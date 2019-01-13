Новогодняя карусель. Елена Сидорович и Татьяна Беленко

Давайте поговорим… Выпуск 100. Елена Сидорович и Татьяна Беленко



Приглашаем вас прокатиться на нашей новогодней карусели вопросов и ответов.

На каких вопросах остановится наша карусель? Ведь мы получили много комментариев к передачам о зимних праздниках славян.

Сегодня славянский мир не имеет единого представления о том, как было ранее. Многое забыто, о многом спорят, особенно когда и как надо праздновать Великие славянские праздники, каких традиций придерживаться и кто же их правильно соблюдает. Когда и как нам пользоваться славянским календарем – ждать указаний сверху или уже сегодня его применять в своей жизни?

По просьбам радиослушателей наша карусель остановится подробней и на Водокресе. Сколько раз в январе бывает праздник Водокрес? Когда вода более структурированная?

Будут и другие остановки нашей карусели. И еще вы узнаете по каким вопросам радиослушателей запланированы новые эфиры радиопередач.



Карусель, карусель – это радость для нас, прокатись на нашей карусели!!!



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Источник: www.youtube.com