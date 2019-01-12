Экономист объяснил, почему правительство и Центробанк РФ «лягут костьми», но не пойдут на увеличение потребительской корзины. При том, что деньги на это есть

Правительство и Центробанк приложат все усилия, чтобы не допустить повышения уровня жизни населения, заявил директор Института проблем глобализации экономист Михаил Делягин, комментируя инициативу представителя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаила Шмакова, предложившего увеличить размер потребительской корзины более, чем в два раза, пишет НСН.



Эксперт полагает, что «приведение минимального размера оплаты труда в соответствие с реальным прожиточным минимумом — мера абсолютно правильная», поскольку является признанием «за гражданами России права на жизнь»:



Ведь если человек может получать зарплату ниже прожиточного минимума, то понятно, что он официально не живет, а медленно умирает. Однако это право на жизнь носит формальный характер, потому что, во-первых, распространяется только на пенсионеров и тех, кто занят полный рабочий, причем, легально, а во-вторых, нынешний прожиточный минимум абсолютно фиктивен. По своей «калорийности» он сопоставим с тем, что получали немецкие военнопленные в советских лагерях после сентября 1941 года. И получается, что российское государство относится к своим гражданам хуже, чем Сталин относился к военнопленным,- высказался он.

И такая инициатива принесла бы очень хорошие плоды: С точки зрения макроэкономики, увеличение потребительского спроса, которое автоматически произойдет, — единственный реальный локомотив экономики, который обеспечит развитие, а не просто приукрашивание статистических показателей. Тем более, что деньги у государства на это есть:

По состоянию на 1 декабря 2018 года в федеральном бюджете валяются без движения чуть более 10,6 триллионов рублей. (…) Вот при таких деньгах в бюджете можно потратить некоторое количество миллиардов рублей – речь точно идет о сумме сильно меньше триллиона рублей в год, чтобы повысить МРОТ. При этом основная часть этих денег будет возвращаться в бюджет в виде налогов, — обосновывает экономист реалистичность инициативы.



Однако о ее реализации мечтать не приходится: Сейчас вся деятельность правительства Медведева сведена к гаданию не на кофейной, а на нефтяной гуще. Так что увеличение доходов людей оживит российскую экономику, которая уже который год задыхается от искусственно организованного денежного голода. Поскольку идея Шмакова абсолютно правильная, думаю, правительство и Центробанк РФ лягут костьми, чтобы не допустить его реализации, — подвел грустный итог Делягин.











Источник: vnnews.ru