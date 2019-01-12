Сводки от ополчения Новороссии 12 января 2019
- 15:00 ВСУ сбили беспилотник ОБСЕ.
- 13:52 Танкисты Народной милиции ЛНР оценили фильм “Т-34″.
- 12:39 Карта обстрелов 12 января 2019. Обстановка на линии соприкосновения за сутки.
- 11:06 Подарки для детей посёлка Сигнальное.
ВСУ сбили беспилотник ОБСЕ
ВСУ сбили беспилотник ОБСЕ. Это произошло в районе населенного пункта Попасная, контролируемого ВСУ.
«Со своей позиции на восточной окраине населенного пункта Попасная команда миссии осуществляла полет беспилотного летательного мини-аппарата с целью наблюдения за снегоуборочными работами на автодороге T-0504, когда наблюдатели услышали шесть очередей из стрелкового оружия приблизительно в 1,5-2 км к востоку от своего местонахождения», — говорится в отчете СММ ОБСЕ от 11 января.
По информации наблюдателей, по БПЛА был открыт огонь из стрелкового вооружения, беспилотник «потерял высоту, а патруль миссии потерял над ним управление. Наблюдателям не удалось его вернуть».
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Танкисты Народной милиции ЛНР оценили фильм “Т-34″
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Карта обстрелов 12 января 2019. Обстановка на линии соприкосновения за сутки
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Подарки для детей посёлка Сигнальное
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Парни правильно сказали – сказка со спецэффектами. Что современные средства делают с танками , им думать не хочется.