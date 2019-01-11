Компания Ротенберга получит ₽46 млн на мероприятия по борьбе с коррупцией
Тендер на проведение круглых столов, семинаров, форумов и конференций в 18 российских регионах, Санкт-Петербурге и Москве проводила Общественная палата
Московская компания «Гранат» выиграла тендер Общественной палаты на проведение мероприятий в рамках борьбы с коррупцией, следует из документов, опубликованных 9 января на сайте госзакупок.
Средства в размере чуть более 46 млн руб. предназначены на оказание «подготовительно-вспомогательных услуг» при проведении мероприятий Общественной палаты в рамках стратегии по развитию институтов гражданского общества, общественного контроля и противодействия коррупции, следует из описания контракта.
Финансирование контракта целиком проводится за счет средств федерального бюджета.
Исполнителем контракта в результате открытого конкурса стало ООО «Гранат», зарегистрированное в Москве по адресу ул. Академика Королева, 12. Согласно данным базы СПАРК, бенефициаром компании является Аркадий Романович Ротенберг, который владеет долей ООО «Гранат» целиком.
Согласно техническому заданию к контракту, его исполнитель берет на себя организацию 135 мероприятий в Москве, Санкт-Петербурге, Крыму и еще 17 регионах России. Это 77 круглых столов, 27 общественных слушаний и 27 семинаров, два форума (до 170 участников) и две конференции (до 150 участников). Все мероприятия должны быть проведены в 2019 году.
Кроме того, в рамках подготовки этих мероприятий должны проводиться глубинные интервью или соцопросы, а также иная необходимая для проведения мероприятий работа. По результатам каждого мероприятия госзаказчик должен получить отчет объемом не более 200 страниц.
Автор: Наталья Демченко.
Источник: www.rbc.ru
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Давайте подкормим Ротенберга и участников его круглых и квадратных столов.
Вообще, каков физический смысл бороться с коррупцией пустозвонством?
Это напоминает мне крестный ход по вызову метеоосадков – дождя или на какую-то иную тему.
Для борьбы с коррупцией уже есть масса методичек, и одна из них Уголовный Кодекс.
“…Согласно техническому заданию к контракту, его исполнитель берет на себя организацию 135 мероприятий в Москве, Санкт-Петербурге, Крыму и еще 17 регионах России. Это 77 круглых столов, 27 общественных слушаний и 27 семинаров, два форума (до 170 участников) и две конференции (до 150 участников). Все мероприятия должны быть проведены в 2019 году…”
Вы только вдумайтесь в эти цифры и прикиньте какой вред будет плюсом к здесь же зарытой коррупции нанесён экономике!
Сотни командировок с авиабилетами, проживанием не в 3-4-8 местных номерах, банкеты (извините, фуршеты), транспорт, бани-сауны, массажистки… дальше сами. И всё это за счёт налогоплательщика.
Остап Ибрагимович утопился бы в Дунае из зависти.
Вот то, что описано в статье, не коррупция?
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Будьте снисходительным-человек под санкции попал, а кушать хочет. К тому же что такое 46 млн? Мелочь какая!
И раз уж Бендера вспомнили:
-Это надо одному! Это не должно быть у всех.
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Коррупция – фундамент капитализма…Коррупционеры,борющиеся с самими собой…цирк какой-то…Ведь незаслуженные “зарплаты” депутатов всех рангов – это тоже коррупция…завуалированная…С ними будут бороться?