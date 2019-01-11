Главная » Мировоззрение, Политика

Психоистория. Войны сознания. Фурсов, Перетолчин, Фефелов

19:25. 11 января 2019 Просмотров - 160 Нет комментариев Опубликовал:

Мы готовы начать ответную борьбу!

Долгое время наш народ не понимал, какую войну против него ведут, в чём причина его бедственного положения. Мы более 30 лет пропускали удар за ударом в области политики, экономики, культуры, социальной сферы, и т.д. Однако лучшие умы смогли разобраться, что происходит, и дали всему этому имя – “психоисторическая война”. Теперь мы знаем её основные приёмы и готовы начать ответную борьбу. Крупные аналитики и публицисты Андрей Фурсов, Дмитрий Перетолчин, Андрей Фефелов обозначают контуры новейшего направления патриотической мысли – психоистории. И дают старт русскому контрнаступлению в психоисторической войне.

Об общей логике истории России и прогнозе на ближайшие годы, о фальсификации русской истории и методах борьбы с ней расскажут:

Книги Фурсова Андрея Ильича

============================================================================


День ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
XX-XXI века: война за сакральное
...Хоофт[57].Фактически Вторая мировая война стала битвой нескольких моделей ...группах. В качестве методологической основы психоистории де Моз определяет психоанализ, ...фолк-хистори, но сдвиг массового сознания, усугубляемый резким падением отечественного ...
А.И. Фурсов - Сталин и ветер истории - 2
...внутренние противоречия. Первая мировая война – терминатор евразийских империй....» (деиндустриализация, депопуляция, дерационализация сознания и поведения), которую по заказу...задача разрушения русской психосферы, психоистории нашим противником не решена (...
Точка перехода
...экране телевизора (теракт в Норвегии, война в Ливии, … ), но ... первым явлением нейрономики, экономики сознания. Соединённые компьютерными телекоммуникациями, финансовые... «мозг» понимает, куда идет психоистория. Это сложнейшая система только формируется...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>