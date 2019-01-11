МИД РФ про легитимность Мадуро

Комментарий Департамента информации и печати МИД России в связи с вступлением в должность Президента Венесуэлы

МИД РФ по случаю вступления в должность Мадуро (см. материал "Мадуро заступил на новый срок" https://colonelcassad.livejournal.com/4697268.html ) , выпустил официальное разъяснение по поводу позиции РФ относительно попыток убрать Мадуро.В нем заявляется о том, что победа Мадуро легитимна, власть чавистов полностью законна, давление со стороны США на Венесуэлу нелегитимно, а Россия и дальше будет поддерживать дружественную Венесуэлу. http://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/3470516 – цинкВ принципе, ожидаемая позиция, так как очевидно, что предприняв существенные усилия для помощи Мадуро и чавистам, РФ, как и Китай, не прекратят поддержку Венесуэлы в условиях нарастающего давления со стороны США.

Источник: colonelcassad.livejournal.com