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Новогодняя карусель. Елена Сидорович и Татьяна Беленко

15:49. 13 января 2019 Просмотров - 76 Нет комментариев Опубликовал:

Давайте поговорим… Выпуск 100. Елена Сидорович и Татьяна Беленко

Приглашаем вас прокатиться на нашей новогодней карусели вопросов и ответов.
На каких вопросах остановится наша карусель? Ведь мы получили много комментариев к передачам о зимних праздниках славян.
Сегодня славянский мир не имеет единого представления о том, как было ранее. Многое забыто, о многом спорят, особенно когда и как надо праздновать Великие славянские праздники, каких традиций придерживаться и кто же их правильно соблюдает. Когда и как нам пользоваться славянским календарем – ждать указаний сверху или уже сегодня его применять в своей жизни?
По просьбам радиослушателей наша карусель остановится подробней и на Водокресе. Сколько раз в январе бывает праздник Водокрес? Когда вода более структурированная?
Будут и другие остановки нашей карусели. И еще вы узнаете по каким вопросам радиослушателей запланированы новые эфиры радиопередач.

Карусель, карусель – это радость для нас, прокатись на нашей карусели!!!

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Источник: www.youtube.com

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