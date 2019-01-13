Главная » Мировоззрение, Политика

Сетевое ток-шоу. Дмитрий Таран

19:13. 13 января 2019 Просмотров - 34 Нет комментариев Опубликовал:

Политологи разных частей Большой страны о ее воссоединении

Юрий Бойко заявил, что нет политика на Донбассе, который бы топил за воссоединение с Украиной, и нет политика на Украине, который бы выступал за восстановление дружбы с Россией. Этот же тезис сказал Владимир Громов, только указал, что это единственный путь для спасения и Украины и Донбасса. На эту тему высказались эксперты в Киеве, в Минске, в Крыму и в Москве. Фактически тема преобразилась в вопрос воссоединения всех постсоветских республик.

Как наладить любой процесс управления или самоуправления? Читайте в книге:

Достаточно общая теория управления, Внутренний Предиктор СССР

============================================================================
Дмитрий Таран

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Поединок. Жириновский VS Гозман
программе Владимира Соловьева "Поединок" участвуют, Жириновский Владимир Вольфович - председатель партии ЛДПР, заместитель Председателя Государственной думы и Леонид Яковлевич Гозман - сопредседатель партии "Правое дело". Тема программы: "Нужно ли ...
Сталинист о Кургиняне
Почему на нашем антисталинском телевидении никого не пускают «защищать Сталина», кроме Кургиняна? С некоторых пор, вот уже полтора месяца как, в моём блогге в ЖЖ ко мне в комментариях стали приходить забавного рода «письма счастья».Стоит мне написать ...
Лишить Горбачева ордена Андрея Первозванного
Является важным делом. Справедливость – это фундамент нашего общества. Человек, изменивший своей присяге президента СССР, разваливший вверенную ему великую державу, должен сидеть в тюрьме. А не носить на груди орден. Именно поэтому я подал иск в Тверской ...
Стихотворения
Член СП России Алексей Елькин (Светобор) Несколько лет назад я выступал в качестве общественного защитника от Кировского отделения СП России у моего друга и соратника Любомира. Он опубликовал 5 книг Доброслава, 4 из которых впоследствии объявили ...
Телегония – кто и почему её отрицает?
Самый распространённый аргумент Все, кто хоть раз встречал обсуждение телегонии однозначно сталкивался с мнениями людей, которые чуть ли не с пеной у рта доказывают, что это полнейший псевдонаучный бред. Причём в большинстве случаев аргумент звучит как: «...
На Украине уже строится Четвёртый рейх
События на Украине – яркое свидетельство того, что первый этап затеянной Западом реабилитации нацизма завершается Главная война, которая ведётся сегодня против России, – это война информационно-психологическая, направленная на изменение не только ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>