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«Мы бы уже победили»: разглядевшего в Донбассе «тысячи офицеров» России экс-посла США Хербста поставили в тупик

19:10. 13 января 2019 Просмотров - 57 Нет комментариев Опубликовал:

Источник: riafan.ru
Бывший посол США на Украине Джон Хербст заявил о «тысячах офицеров» армии России, якобы воюющих в Донбассе. Ведущие программы «60 минут» в эфире телеканала «Россия 1» ответили экс-послу США на заявление о «тысячах русских офицеров» в Донбассе.

Хербст рассказал о якобы имеющейся «российской агрессии» по отношению к Украине. Этим он объяснил свой призыв предоставлять украинской армии все ненужное оружие США. По словам американского политика, Москва якобы скрывает присутствие в Донбассе регулярных военных частей. Кроме того, он считает, что наличие у Украины «уничтожающих танки» американских «Джавелинов» якобы влечет потери для России.

Бывший посол назвал главные победы ДНР и ЛНР, в частности «Дебальцевский котел», победой «Красной армии». Ведущая Ольга Скабеева заявила, что слова политика являются «чушью», и поинтересовалась тем, кто ему предоставил ложные данные.

«И вы из этого исходите? Санкции собираетесь вводить, Красная армия, видите ли, побеждает на Украине. Если не секрет, предоставьте источники», — сказала она.

Американский политик продолжил, что на территории Украины сейчас якобы находятся «тысячи русских офицеров». Он обвинил Россию в том, что ее военные якобы командуют частями ЛНР и ДНР против ВСУ в Донбассе.

Ведущий Евгений Попов рассказал, что регулярная армия России насчитывает всего около миллиона человек, многие из которых «оружия в руках не держат». Он уточнил, что в связи с этим «присутствие тысяч офицеров» в другой стране выглядит нереальным.

«Если бы были тысячи офицеров в Донбассе, не было бы войны. Мы бы уже победили», — резюмировала Скабеева.

Ранее эксперт рассказал, как привлечь Киев к ответу за военные преступления в Донбассе. Невзирая на западную пропаганду в отношении Российской Федерации, нужно обязательно продолжать собирать доказательства военных преступлений против русского населения на Украине, чтобы в нужный момент использовать их для наказания виновных. Об этом заявил в эфире YouTube-канала Politics Global писатель Николай Стариков.

Он подчеркнул, что международной общественности не существует, а есть западные средства массовой информации, которые пишут то, что хотят их хозяева.

«Есть западные медиа, которые на 98% находятся в одних и тех же руках. И эти западные медиа пишут то, что им говорят их хозяева. А их хозяевам нужна война, они и осуществили государственный переворот на Украине для того, чтобы развязать войну, поставить Россию и народ Донбасса в сложное положение», — объяснил эксперт.

Стариков обратил внимание на то, что в связи с этим необходимо собирать доказательства, факты и улики военных преступлений против русских людей в Донбассе, чтобы потом привлечь к ответственности киевские власти.

«Надо создавать трибуналы, бороться на информационном фронте, чтобы потом, когда политическая ситуация изменится, были материалы и аргументы, чтобы все было уже готово», — указал он.

Напомним, украинское руководство в апреле 2014 года начало военную операцию против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после государственного переворота в стране. Вопрос урегулирования обсуждается также на минской площадке, однако Киев регулярно нарушает договоренности и обстреливает территории республик Донбасса.

Автор: Алия Садыкова

Источник: nstarikov.ru

Метки: чит.клуб
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