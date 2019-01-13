Политическая катастрофа осенью 1990 – весной 1991 гг.

Концептуал СМИ Лекция из цикла Евгения Спицына "История России"

Историк, автор книг по истории России Евгений Спицын продолжает цикл лекций о горбачёвской перестройке. В этой лекции речь идёт об обострении политического кризиса осенью-зимой 1990 года и развитии политического процесса зимой-весной 1991 года.



Разобраться в нагромождении научных и околонаучных фактов, гипотез и мнений и составить полную картину подлинной истории России помогут:

Книги Евгения Спицына

История России. Евгений Спицын

История СССР. Евгений Спицын

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