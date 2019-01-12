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Скупка Российских СМИ, американским МедиаХолдингом “Hearst Shkulev” продолжается

12:43. 12 января 2019 Просмотров - 163 2 коммент. Опубликовал:


Американский холдинг Hearst Shkulev купил Фонтанку и 47news

– «Фонтанку.ру» и 47news купил владелец Elle и Maxim. Медиаменеджер Виктор Шкулев приобрел АО «АЖУР-Медиа», издающее электронные СМИ «Фонтанка.ру» 47news, «Доктор Питер», «Водитель Петербурга», объявил председатель совета директоров «АЖУР-Медиа» Андрей Константинов. Сделку называют крупнейшей на рынке петербургских СМИ за последнее время и одной из самых крупных в стране по электронным медиа. Виктор Шкулев – президент компании Hearst Shkulev Publishing, в которую входят такие бренды, как Elle, Maxim, Psychologies и другие. С 2012 года активно приобретает региональные СМИ, развивает сеть Regional Network. В нее входят такие издания, как E1.RU, NGS.RU, 74.RU и многие другие. https://www.zaks.ru/new/archive/view/184525


В принципе, об этом столько писал об этом, что добавить нечего. США стремятся контролировать информационное пространство России, делая ставку на интернет, и у них это отлично получается, на примере того же Кемерово, Магнитогорска и т.д :

Американская медийная бомба замедленного действия,подложена под Россию.

Информационная оккупация: Российские СМИ принадлежащие США

Россия во власти американских СМИ – на примере Урала

Принадлежащий США сайт NGS.ru (Портал Новосибирска) начал продвигать майдан в Сибири

Свежекупленный США челябинский портал 74.ru начал отрабатывать поставленные цели и задачи

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: Россия, СМИ, США
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