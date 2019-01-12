Главная » Видео, Мировоззрение, Творчество

Конференция ЖИЗНЬ НА ЗЕМЛЕ. Два направления.

09:07. 12 января 2019 Просмотров - 120 Нет комментариев Опубликовал:

Ведущий Алексей Орлов.

Участники
Направление “Хочу жить на земле”
Олег Лизунков, Виктор Медведев.
http://nazemle.info/

Направление “Народная община”
Михаил Ять.
https://krugroda.ru/

—————————————-
Подписаться на новости “Народного Славянского радио”
slavradio.org/page/podpiska.html

Ставьте “лайки” и “любо”, делитесь ссылками с друзьями и просто хорошими людьми, размещайте ролики на своих страницах в соц.сетях – всё это увеличивает популярность видеороликов и количество людей их смотрящих, и Мир становится лучше.
—————————————-
Вы можете оказывать помощь “радио”:

Сбербанк VISA Electron
4817 7600 0233 9343

PayPal
+79210796843
https://www.paypal.me/slavradio/

Яндекс кошелек
41001780600797

Webmoney
R399095957515
U226147563760
B351044125411
Z118668641974
E367071008606
K240759067082
H698987097090
X294041615173
G181849392477

Visa QIWI Wallet
+79210796843
—————————————-

Источник: www.youtube.com

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
"МЕДИЦИНА БУДУЩЕГО" ИНТЕРАКТИВНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ по ВТОРОЙ УПРЕЖДАЮЩЕЙ СТРАТЕГИИ
...! В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ ИНТЕРАКТИВНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ по ВТОРОЙ УПРЕЖДАЮЩЕЙ СТРАТЕГИИ всем... с необходимостью защиты своей жизни по многим направлениям воздействия на них внезапно... Земли в местах ПРОИЗРАСТАНИЯ, восстановить который потребуется НЕ ГОД и НЕ ДВА...
Пресс-конференция Лукашенко А.Г. для региональных СМИ РФ 07.10.2011
... людей и реальную жизнь».Кстати, российские журналисты....Во время пресс–конференции Александр Лукашенко осветил...два тому назад надо было научить эти комплексы поражать цели на земле....О социальном акцентеМы направление социально ориентированной экономики ...
Климат Земли и закон сохранения жизни в космосе
... такая диаграмма направленности для Земли представляет совокупность ...Реакция Природы на конференцию по потеплению последовала ...жизни космических тел.Климатом Земли управляет КосмосСуточное вращение Земли... химической формулой – два атома металла плюс ...
Вопросы пересоздания климатической машины Земли и перспективы будущего человечества
... прошедшего Копенгагенского Саммита (XV Конференция…, 12-20 декабря 2009 ... они устанавливают направления будущих сценариев эволюции Земли, а значит Жизни и обеспечивающих...исторический период человеческой жизни и активности. Итак, два полюса магнитного поля...
Итоги Веб-Конференции по геноциду русов
... на Мидгард-земле неоднократно доказывали ... За последние два десятка лет человечество...свободной и созидательной жизни человека. Механизмы разрушения... России! Участниками конференции, помимо анализа ...особенности по различным направлениям осуществления геноцида....
Сирия, ИГИЛ, последние новости 25 февраля 2016
...Асада Бусейна Шаабан на конференции дискуссионного клуба «Валдай»... и разблокировать «дорогу жизни», связывающую Алеппо с ...авиаударов сильно снижается, на земле, особенно в пустынях,...под Алеппо. Приоритетными выглядят два направления. Первое — провинция Идлиб....

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>