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Лица Советской эпохи. Часть 373. 1976-1977. Учебное парусное судно «Крузенштерн»

20:25. 12 января 2019 Просмотров - 74 Нет комментариев Опубликовал:

Фотограф Марк Степанович Редькин

«Крузенштерн» — четырёхмачтовый барк, российское учебное парусное судно. Построено в 1925—1926 годах на верфи Й. Текленборга в Гестемюнде возле Бремерхафена (Германия), при спуске названо Падуя, в 1946 перешло по репарациям в собственность СССР и переименовано в честь известного русского мореплавателя адмирала Ивана Фёдоровича Крузенштерна. Порт приписки судна — Калининград. Судно совершало неоднократные трансатлантические и кругосветные экспедиции.


Учебная практика


В порту Севастополя


Работа с навигационными приборами


Урок английского языка


Судно в учебном плавании


Плетение узлов


Кок

Работа с картой

Капитан Иван Шнейдер

Ручной медвежонок на палубе судна

Источник: humus.livejournal.com

Метки: история, крым, Россия, севастополь, флот, фото
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