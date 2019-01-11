Компания Ротенберга получит ₽46 млн на мероприятия по борьбе с коррупцией

Тендер на проведение круглых столов, семинаров, форумов и конференций в 18 российских регионах, Санкт-Петербурге и Москве проводила Общественная палата

Московская компания «Гранат» выиграла тендер Общественной палаты на проведение мероприятий в рамках борьбы с коррупцией, следует из документов, опубликованных 9 января на сайте госзакупок.



Средства в размере чуть более 46 млн руб. предназначены на оказание «подготовительно-вспомогательных услуг» при проведении мероприятий Общественной палаты в рамках стратегии по развитию институтов гражданского общества, общественного контроля и противодействия коррупции, следует из описания контракта.



Финансирование контракта целиком проводится за счет средств федерального бюджета.



Исполнителем контракта в результате открытого конкурса стало ООО «Гранат», зарегистрированное в Москве по адресу ул. Академика Королева, 12. Согласно данным базы СПАРК, бенефициаром компании является Аркадий Романович Ротенберг, который владеет долей ООО «Гранат» целиком.



Согласно техническому заданию к контракту, его исполнитель берет на себя организацию 135 мероприятий в Москве, Санкт-Петербурге, Крыму и еще 17 регионах России. Это 77 круглых столов, 27 общественных слушаний и 27 семинаров, два форума (до 170 участников) и две конференции (до 150 участников). Все мероприятия должны быть проведены в 2019 году.



Кроме того, в рамках подготовки этих мероприятий должны проводиться глубинные интервью или соцопросы, а также иная необходимая для проведения мероприятий работа. По результатам каждого мероприятия госзаказчик должен получить отчет объемом не более 200 страниц.



Автор: Наталья Демченко.

Источник: www.rbc.ru