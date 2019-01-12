Новости Украины и Новороссии 12 января 2019

На Украине растет число заболевших менингококковой инфекцией.

Об этом на своей странице в соцсети пишет ведущий инфекционист Украины, заведующий кафедрой инфекционных болезней Национального медуниверситета им. Богомольца, заслуженный врач Украины, профессор Ольга Голубовская.

«Учитывая имеющуюся у меня информацию из регионов, множество поступающих вопросов и, самое главное, просто для информирования семейных врачей хочу сказать, что в настоящее время имеет место рост заболеваемости менингококковой инфекцией как у взрослых, так и у детей, в том числе со смертельным исходом», — написала врач.

«Мы имеем серьезную, без тенденции к снижению во многих регионах, эпидемию кори, к ней присоединяется рост тяжелого гриппа, а все эти три болезни в первые дни заболевания имеют сходные симптомы», — предупреждает Голубовская.

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