Лица Советской эпохи. Часть 373. 1976-1977. Учебное парусное судно «Крузенштерн»

Фотограф Марк Степанович Редькин



«Крузенштерн» — четырёхмачтовый барк, российское учебное парусное судно. Построено в 1925—1926 годах на верфи Й. Текленборга в Гестемюнде возле Бремерхафена (Германия), при спуске названо Падуя, в 1946 перешло по репарациям в собственность СССР и переименовано в честь известного русского мореплавателя адмирала Ивана Фёдоровича Крузенштерна. Порт приписки судна — Калининград. Судно совершало неоднократные трансатлантические и кругосветные экспедиции.



Учебная практика







В порту Севастополя





Работа с навигационными приборами





Урок английского языка





Судно в учебном плавании





Плетение узлов





Кок



Работа с картой



Капитан Иван Шнейдер



Ручной медвежонок на палубе судна



Источник: humus.livejournal.com