Вымышленное пьянство на Руси, в которое стыдно верить

Пьянство и алкоголизм на Руси были такой редкостью, как выпадение снега в Европе. Русское хамство – самозащита от несправедливого мира. Социальные паразиты навязчиво пытаются навязать миф, что славяне всегда были пьяницами и хамами. Но есть факт, что Российская империя до 1917 года была самой трезвой страной в мире….

Пьянство

Апологеты идеи о тотальном пьянстве на Руси любят ссылаться на тот факт, что во всем массиве русской литературы от Пушкина до наших дней нет ни одного произведения, в котором бы не имелось описания сцены пьянки. То есть имеются многочисленные письменные подтверждения того, что русский народ пил, пьет и будет пить. Но против этого аргумента имеются такие же сильные контраргументы.

Фламандская живопись

Для ознакомления с работами фламандских живописцев за последние 600 лет необязательно ехать в музей Бойманса в Роттердаме или же музей Рембрандта в Амстердаме. Достаточно совершить прогулку по Эрмитажу, чтобы убедиться: в течение 600 лет любимой темой фламандских пейзажистов было изображение зимних пейзажей заснеженных полей и каналов. Из чего – по аналогии с литературным описанием русского пьянства – можно сделать вывод, что древние фламандцы проводили зимы за катанием на санках и игрой в снежки. При этом ни на одной картине нет изображения устройства для ходьбы по снегу – лыж. Ходули есть, деревянные башмаки «кломпы» есть, а лыжи фламандцам неизвестны. Странно, что при таких зимах у них потребность в подобном инструменте отсутствовала. Странно также и то, что у соседей – англичан, французов и немцев – в их живописи столько снежных картинок нет.

Современная Фламандия занимает южные районы Нидерландов и северные районы Бельгии. В 1848 году в Нидерландах был создан Королевский Метеорологический институт KNMI, который со дня основания и по сей день скурпулезно собирает материалы о всех погодных явлениях. И вот в статистике этого учреждения за 100 лет ХХ века снег на территории Нидерландов упоминается 23 раза.

Смотрим на Бельгию. Бельгийский аналог нидерландского института за ХХ век сообщает о 101 случае выпадания снега. Из которых 78 – в слабозаселенной гористой местности Арденн, и по сей день покрытой непроходимыми лесами. А снег в равнинной местности, которая изображается живописцами, – опять-таки 23 раза.

Вполне вероятно, что в те времена, когда Европа еще не была затянута постоянным оранжевым облаком отходов от работы двигателей внутреннего сгорания, погодные условия были несколько иными.

Яд над миром

Тем не менее, напрашивается вывод, что зрелище падающего с неба снега было для фламандских живописцев делом настолько редким, что они бросали все и устремлялись на улицу, дабы успеть запечатлеть поразившее их воображение явление. Поскольку подобное явление фламандец за всю свою жизнь наблюдал от силы 2-3 раза.

Снег в Нидерландах в 2010 году. Фотографический аналог средневековой живописи. Поскольку вода в канале явно не замерзла, то можно предположить, что через пару часов этого снега уже не будет.

Не этим ли принципом объясняются и сцены пьянства в русской литературе? Явление пьянки настолько поражало воображение писателя или поэта, что он не мог удержаться от включения описания этого явления в свое произведение. Так что, по аналогии с фламандской живописью, объяснение русского пьянства русской литературой является слабым аргументом.

Акциз

Акцизы на топливо, табак и алкоголь – это палочка-выручалочка бюджета любой капиталистической страны. И Русь-СССР-РФ ничем не выделяется из общего ряда. Но на Руси акциз на алкоголь был поставлен на немыслимый для Европы профессиональный и эффективный уровень. До XIX века перец, шелк, серебро и алкоголь были единственными известными человечеству антисептиками, из которых лишь алкоголь был доступен широким массам населения. По этой причине именно алкоголь стал главной мишенью налоговых акцизов.

Акцизный сбор на алкоголь – приносит государству самый высокий доход, если сравнивать с другими сборами. А налоговые ставки на водку гораздо выше чем на другой алкоголь.

Из-за необъятных территорий центральная власть на Руси не имела возможности присылать сборщика акцизов под каждую дверь. Поэтому сбор акциза на сивуху был организован гениально просто: в центре делали рассчет по гипотетическому объему выпиваемого человеком, умножали этот объем на количество душ, проживающих в радиусе действия предприятия по изготовлению и реализации сивухи (кабак), и на основании этих расчетов присылали, мытаря под дверь кабатчика. И кабатчик был вынужден платить акциз по таксе этого весьма несовершенного и грубого расчета. Для сбора необходимых средств власть предоставляла кабатчику силовую поддержку в виде солдат, и, таким образом, окрестное население было вынуждено нести акцизные деньги в кабак независимо от реальной потребности в алкоголе. Покупка алкоголя под дулом ружья.

