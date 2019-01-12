Люди-великаны действительно жили среди нас?!!

В 1713 году прусский король Фридрих Вильгельм I взошёл на престол, чтобы занять место своего отца, Фридриха I, и сразу же поразил всех радикальными переменами и причудами. При Фридрихе Вильгельме был достигнут значительный экономический и военный прогресс. Он отменил обязательную военную службу в обмен на налоги и создал множество общественных учреждений, таких как школы и больницы. Его считали компетентным и эффективным правителем, несмотря на его вспыльчивый характер и ненависть к французам.

На протяжении всей истории было немало правителей, которых можно назвать, мягко говоря, эксцентричными. Они прибегали к помощи странных схем, экспериментов и чистой воды странностям, придавая некий оттенок истории, мягко говоря. Среди этих правителей были как гении, так и безумцы. Истории о них никогда не перестают развлекать и очаровывать. Одной из таких эксцентричных исторических фигур был великий король Пруссии, создавший причудливую армию великанов, которой не было равных в мире.



Он также был довольно эксцентричным, и, в дополнение к своему пылкому темпераменту, он был известен как безнадёжный мизофоб: он купался по десять раз в день и постоянно мыл руки. Эта и многие другие его странности стали легендой, Фридрих Вильгельм I вошёл в историю как яркая историческая личность.

За время своего правления Фридрих Вильгельм I, пожалуй, больше всего прославился тем, что быстро расширил ряды прусской армии.



Несмотря на отмену обязательной военной службы, ему удалось увеличить численность солдат с 30.000 до 80.000, многие из них были наёмниками.



Помимо этого, прусский король также улучшил подготовку своих войск и их снаряжение, превратив разношерстную группу грязных, плохо экипированных фермеров в слаженную, дисциплинированную и свирепую профессиональную армию.



Отчасти благодаря полной перестройке армии Пруссия смогла расширить свои территории и закрепить за собой статус крупной и влиятельной европейской державы. Сам Фридрих Вильгельм I стал известен как «Король-солдат».

Даже в военных делах эксцентричность Фридриха Вильгельма дошла до крайности.



Впоследствии он стал одержимым ростом солдат, считая, что они должны были быть высокими.



Возможно, это было связано с тем, что его рост составлял всего 1 метр 65 сантиметров. Сначала высокие мужчины просто привлекли его внимание, затем ему всё больше и больше не давала покоя мысль о том, что из них можно было бы сформировать отдельный полк.



И однажды он заявил: «Самая красивая девушка или женщина в мире была бы мне безразлична, но высокие солдаты – это моя слабость».



В итоге он приступил к формированию того, что позже получит название «Потсдамские великаны».

Требования к тем, кто хотел попасть в этот полк, были крайне простыми. Вам не нужно было иметь особой подготовки или физической формы.



Также не существовало возрастных ограничений. Вам просто нужно было иметь рост более 180 сантиметров, что для той эпохи было исключительным само по себе. Да, по мнению Фридриха Вильгельма I, чем выше вы были, тем лучше. Рост его самого высокого солдата составлял 2 метра 18 сантиметров.



Полк часто демонстрировали высокопоставленным лицам, чтобы произвести на них впечатление.



Писатель Томас Карлейль, увидев «Потсдамских великанов» во всей красе, заявил:



«Мир прежде никогда не видел ничего подобного. [...] Воистину, это люди, которые превосходят в дисциплине, красоте снаряжения, и рост самого низкого из них составляет, как я думаю, 7 футов [примечание: 2 метра 15 сантиметров], а самого высокого – примерно 9 футов [примечание: 2 метра 75 сантиметров].



Мужчины из разных стран; каждый год более ста человек приезжают сюда из России.



Остальных приобрели в разных европейских странах, за огромные деньги, не говоря уже о других расходах Его Величества».

Эти солдаты-великаны, по-видимому, были завербованы со всего мира, получив лучшую форму и шляпы, которые были высотой примерно 30 сантиметров, из-за чего они казались ещё более высокими.



К тому же, у них было наилучшее снаряжение. К полку великанов относились как к современным рок-звёздам: они наслаждались лучшими блюдами и более высокими зарплатами, по сравнению с их более низкими собратьями.



Они были избалованы и изнежены, их жизнь казалась довольно лёгкой, и на самом деле они не были предназначены для участия в реальных боевых действиях. Скорее, они были коллекцией «игрушечных солдат», которой владел эксцентричный хозяин.

Эти высокие солдаты жили хорошо, но они были далеко не свободными. Фридрих часто заставлял их маршировать вместе с «высокими маврами с тарелками, трубами и талисманом гренадеров, огромным медведем», чтобы просто подбодрить себя.



Также они часто принимали участие в унизительных танцах и позировании для портретов короля. Как утверждают, Фридрих экспериментировал с попытками сделать своих солдат ещё выше при помощи растяжения.

Вы можете задаться вопросом, где король брал очень высоких мужчин.



Одни вызывались добровольно, после того как Фридрих сообщал им о том, какую зарплату и льготы они получат, Другие делали это ради военной карьеры. Третьих обманным путём заманивали на службу.



Но королю было мало даже этого, и его одержимость высокими солдатами дошла до того, что он прибегал к похищениям мужчин или даже детей, которые были выше своих сверстников.



Также утверждают, что Фридрих занимался контролируемыми экспериментами по размножению, которые можно считать своего рода предшественниками евгеники.

Король умер в 1740 году. К тому времени его полк великанов насчитывал от 2500 до 3200 человек.



Несмотря на то, что на них тратились огромные суммы денег, они никогда не участвовали в битвах и в основном служили игрушками эксцентричного Фридриха Вильгельма I, который не стал рисковать своими драгоценными великанами в битвах.



Когда он умер, его сын, Фридрих II, в 1745 году отправил «Потсдамских великанов» на войну, но они оказались крайне неэффективными.



Как результат, их полк был расформирован вскоре после поражения Пруссии в битве при Йене.

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