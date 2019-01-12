Главная » Новости Украины и Новороссии

Сводки от ополчения Новороссии 12 января 2019

14:58. 12 января 2019 Просмотров - 338 Один комментарий Опубликовал:

ВСУ сбили беспилотник ОБСЕ

ВСУ сбили беспилотник ОБСЕ | Русская весна

ВСУ сбили беспилотник ОБСЕ. Это произошло в районе населенного пункта Попасная, контролируемого ВСУ.

«Со своей позиции на восточной окраине населенного пункта Попасная команда миссии осуществляла полет беспилотного летательного мини-аппарата с целью наблюдения за снегоуборочными работами на автодороге T-0504, когда наблюдатели услышали шесть очередей из стрелкового оружия приблизительно в 1,5-2 км к востоку от своего местонахождения», — говорится в отчете СММ ОБСЕ от 11 января.

По информации наблюдателей, по БПЛА был открыт огонь из стрелкового вооружения, беспилотник «потерял высоту, а патруль миссии потерял над ним управление. Наблюдателям не удалось его вернуть».

Читайте также: Серьёзно травмирован замглавкома Сухопутных войск Украины (ФОТО)

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Танкисты Народной милиции ЛНР оценили фильм “Т-34″

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Карта обстрелов 12 января 2019. Обстановка на линии соприкосновения за сутки

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Подарки для детей посёлка Сигнальное

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Метки: компиляция
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Сводки от ополчения Новороссии 29 ноября 2015
...действия якобы готовящимся наступлением ополчения.Из группы "Сводки ополчения Новороссии"."Горловка. Выйдя на...."* * *Сообщение от ИА "Новороссия"."В пригородах Донецка продолжаются бои... словам главы министерства, в январе текущего года на официальном сайте...
Сводки от ополчения Новороссии 22 февраля 2017
...несложное», — рассказывает информационному агентству «Новороссия» Пинчук. Ополченец, прибыв в ФМС... с корреспондентом Новороссия Инфо. После лечения в середине января 2015 года.... Есть такая группа Вконтакте «Сводки ополчения Новороссии». Я сегодня зашел к ним...
Сводки от ополчения Новороссии 14 мая 2017
... цинк (стоит отметить, что группа "Сводки ополчения Новороссии" имеет проблемы с финансированием технической...похожая на ситуацию, сложившуюся в январе этого года, в той ...служба Народной милиции предоставила ИА «Новороссия» фрагменты перехваченнх сообщений с ...
Сводки от ополчения Новороссии 08 августа 2017
... те подразделения, которые противостояли народному ополчению Донбасса в 2014 году.Прошло... Донбасса.Только за период с января по декабрь 2016 года количество... еще. Если хотите помочь группе "Сводки ополчения Новороссии" имеющей серьезные проблемы с финансами...
Сводки от ополчения Новороссии 30 мая 2015
... Сводка военных событий в Новороссии за 28.05.2015 Сводка военных событий в Новороссии... сотрудников правоохранительных органов. «4 января этого года трое неизвестных в...снайперская дуэль. По информации командиров ополчения, на том направлении находятся ...
Сводки от ополчения Новороссии 17 января 2016
....info Сводка МО ДНР за 17 января Сводка МО ДНР за 17 января К... милиции ЛНР Андрей Марочка в ополчении ЛНР был заместителем командира разведподразделения... оглавлению | Источник: news-front.info Сводка новостей: Новороссия, Сирия, мир / 16.01...

Один комментарий»

  • 2728 2490
    жора шапов 12 января 2019 в 15:34 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Парни правильно сказали – сказка со спецэффектами. Что современные средства делают с танками , им думать не хочется.

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>