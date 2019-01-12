Сводки от ополчения Новороссии 12 января 2019

ВСУ сбили беспилотник ОБСЕ. Это произошло в районе населенного пункта Попасная, контролируемого ВСУ.

«Со своей позиции на восточной окраине населенного пункта Попасная команда миссии осуществляла полет беспилотного летательного мини-аппарата с целью наблюдения за снегоуборочными работами на автодороге T-0504, когда наблюдатели услышали шесть очередей из стрелкового оружия приблизительно в 1,5-2 км к востоку от своего местонахождения», — говорится в отчете СММ ОБСЕ от 11 января.

По информации наблюдателей, по БПЛА был открыт огонь из стрелкового вооружения, беспилотник «потерял высоту, а патруль миссии потерял над ним управление. Наблюдателям не удалось его вернуть».

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