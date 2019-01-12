Новости Украины и Новороссии 12 января 2019
- 13:15 Не только корь: на Украине началась эпидемия смертельной болезни.
- 12:09 Юрий Селиванов.
- 11:40 Я иду в президенты.
- 11:27 Захват Зеленским здания в центре Киева — стали известны подробности (ВИДЕО).
Не только корь: на Украине началась эпидемия смертельной болезни
На Украине растет число заболевших менингококковой инфекцией.
Об этом на своей странице в соцсети пишет ведущий инфекционист Украины, заведующий кафедрой инфекционных болезней Национального медуниверситета им. Богомольца, заслуженный врач Украины, профессор Ольга Голубовская.
«Учитывая имеющуюся у меня информацию из регионов, множество поступающих вопросов и, самое главное, просто для информирования семейных врачей хочу сказать, что в настоящее время имеет место рост заболеваемости менингококковой инфекцией как у взрослых, так и у детей, в том числе со смертельным исходом», — написала врач.
«Мы имеем серьезную, без тенденции к снижению во многих регионах, эпидемию кори, к ней присоединяется рост тяжелого гриппа, а все эти три болезни в первые дни заболевания имеют сходные симптомы», — предупреждает Голубовская.
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Юрий Селиванов
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Я иду в президенты
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Захват Зеленским здания в центре Киева — стали известны подробности (ВИДЕО)
Появились некоторые подробности, проливающие свет на вчерашний громкий инцидент, произошедший в центре Киева.
Напомним, как сообщала «Русская Весна», порядка двух десятков полицейских под предводительством одного из фаворитов президентской предвыборной гонки — комика Владимира Зеленского — штурмовали офис в центре Киева.
О сути имущественного спора, вылившегося в штурм помещения, украинскому изданию «Вести» рассказал бывший акционер «Квартала 95», владелец захваченного помещения Сергей Шефир.
«Этот офис мы с женой Зеленского приобрели около двух лет назад. Он по закону принадлежит нам. Мы им не пользовались, потому что нас не пускали люди спортивной внешности.
Мы не стали с ними воевать. Поэтому, мы решили передать его в аренду Нацполиции. Теперь там законно расположится Нацполиция на правах аренды.
Офис у нас хотят отжать люди, находящиеся за границей. Этот офис принадлежит частным лицам и никакого отношения к Владимиру Зеленскому и его партии не имеет», — объяснил суть конфликта Шефир.
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