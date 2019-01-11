Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 11 января 2019

США официально начали вывод войск из Сирии

Официальный представитель Пентагона объявил о том, что началась практическая реализация приказа Трампа о выводе американских войск из Сирии.Согласно заявлению, некоторое кол-во техники и имущества было вывезено из Сирии в начале января. Что за имущество и куда вывозили – не уточняют "в целях обеспечения безопасности".Примечательно, что в заявлении речь шла не только об американских войсках, но говорилось о том, что выводиться будут войска "коалиции", которые на территории Рожавы включают в себя контингенты Британии и Франции, которые официально не объявляли о том, что будут выводить войска вслед за США.Рейтерс сообщает, что идет сокращение американского присутствия на авиабазе Рмейлан в Рожаве.Несколько ранее была закрыта одна из логистических баз у границы с Ираком, через которую курдам из YPG передавалась различная военная и инженерно-строительная техника доставляемая из Иракского Курдистана в Рожаву.Начавшийся вывод войск осуществляется на территорию Ирака, что не так давно обсуждали американские дипломаты с новым руководством страны. Помимо старых баз США (в основном в Иракском Курдистане), ведется строительство двух новых крупных баз в западном Ираке, куда должна выводиться военная техника из Рожавы.При этом нет никаких признаков того, что США будут забирать у курдов оружие, которое они поставили в 2016-2018 годах. Турция постоянно требует у США забрать свое оружие у курдов, но это маловероятно как по политическим, так и по практическим соображениям.Политически, США сейчас пытаются решить проблему "курдских гарантий", так как от Трампа требуют гарантировать, что турки не будут убивать курдов, а Эрдоган такие гарантии давать отказывается. Поэтому забирать оружие у курдов в таких условиях чревато внутриполитическими проблемами.С практической точки зрения, США вряд ли смогут заставить курдов вернуть это оружие, даже если захотят. Имея перед глазами пример Африна и зная о том, как ведут себя турецкие войска и подконтрольные им боевики на занятой территории, курды конечно не захотят разоружаться перед лицом турецкого вторжения.В целом, главная проблема вывода американских войск из Сирии заключается в том, что политическое решение Трампа будет встречать административное трение в Вашингтоне со стороны Глублинного Государства и саботаж по линии Пентагона и ЦРУ, которые будут изыскивать поводы для затягивания или даже приостановке вывода войск. Заявленный срок в 120 дней, о котором радостно сообщил Линдси Грэм, дает противникам вывода войск из Сирии временное окно, чтобы сфабриковать предлог для продолжения оккупации сирийских территорий. Не случайно официальные лица в последние недели вбрасывают в СМИ заявления о "недопустимости новых химических атак со стороны Асада". Никого не смущает, что для этого (как впрочем и ранее) нет ни одной разумной причины. Это говорит о том, что риск химической провокации по-прежнему сохраняется и этот вариант еще не снят с повестки дня. Усиление "Ан-Нусры" в Идлибе и присутствие там "Белых касок", сохраняют возможность для организации провокации, которую могут подстроить под бомбардировки ВКС РФ или ВВС Сирии с последующими ракетными ударами по сирийским военным и приостановкой вывода войск. Поэтому сам процесс вывода таит в себе не только скорое окончание оккупации сирийских территорий, но и большой риск силовой эскалации. Недооценивать возможности оппонентов Трампа в военно-политических кругах США не стоит, тем более в Британии и Израиле также есть немало заинтересованных в том, чтобы США не уходили.Так что относительно вывода войск стоит подождать более существенного сокращения контингента, так как мы еще на примере российского контингента прекрасно знаем, что тезис "Россия выводит войска из Сирии" на деле означает несколько иное. США тоже могут играть в эту игру, в особенности если Трампа смогут прогнуть по этому вопросу и разменяют его уступки по выводу войск на уступки с той же стеной на границе с Мексикой, которая для Трампа банально важнее сирийского вопроса.

