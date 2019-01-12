Лица Советской эпохи. Часть 373. 1976-1977. Учебное парусное судно «Крузенштерн»
Фотограф Марк Степанович Редькин
«Крузенштерн» — четырёхмачтовый барк, российское учебное парусное судно. Построено в 1925—1926 годах на верфи Й. Текленборга в Гестемюнде возле Бремерхафена (Германия), при спуске названо Падуя, в 1946 перешло по репарациям в собственность СССР и переименовано в честь известного русского мореплавателя адмирала Ивана Фёдоровича Крузенштерна. Порт приписки судна — Калининград. Судно совершало неоднократные трансатлантические и кругосветные экспедиции.
Работа с навигационными приборами
Кок
Работа с картой
Капитан Иван Шнейдер
Ручной медвежонок на палубе судна
Источник: humus.livejournal.com