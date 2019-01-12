Скупка Российских СМИ, американским МедиаХолдингом “Hearst Shkulev” продолжается
12:43. 12 января 2019 Просмотров - 163 2 коммент. Опубликовал: brahman
Американский холдинг Hearst Shkulev купил Фонтанку и 47news
– «Фонтанку.ру» и 47news купил владелец Elle и Maxim. Медиаменеджер Виктор Шкулев приобрел АО «АЖУР-Медиа», издающее электронные СМИ «Фонтанка.ру» 47news, «Доктор Питер», «Водитель Петербурга», объявил председатель совета директоров «АЖУР-Медиа» Андрей Константинов. Сделку называют крупнейшей на рынке петербургских СМИ за последнее время и одной из самых крупных в стране по электронным медиа. Виктор Шкулев – президент компании Hearst Shkulev Publishing, в которую входят такие бренды, как Elle, Maxim, Psychologies и другие. С 2012 года активно приобретает региональные СМИ, развивает сеть Regional Network. В нее входят такие издания, как E1.RU, NGS.RU, 74.RU и многие другие. https://www.zaks.ru/new/archive/view/184525
В принципе, об этом столько писал об этом, что добавить нечего. США стремятся контролировать информационное пространство России, делая ставку на интернет, и у них это отлично получается, на примере того же Кемерово, Магнитогорска и т.д :
Американская медийная бомба замедленного действия,подложена под Россию.
Информационная оккупация: Российские СМИ принадлежащие США
Россия во власти американских СМИ – на примере Урала
Принадлежащий США сайт NGS.ru (Портал Новосибирска) начал продвигать майдан в Сибири
Свежекупленный США челябинский портал 74.ru начал отрабатывать поставленные цели и задачи
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com
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В России Американская демократия в СМИ. А вот в Грузию Американская демократия пришла из американской биологической лаборатории, расположенной в пригороде Тбилиси.
https://news.rambler.ru/world/41526260-v-gruzii-nachalas-panika/?utm_source=vksharing&utm_medium=social
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В общем ” демократия “- дурилка для пипла.