Политическая катастрофа осенью 1990 – весной 1991 гг.
19:10. 13 января 2019 Просмотров - 31 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Лекция из цикла Евгения Спицына "История России"
Историк, автор книг по истории России Евгений Спицын продолжает цикл лекций о горбачёвской перестройке. В этой лекции речь идёт об обострении политического кризиса осенью-зимой 1990 года и развитии политического процесса зимой-весной 1991 года.
Разобраться в нагромождении научных и околонаучных фактов, гипотез и мнений и составить полную картину подлинной истории России помогут:
История России. Евгений Спицын
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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai