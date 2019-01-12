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Новости Украины и Новороссии 12 января 2019

12:38. 12 января 2019 Просмотров - 225 Один комментарий Опубликовал:

Не только корь: на Украине началась эпидемия смертельной болезни

Не только корь: на Украине началась эпидемия смертельной болезни | Русская весна

На Украине растет число заболевших менингококковой инфекцией.

Об этом на своей странице в соцсети пишет ведущий инфекционист Украины, заведующий кафедрой инфекционных болезней Национального медуниверситета им. Богомольца, заслуженный врач Украины, профессор Ольга Голубовская.

«Учитывая имеющуюся у меня информацию из регионов, множество поступающих вопросов и, самое главное, просто для информирования семейных врачей хочу сказать, что в настоящее время имеет место рост заболеваемости менингококковой инфекцией как у взрослых, так и у детей, в том числе со смертельным исходом», — написала врач.

«Мы имеем серьезную, без тенденции к снижению во многих регионах, эпидемию кори, к ней присоединяется рост тяжелого гриппа, а все эти три болезни в первые дни заболевания имеют сходные симптомы», — предупреждает Голубовская.

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Юрий Селиванов

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Я иду в президенты

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Захват Зеленским здания в центре Киева — стали известны подробности (ВИДЕО)

Захват Зеленским здания в центре Киева — стали известны подробности (ВИДЕО) | Русская весна

Появились некоторые подробности, проливающие свет на вчерашний громкий инцидент, произошедший в центре Киева.

Напомним, как сообщала «Русская Весна», порядка двух десятков полицейских под предводительством одного из фаворитов президентской предвыборной гонки — комика Владимира Зеленского — штурмовали офис в центре Киева.

О сути имущественного спора, вылившегося в штурм помещения, украинскому изданию «Вести» рассказал бывший акционер «Квартала 95», владелец захваченного помещения Сергей Шефир.

«Этот офис мы с женой Зеленского приобрели около двух лет назад. Он по закону принадлежит нам. Мы им не пользовались, потому что нас не пускали люди спортивной внешности.

Мы не стали с ними воевать. Поэтому, мы решили передать его в аренду Нацполиции. Теперь там законно расположится Нацполиция на правах аренды.

Офис у нас хотят отжать люди, находящиеся за границей. Этот офис принадлежит частным лицам и никакого отношения к Владимиру Зеленскому и его партии не имеет», — объяснил суть конфликта Шефир.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Метки: важное, компиляция
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