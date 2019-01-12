Алексей Орлов. Ответы по семинару 26 и 27 января 2019г. в г.Курск.
Алексей Орлов.
Ответы на вопросы зрителей по практическому семинару 26 и 27 января 2019г. в г.Курск.
Вопросы.
1) В названии семинара “Кто мы? Откуда мы? Куда мы идём? С кем мы идём?” разбираются исторические моменты развития человека или его глубинные АСпекты?
2) Что значит практичесКИЙ семинар, какой опыт получается, примеры Конкретные?
3) Как строится работа на семинаре по времени? (1й день 26 января с 10 часов до 17 часов с тремя перерывами. 2й день 27 января с 9 часов до 14 – 30.
4) Если человек может участвовать только один день, что получается в этом случае?
5) Как и когда можно записаться на семинар в городе Курске?
Телефон 8 910 210 10 10 СергИй.
Быть ДОБРУ!
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Источник: www.youtube.com