Традиции самогоноварения и культурного пития были разрушены как в европейской части России, так и в Сибири с массовым появлением кабаков. Первый кабак появился в Москве в 1552 году, после взятия Казани. Иван Грозный перенял эту практику у татар. Однако в отличие от татарских питейных заведений, в русских кабаках закуска не подавалась – только водка. С 40-х годов XV века на Руси началось товарное производство этого напитка, ставшее исключительным приоритетом государства.

И наравне с описанием сцен пьянства мы видим в русской литературе описания поголовной задолженности населения кабатчикам. Только вот причиной этой задолжности, очевидно, было не желание напиться, а необходимость уплаты налогов. И если для центральной власти это было действенным способом наполнения казны, то у населения, попавшего в вечную кабалу к собиравшему налоги кабатчику, реально оставалось только одно средство облегчения: напиться и забыться. Кстати, а кем там по происхождению по Библии, да и по Н.В.Гоголю, были мытари-кабатчики?

Любопытно отметить, что подобный опыт взимания налога стал сегодня использоваться европейскими странами в области акциза на топливо и энергию. Например, акциз на электроэнергию, являющуюся главным типом бытовой энергии, используемой человеком. Человек может жить при свечке и готовить на лучинке, но он обязан платить государству акциз под названием «Факт подключения к электросети». То есть даже при нулевом реальном потреблении электричества человек все равно будет платить значительную сумму за тот факт, что к его дому протянут электропровод из сети. Европейская интерпретация русского способа взимания алкогольного акциза. Существуют также налоги на факт обладания автомобилем, факт обладания радиопроводом/телефонным проводом/телевизионным проводом – изворотливость европейского ума не знает пределов. Хотя в истоках всего этого лежит именно русский способ мытарства сивухи.

Русское хамство

Для «поравалильщиков» – оправдание №1 за предательство Родины.

В Европе присутствует поговорка о том, что любимым блюдом европейца является сосед с яблочком во рту, зажаренный на вертеле над костром из его собственной мебели. Текст от страны к стране может быть разным, но смысл европейской любви к ближнему своему остается общим и понятным. Отсутствие же хамства в Европе объясняют тем, что на Руси отсутствовали < ![CDATA[ ]]> эпохи Возрождения< ![CDATA[]]> и Просвещения, во время которых европейцы научились проявлять уважение к личности другого человека и стали толерантными.

Смотрим на Русь. В генетике русского человека имеется некий ген справедливого равенства, равенства в стае. Это самый действенный способ выживания на планете в любых условиях. Выжить должна не одна особь, неспособная по причине одиночества продолжить род, а выжить должна вся стая. То, что этот ген существует, показывает вся история Руси: независимо от обстоятельств, в момент любой внешней опасности русский народ сплачивается в единую стаю.

400 лет назад к управлению народом пришел клан Романовых, которых позднее сменили коммунисты, а потом вообще неизвестно кто. И все эти 400 лет нерусского правления русскую стаю ежедневно раскалывали несправедливым распределением благ. Нигде на континенте больше нет и не было такого разделения на богатых и бедных, как на нашей земле. И в колониальной Британии, и в захватнической Франции тоже есть разделение, но при этом отсутствуют даже навыки умения сплотиться в стаю в момент внешней опасности. Русь в этом смысле остается уникальной.

Что происходит с человеком, которому 400 лет ломают психику? Он рефлекторно огрызается в стремлении защитить себя. Ударьте дикую собаку палкой, и вы нарветесь на укус. За 400 лет ежедневного ломания традиционных русских устоев о справедливости внутри стаи, в русском человеке выработали интуитивное агрессивное отношение ко всему окружающему. Хамство – это самая мягкая возможная форма реакции на любое внешнее явление. Самозащита себя и своей идентичности от несправедливого мира. Ежедневно видя крушение сплоченности стаи с помощью неравномерного распределения средств к существованию, мы должны быть благодарны хамству за то, что не кидаемся друг на друга с топорами и ножами. Хотя и этот процесс уже запущен и набирает обороты на примере Украины.

Остановить и хамство, и взаимное истребление, можно только одним способом: сплотить стаю. Сплотить стаю можно перед лицом внешней опасности, чем и занимается сегодня Путин. Образ всемирного врага создан и закрепился в умах. Однако это полумера: нельзя вечно держать народ в военном напряжении 24 часа в сутки 365 дней в году. Хамства от этого меньше не станет. Как ни крути, а надо ломать то, что процветает на Руси 400 лет. Русские интеллектуалы во главе с академиком Глазьевым подготовили план мероприятий, направленных на борьбу с имущественным неравенством в русском народе. То есть описание начала процесса имеется. Хватит ли у Путина сил на то, чтобы дать этому делу зеленый свет, – неизвестно. Но иного пути нет. До тех пор, пока у безработных в России не перестанут угонять Роллс-Ройсы, мы будем хамить друг другу.