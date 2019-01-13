«Культурное питие — миф»: врач-депутат ответил на призыв выпивать с детьми

Идея, что родители смогут научить своих детей «правильно» пить алкоголь — это вредный миф. Ребёнку необходимо прививать привычку к здоровому образу жизни, а не дегустировать с ним спиртное. Такое заявление сделал заместитель председателя комитета Государственной думы по охране здоровья, реаниматолог-неонатолог Леонид Огуль.

Перед этим СМИ процитировали слова зампреда комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, депутата от ЛДПР Андрея Свинцова, который считает, что в семье нужно рассказывать про алкоголь, родители должны приучать детей к «хорошим спиртным напиткам» — например, в 16 лет давать бокал хорошего вина.

«В России алкоголь в магазинах продаётся только лицам, достигшим 18 лет. Получается, что в магазине 16-летнему подростку спиртное продавать нельзя, а дома наливать можно? По меньшей мере, это незаконно. Это миф, что родители могут научить подростка „пить культурно”», — прокомментировал заявление коллеги Леонид Огуль в ходе общения с журналистом агентства РИА Новости.

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья подчеркнул, что семейная дегустация спиртного совсем не отбивает у подростков желания употреблять алкоголь со своими ровесниками.

«Детям категорически нельзя предлагать алкоголь. Наоборот, им нужно показывать очевидную разницу в развитии, поведении и мышлении между теми, кто хотя бы даже „культурно” пьёт, и теми, кто не пьёт вообще», — сказал политик, имеющий образование реаниматолога-неонатолога.

«Поверьте врачу: так называемое культурное питьё — тоже миф. Человек либо пьёт, либо нет, либо курит, либо нет. Здесь нет середины. Характер и привычки ребёнка закладываются в семье, и главное здесь — пример родителей.

Если они ведут здоровый образ жизни, и пропагандируют моду на ЗОЖ, то ребенок вряд ли будет пить алкоголь в будущем. Все закладывается в семье — привычки, взгляды и цели. Берегите детей от влияния алкоголя только своим примером», — подытожил депутат Государственной думы.

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