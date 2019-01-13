Сетевое ток-шоу. Дмитрий Таран

Концептуал СМИ Политологи разных частей Большой страны о ее воссоединении

Юрий Бойко заявил, что нет политика на Донбассе, который бы топил за воссоединение с Украиной, и нет политика на Украине, который бы выступал за восстановление дружбы с Россией. Этот же тезис сказал Владимир Громов, только указал, что это единственный путь для спасения и Украины и Донбасса. На эту тему высказались эксперты в Киеве, в Минске, в Крыму и в Москве. Фактически тема преобразилась в вопрос воссоединения всех постсоветских республик.



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