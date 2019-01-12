Во Франции сегодня успешно прошел "Акт №9". Желтые жилеты уже по традиции каждую субботу устраивают массовые манифестации и драки с полицией. Надежды властей на то, что новогодные праздники погасят протест не оправдались.Сегодня на мероприятии вышло от 35 000 (по данным полиции) до 60 000 по данным протестующих. Протесты как обычно оказались разбросаны по разным городам, а также междугородним дорогам, которые традиционно блокировали жители сельской местности.В ряде крупных городов, включая Париж, снова вспыхнули столкновения протестующих с полицией – десятки человек пострадали, более 100 арестовано. Как обычно сооружали мини-баррикады, громили городскую инфраструктуру и закидывали полицию камнями и пакетами с краской. В ответ полиция применяла слезоточивый газ, водометы, дубинки и обычные избиения.По сути, не слишком много отличий от "Акта №8". Но нельзя не отметить, что насилие, которое сопровождает беспорядки, не удается сбить, даже несмотря на огромные силы полиции и усилия центральных СМИ и властей потушить протесты с требованием отставки Макрона и отмены грабительских реформ.Маловероятно, что "национальные дебаты" смогут это остановить."Акт №10" пройдет в следующую субботу.Франция будет свободна! Макрон должен уйти!

Источник: colonelcassad.livejournal.com