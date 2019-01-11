Как искажали народные верования. Александр Пыжиков

Концептуал СМИ Некомпетентность и фальсификация

Доктор исторических наук, профессор МПГУ Александр Пыжиков рассказывает о том, какую роль сыграл Павел Мельников-Печерский в искажении знаний о народных верованиях.



Восстановить подлинную историю Древней Руси, разобраться в причинах раскола и узнать, откуда идут корни сталинского большевизма, помогут книги:

Корни сталинского большевизма, Пыжиков Александр Владимирович



Взлёт над пропастью. 1890-1917 годы, Пыжиков Александр Владимирович

Грани русского раскола. Тайная роль старообрядчества от 17 века до 17 года, Пыжиков Александр Владимирович

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