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Трофеи вилаята Западная Африка

Остоторожно, далее фото 18+

Отряды ИГИЛ из вилаята "Западная Африка" на днях захватили сразу два города в Нигерии (Бага и Дорон), награбив массу военных трофеев – различные ББМ, МРАПы, автомобили, речные катера и даже РСЗО.После приближения нигерийской армии к захваченным городом, "черные" погрузились на технику, забрали все ценное и уехали на свою территорию в районе озера Чад. По заявлениям нигерийских военных, захваченную боевиками установку ";Град" уничтожили в ходе удара авиации на следующий день.Нигерийские военные в освобожденном городе Бага.На фоне происходящей жести, нигерийская армия начала наступление в районе озера Чад, истребляя попадющихся боевиков.Территория вилаята Западная Африка на начало января 2019 года.И еще коротко по Африке.1. Высадив контингент в Габоне (где почти сразу состоялась неудачная попытка военного переворота), США на уровне Госдепа потребовали от соседней Демократической Республики Конго объяснений относительно итогов президентских выборов. Так тихо тут все, гегемон пришел.2. Руководство ЦАР заявляет, что совсем не против, если Россия развернет в этой стране полноценную военную базу. Россия пока на официальном уровне не выражала заинтересованности в этом вопросе, но если что, приглашение уже есть.

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США начали переброску военной техники из Сирии, — CNN

Соединённые Штаты приступили к транспортировке военной техники из Сирийской Арабской Республики в соответствии с планами по выводу американских войск из этой страны. Об этом сообщает телекомпания CNN, ссылаясь на источники. За последние несколько дней Пентагон вывел первую партию «наземной военной техники», говорится в материале CNN. Из соображений безопасности источник не уточнил, какая именно техника была выведена и как это происходило: по воздуху или по земле. Также не был назван регион, откуда техника выводилась, но, как сообщает телеканал, скорее всего, речь идёт о севере Сирии. Как сообщала «Русская Весна», 19 декабря 2018 года США объявили о начале вывода своих войск с территории Сирии. Позже президент Трамп уточнил, что не обещал, что вывод будет быстрым. Читайте также: Порошенко идёт ва-банк

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ВКС РФ готовы уничтожить банды Идлиба, первые удары нанесены, турки могут предоставить координаты (ВИДЕО)

