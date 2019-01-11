Психоистория. Войны сознания. Фурсов, Перетолчин, Фефелов

Концептуал СМИ Мы готовы начать ответную борьбу!

Долгое время наш народ не понимал, какую войну против него ведут, в чём причина его бедственного положения. Мы более 30 лет пропускали удар за ударом в области политики, экономики, культуры, социальной сферы, и т.д. Однако лучшие умы смогли разобраться, что происходит, и дали всему этому имя – “психоисторическая война”. Теперь мы знаем её основные приёмы и готовы начать ответную борьбу. Крупные аналитики и публицисты Андрей Фурсов, Дмитрий Перетолчин, Андрей Фефелов обозначают контуры новейшего направления патриотической мысли – психоистории. И дают старт русскому контрнаступлению в психоисторической войне.



Об общей логике истории России и прогнозе на ближайшие годы, о фальсификации русской истории и методах борьбы с ней расскажут:

Книги Фурсова Андрея Ильича



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