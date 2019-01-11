МИД РФ про легитимность Мадуро
13:15. 11 января 2019 Просмотров - 116 Нет комментариев Опубликовал: brahman
МИД РФ по случаю вступления в должность Мадуро (см. материал "Мадуро заступил на новый срок" https://colonelcassad.livejournal.com/4697268.html) , выпустил официальное разъяснение по поводу позиции РФ относительно попыток убрать Мадуро.
В нем заявляется о том, что победа Мадуро легитимна, власть чавистов полностью законна, давление со стороны США на Венесуэлу нелегитимно, а Россия и дальше будет поддерживать дружественную Венесуэлу.
Комментарий Департамента информации и печати МИД России в связи с вступлением в должность Президента Венесуэлы
10 января в Каракасе состоялась церемония вступления Николаса Мадуро в должность Президента Венесуэлы на период 2019-2025 гг.
В торжественных мероприятиях приняла участие российская делегация во главе с Заместителем Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации И.М.-С.Умахановым.
Напомним, что на очередной конституционный срок Н.Мадуро был избран в ходе президентских выборов 20 мая 2018 г., которые прошли в условиях беспрецедентного давления извне, направленного на то, чтобы, воспользовавшись сложной внутриполитической и экономической ситуацией в стране, не допустить участия в голосовании широкого спектра политических сил, включая оппозиционные, и поставить тем самым под сомнение легитимность волеизъявления. Однако прошедшее голосование выявило несостоятельность таких расчетов.
Последующее развитие событий обозначило четкий водораздел в международном сообществе. Одни, понимая опасность неконтролируемого развития ситуации, высказываются в пользу диалога ведущих политических сил Венесуэлы в целях скорейшего решения острых внутренних проблем. Другие же, напротив, поощряют непримиримость, стремятся создать обстановку хаоса. Спекулируя на теме гуманитарного кризиса, пытаются подверстать под это миграционные проблемы ЛАКБ. В своем стремлении любой ценой сменить власть в Каракасе, пробрасывают идеи о возможности вооруженного вмешательства извне, что, в свою очередь, встречает резкое неприятие в регионе даже в рядах самых решительных критиков правительства Н.Мадуро.
Беззастенчивая линия Вашингтона на антиконституционное формирование альтернативных правительственных структур Венесуэлы, попытки, игнорируя реальность, назначать легитимными одни венесуэльские органы власти и отказывать в этом другим, затягивание санкционной удавки, ведущей к ухудшению социально-экономического положения и больно бьющей по карману простых венесуэльцев, представляет собой неприкрытое посягательство на суверенитет Венесуэлы.
Обратили внимание на инициативу задействовать в отношении этой страны положения Межамериканской демократической хартии, которую активно продвигает генсекретариат Организации американских государств. В качестве «ремарки на полях» хотели бы напомнить, что в свое время после госпереворота на Украине мы предлагали придать универсальный характер принципу недопустимости смены правительства неконституционным путем. К сожалению, тогда ряд стран, в том числе наиболее активные поборники демхартии, выступил против. Видим в этом проявление селективного политизированного подхода к данному принципу.
Убеждены, что это абсолютно бесперспективный путь. Нельзя провоцировать дальнейший раскол в венесуэльском обществе. Требуется содействие поиску внутреннего согласия, объединению усилий правительства и оппозиции в интересах снижения напряженности, оздоровления обстановки в стране, управления государством на объединительных началах. Разумеется, при условии, что непреложным для всех политических сил страны будет соблюдение Конституции и действующего законодательства.
Рады, что такую точку зрения разделяют многие наши латиноамериканские друзья. Видим, что в ряде европейских столиц созревает понимание важности нахождения новых формул посредничества в целях содействия возвращению венесуэльских властей и оппозиции за стол переговоров. Это, на наш взгляд, позитивный сигнал.
Со своей стороны подтверждаем решимость тесно сотрудничать с дружественной Венесуэлой, ее народом и законными властями. Будем и впредь укреплять отношения стратегического партнерства, которые, как показали недавние переговоры лидеров наших стран, устойчиво развиваются по всем направлениям, представляющим взаимный интерес. Продолжим оказывать Венесуэле содействие по выходу из сложной экономической ситуации.
http://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/3470516 – цинк
В принципе, ожидаемая позиция, так как очевидно, что предприняв существенные усилия для помощи Мадуро и чавистам, РФ, как и Китай, не прекратят поддержку Венесуэлы в условиях нарастающего давления со стороны США.
Источник: colonelcassad.livejournal.com