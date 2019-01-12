Созидание и разрушение СЭВ, Совета экономической взаимопомощи

Активное развитие экономических связей между Советским Союзом и восточноевропейскими странами с 1946 г. вскоре трансформировалось в растущую востребованность, во-первых, координации национальных экономических планов на ближайшую и среднесрочную перспективу и, во-вторых, создания экономического блока, противодействующего небезызвестному американскому неоколониальному «Плану Маршалла».

Советский Союз и страны Восточной Европы инициировали формирование равноправной мирохозяйственной системы: 23 декабря 1948 г. было принято Постановление политбюро ЦК «Об экономических отношениях между СССР и странами народной демократии». Но уже в начале 60-х советское руководство взяло курс на разрушение этой уникальной организации.



Им было разъяснено, что формируемый блок предполагает заключение специальных соглашений с другими странами, а сроки подписания таких документов зависят от конкретного состояния экономических связей с конкретной страной, ее планов по внешней торговле и в целом ее экономического развития.

Что же касается упомянутого постановления, там отмечалось:

«1. Созвать в Москве 5 января 1949 года закрытое совещание представителей правительств СССР, Румынии, Венгрии, Болгарии, Польши и Чехословакии для установления тесных экономических отношений между СССР и странами народной демократии. Совещание созывается по инициативе правительств СССР и Румынии…

<…>

3. Внести на обсуждение указанного совещания от имени СССР и Румынии проект решения об основах тесного экономического сотрудничества СССР и стран новой демократии (проект прилагается).

4. Представителями СССР на совещании назначить тт. Молотова и Микояна».

А в проекте решения было напрямую сказано, что отсутствие сотрудничества по согласованию экономической политики стран народной демократии и СССР «наносит ущерб их экономическим интересам. И объективно помогает США и Англии использовать в своих интересах указанную несогласованность действий стран народной демократии и СССР.



Это особенно выявляется в настоящее время, когда США, используя “План Маршалла”, оказывают влияние на экономическую политику Западной Европы, направляя ее против интересов СССР и стран новой демократии». И, как следствие, возникает также «ненужный параллелизм в развитии отдельных отраслей промышленности этих стран».

Для решения данных вопросов создается «постоянный Координационный Совет из представителей всех заинтересованных стран-участниц Совета на основах равноправного представительства».

Характерно, что уже в конце декабря 1948 года между СССР и означенными странами был согласован «План совместных мероприятий по изучению и комплексному освоению минерально-сырьевой базы стран-участниц Координационного Совета».



Он был разработан по инициативе И.В. Сталина в 1948-м, ибо уже в тот период выявился риск превращения СССР в постоянного сырьевого, особенно нефтегазосырьевого донора стран Восточной Европы.

План этот реализовывался до начала 1960-х включительно, но затем он был фактически заморожен, кроме Румынии, а также Албании, вступившей в СЭВ весной 1950 г. и отвергшей все хрущевские «новации».



Ибо руководство СССР решило «подпитывать» Восточную Европу (исключая Румынию с Албанией, обладающих крупными запасами разнообразного промышленного и энергосырья) почти исключительно сырьевой продукцией по символическим ценам, а взамен ввозить оттуда почти по мировым ценам все более широкой ассортимент готовой продукции.



То есть разнообразное оборудование, товары химпрома и легпрома, продовольствие и межгородские автобусы, электровозы и трамваи, пассажирские и грузовые вагоны, бытовую технику и мебель.



Что продолжалось вплоть до распада СССР и «просоветского» соцсодружества. Соответственно, советские отрасли – производители этой продукции уже в середине 1970-х оказались в системном кризисе.

Дело в том, что хрущевско-брежневское руководство решило экономически «затушевать» негативное отношение венгров, чехов и словаков к вводу советских войск в Венгрию и Чехословакию (в 1956 и 1968 гг.) даже ценой стимулирования кризиса в ряде советских отраслей из-за растущего ввоза в СССР упомянутой промышленной продукции из «братских» стран.



Вскоре та же политика распространилась на другие страны СЭВ и их отрасли.



Так, во имя растущих поставок плодов и овощей из Болгарии запахивались «излишки» сбора плодов и овощей в ряде регионов СССР; тот же антиэффект – ввиду растущего «братского» импорта продуктов птицеводства из Венгрии и Польши, свинины – из Польши и т.п.

По сути, это было намеренным экономическим вредительством. Более того, в конце 80-х советская сторона пересчитала эти поставки по мировым ценам соответствующих лет. И получилось, что СССР оказался крупным должником «братских» стран и стал выплачивать этот пресловутый долг.



Только власти Румынии и Албании отказались от этих платежей, назвав такую политику Москвы намеренным удушением экономики СССР.

Кстати, Албания вышла из СЭВ еще в 1962-м из-за антисталинской истерии хрущевцев и попыток экономической блокады этой страны, инициированной Хрущевым.



В связи с этим приведем характерный эпизод (1961 г.): албанская делегация попросила Москву направить им дополнительно 30–35 тыс. тонн пшеницы и/или кукурузы из-за катастрофических засухи и наводнений в этой стране в 61-м году с оплатой по бартеру, т.е. встречными товарами, или в нацвалюте по ее официальному курсу к рублю.



Хрущев же провокационно, оскорбительно ответил: «У нас крысы больше съедают зерна, чем нужно албанцам».



Албанию выручил Китай: Пекин распорядился направить Албании 30 тыс. тонн зерна бесплатно в соответствии с лозунгом Мао: «Китай будет без хлеба один день, Албания будет с хлебом целый год».

Таким образом, с Хрущева начался распад политико-экономического союза CCCР и Восточной Европы одновременно с поэтапным разрушением Советского Союза. Именно поэтому вполне можно согласиться с мнением албанского премьер-министра М. Шеху (май 1968 г.): «…С идеологией и практикой СЭВ, сформированными под руководством Сталина, покончено».





А. Леонов

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