — говорится в полицейском отчете.

В 2017 году один и тот же джип несколько раз попытался спровоцировать аварию с беспилотными машинами. В одних случаях машина начинала ехать прямо на Waymo, вынуждая операторов переключаться на ручное управление, чтобы избежать столкновения. Однажды джип обогнал беспилотник и резко затормозил перед ним; из машины вышла женщина и начала кричать, чтобы Waymo «убирался из ее района». Полиции удалось идентифицировать машину и ее владельцев, но они не признались в нападениях.

Иногда местные жители вызывают полицию, увидев автомобили Waymo. Джули Фергюсон, сообщившая властям, что оператор беспилотника «полтора часа наблюдал за играющими детьми», заявила Arizona Republic: «Все ненавидят операторов Waymo. Они опасны». Водители также жалуются на слежку; правда, в одном из случаев машину преследовали репортеры Arizona Republic, пытавшиеся проанализировать поведение беспилотника в разных ситуациях на дороге.

«Безопасность находится в центре всей нашей деятельности, и безопасность наших водителей, пассажиров и людей вокруг — наш главный приоритет. <…> За последние два года мы увидели, что жители Аризоны горячо приветствуют потенциал, который есть у этой технологии в сфере безопасности движения», — заявили в Waymo.

Издание The Next Web отмечает, что похожие инциденты происходят и в Калифорнии: по крайней мере в двух из шести ДТП с участием беспилотных автомобилей люди сами провоцировали аварии и действовали агрессивно.

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Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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