В 2018 году между Россией и Турцией были заключены ряд соглашений, направленных на урегулирование вооружённого конфликта в Сирии. Одной из таких договоренностей было то, что турецкая сторона берет на себя ответственность за решение Идлибской проблемы, заключающейся в размежевании так называемой умеренной оппозиции и радикальных исламистских группировок. При этом турки должны были не дать радикалам возможности к восстановлению своей былой мощи, вплоть до их уничтожения протурецкими силами бывшей «Свободной Сирийской Армии». Подробности «Русской Весне» рассказал военный источник из САР. Несмотря на заключенные соглашения, Анкара слишком увлеклась подготовкой военной операции против сирийских курдов, отодвинув на «второй план» вопрос урегулирования ситуации в провинции Идлиб. Итог не заставил себя долго ждать. В последние недели, как и предсказывали многие специалисты, в результате длительного бездействия турецкой стороны, радикальные группировки «Хурас ад-Дин», «Исламская партия Туркестана», и другие, под общим руководством «Хайят Тахрир аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра»*), набрав достаточно сил, начали активное наступление на позиции протурецких группировок «Свободной Сирийской Армии» в сирийской провинции Идлиб. Стоит отметить — крайне успешно. В кратчайшие сроки радикалы овладели обширными территориями, до недавнего времени принадлежавшими «вооруженной» оппозиции. Потери последних не просто большие, а огромные — по различным данным, колеблются от 500 до 900 человек. Читайте подробнее: Кровавая бойня в Сирии: до 500 убитых, горят города, в Идлибе боевики уничтожают друг друга (ФОТО, ВИДЕО 18+) Можно много приводить статистических данных о победном марше исламистов. Однако наиболее четко характеризует складывающуюся картину тот факт, что в результате наступления исламистов прекратила существование мощнейшая, одна из самых крупных и боеспособных группировок созданного Турцией «Национального фронта освобождения» — «Нуреддин аз-Зинки», а все ее территории, оружие и техника перешли в руки радикалов. Обстановка в зоне деэскалации Идлиб уже вряд ли подходит под понятие «напряженная». С полной уверенностью можно утверждать, что она становится крайне опасной, неконтролируемой и угрожающей. Блицкриг исламистов грозит уничтожением «Свободной Сирийской Армии» в Идлибе, той силы, которая, согласно многим договоренностям, должна была сдерживать, а в случае необходимости, уничтожить радикалов. В данной ситуации, в принципе, напор «Хайят Тахрир аш-Шам» и их союзников могла бы сдержать турецкая армия. Однако, по ряду причин турки не желают помогать своим подопечным. Причин на это несколько, но самой главной выделяют то, что ряд группировок «Свободной Сирийской Армии» не поддержали намерения Анкары в ее планах по развязыванию войны против курдов. По некоторой информации, именно «ослушавшиеся» своего Османского господина и остались на растерзание радикалам, а те, кто поддержал турков в их планах насчет курдов, уже находятся в районе Мембиджа или в других районах, вдали от линии соприкосновения с «Нусрой» и им подобным. Тем не менее время идет, а исламисты каждый день захватывают новые города и деревни, уничтожая остатки протурецких вооруженных формирований. Ситуация начинает угрожать подконтрольным Дамаску территориям и проживающим на них гражданам Сирии. В подобной ситуации промедление уже со стороны сирийского руководства может обернуться крупными проблемами. Именно по этой причине сирийскими и российскими военными рассматривается вопрос о нанесении серии масштабных ударов по позициям радикалов, их складам, путям снабжения, тренировочным лагерям. Стоит отметить, что в подобном развитии событий, а именно в организации досрочного рандеву со всевышним для радикалов, силами ВКС России и ВВС САР, в немалой степени заинтересована Турция, так как набравшие силу исламисты могут оказаться непредсказуемой проблемой в будущем. Правда, сама Турция, ввиду некоторых договоренностей с Россией, не может самостоятельно нанести удар по радикалам в Идлибе. Тем не менее это не значит, что Анкара полностью переложит на плечи сирийских и российских военных решение проблемы, с которой она не справилась. За последние полгода Турция собрала подробнейшие разведданные о важнейших объектах радикалов в провинции Идлиб. Сейчас турецкие разведчики по специальным каналам связи передают эти данные сирийским и российским военным. К тому же турки создали широкую разведсеть внутри исламистских группировок, что позволяет более оперативно реагировать на перемещение радикалов, а, следовательно, более качественно подготавливать нанесение ударов по ним. Как показала практика, попытка турков самостоятельно решить вопрос с радикалами в идлибской зоне деэскалации провалилась. Единственное, что сейчас может остановить исламистов, это начало против них военной операции ВС САР при поддержке ВКС России. В принципе, то, что обстановка сложится подобным образом, никто особо, кроме, наверное, Турции, не сомневался. Поэтому сирийские и российские военные готовы к окончательному решению вопроса о наличии радикалов в Идлибе. Турция же имеет крайне полезные данные о радикалах, в особенности это касается складов, укреплений, линий коммуникаций, которые сейчас захватывают у протурецких группировок исламисты. При таком раскладе можно предположить, что военные успехи радикалов в Идлибе в скором времени закончатся, как и, чуть погодя, сами исламисты. ВКС уже нанесли первые удары Интересно, что несколько дней назад некоторые сирийские СМИ сообщили, что авиация ВКС России уже наносит удары по террористам ХТШ. Это подтвердили и сами боевики из группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам», которые заявили, что российские самолёты бомбят их позиции в районе городков Дарет Изза и Шейх Сулейман на западе провинции Алеппо, ранее захваченных ХТШ у протурецкой банды «Нуреддин Аз-Зинки». Они опубликовали и видео с места событий Читайте также: ВАЖНО: ВКС России следят за подозрительными автоколоннами в зоне оккупации США в Сирии (ФОТО) * запрещенная в РФ террористическая организация

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