Посол США угрожал немецким компаниям-подрядчикам «Северного потока-2»: опубликовано письмо

В распоряжении немецкого таблоида Bild оказались письма американского посла в Германии Ричарда Гренелла, адресованные представителям ряда немецких компаний. С их помощью, как указывает газета, глава американской дипмиссии пытается «оказать давление» на эти организации для «усиления [в ФРГ] политики США».

Послания, согласно материалам Bild, предположительно, были направлены компаниям, которые участвуют в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Их Гренелл, как указывает издание, в письме предупредил: если они продолжат участвовать в проекте, они могут столкнуться с санкциями США. Впредь этим организациям дипломат посоветовал не связываться со строительством трубопровода.

Подобную позицию, по информации немецкого таблоида, он объяснил тем, что, «если „Северный поток — 2“ и трубопровод „Турецкий поток“ сделают существующий европейский импорт газа через Украину излишним, <…> это может повлечь дальнейшее увеличение опасности российского вмешательства».

ЕС, как отмечает Гренелл, зависит от России в вопросах энергетической безопасности. «Таким образом, компании, которые поддерживают строительство обоих трубопроводов, активно подрывают безопасность Украины и Европы», — уверен он.

«Компании, работающие в российском энергетическом экспортном секторе, участвуют в чем-то, что может повлечь за собой значительные санкционные риски», — подчеркнул в письме Гренелл.

Организации, которые получили соответствующее послание, как указывает Bild, расценили его как шантаж. Названий компаний издание не раскрывает, подчеркивая однако, что, по его данным, это письмо было согласовано с различными американскими ведомствами в Вашингтоне. Но в немецком министерстве иностранных дел его восприняли с непониманием.

В ведомстве сочли, что действия Гренелла не соответствуют дипломатической практике. Чтобы разобраться в ситуации, Берлин хочет напрямую поговорить с представителями Вашингтона, пишет Bild. Кто именно высказал такую точку зрения и с кем собираются связываться немецкие власти, газета не уточняет.

Представитель Гренелла, комментируя подобные заявления, в беседе с изданием в свою очередь сообщил, что направленное дипломатом «письмо не должно быть истолковано как угроза». Оно, по его данным, является «четким выражением политики США» по этому вопросу.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против этого проекта выступают, в том числе, США. Там считают, что его реализация может предоставить России «еще один инструмент для политического давления». Летом прошлого года президент Соединенных Штатов Дональд Трамп даже заявлял о недопустимости потока «трубопроводных долларов» в Россию. В Кремле подобные выступления сочли попыткой заставить европейцев покупать более дорогой сжиженный газ из США.

О планах Вашингтона ввести санкции против европейских компаний-подрядчиков, участвующих в строительстве «Северного потока — 2», в январе узнала газета Handelsblatt. Ограничения, по данным ее источников, в том числе могут коснуться швейцарской Allseas и итальянской Saipem. Глава МИД Германии Хайко Маас, впоследствии комментируя эту информацию, назвал введение санкций США против участников проекта неприемлемым.

В «Северный поток — 2», как замечал ранее Reuters, инвестировали пять западных фирм — это немецкие Wintershall (BASFn.DE) и Uniper (UN01.DE), международная нефтегазовая компания OMV Group (OMVV.VI) со штаб-квартирой в Вене, британско-нидерландская Anglo-Dutch Shell (RDSa.L) и французская Engie (ENGIE. PA).

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