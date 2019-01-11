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Как Франция нанесла удар по „лучшим” людям России

13:48. 11 января 2019 Просмотров - 159 2 коммент. Опубликовал:

Демонстранты во время акций желтых жилетов во Франции

Многие наши граждане в недоумении по поводу новостей из-за границы.

Премьер-министр далекой Франции пообещал ужесточить наказание за участие в несанкционированных митингах, и российская публика узнала:

— что с начала протестов "желтых жилетов" во Франции арестованы почти шесть тысяч человек, а более тысячи осуждены на тюремные сроки;
— что в Париже заявку на проведение митинга нужно подавать не за 10-15 дней, как в Москве, а по меньшей мере за два месяца;
— что за организацию несогласованной акции французу полагается на первый раз полгода тюрьмы и штраф в 7,5 тысячи евро, а в случае рецидива — год тюрьмы и штраф в 15 тысяч евро (то есть более миллиона рублей при средней французской зарплате в 2,25 тысячи евро).

Притом что в России это всего лишь "административка";
Кулаки, огонь и дым - массовые протесты продолжаются во Франции
— что французский премьер хочет перевести в число уголовных преступлений ношение капюшонов на несанкционированных митингах — пока за это просто карают штрафом в полторы тысячи евро.

Но этого мало и надо сажать.

А тем, кто уже проявил себя как хулиган, надо просто по закону запрещать публичную активность в будущем.И так далее.

Передовая российская публика по этому поводу пишет письма передовым СМИ и спрашивает, неужели это правда. Неужели "будет как в России"?

Те в ответ без особой радости поправляют: увы, "как в России" французам и не снилось. В демократической Франции за антиправительственные выступления карают куда жестче, чем на нашей авторитарной родине….

Что тут стоит заметить. Практически во всех передовых демократиях законодательство в отношении "майданов" быстрое и безжалостное. Просто потому, что нормальная западная демократия построена на балансе интересов элит, каждая из которых владеет пакетом доверия от части общества (при этом никто не владеет его контрольным пакетом).

В зависимости от удачи и мастерства одни получают на выборах побольше, другие поменьше, а потом можно азартно торговаться за бонусы. Это и есть политический процесс.

При таких правилах игры выводить на улицы массы, готовые к насилию, — дикое преступление и нарушение конвенции.

Поэтому всех, кто к этому склонен, метят на ранней стадии и весьма быстро выбрасывают не то что из политического процесса, но и просто из полноценной жизни на дно общества.

Российский же "авторитаризм", опирающийся на лояльность большинства, не нуждается в таких зверских мерах по отношению к политменьшинствам.

И поэтому смотрит на их выступления снисходительно.
Акция протеста движения желтые жилеты в Париже
И поэтому российские оппозиционеры многоразовы и чередуют очередные 15 суток с очередным отдыхом на теплых морях.

А какой-нибудь акционист Павленский, несколько лет прыгавший на голове у российского правопорядка, суммарно отсидел у нас под арестом несколько месяцев — чтобы затем, получив убежище в свободной Франции, после первой же "акции" приземлиться за решетку на полгода. Ему грозит ориентировочно лет на пять-десять, и всем на него плевать."…

И вот что странно. Все это не тайна и никогда не скрывалось. Все это не просто можно было нагуглить: о том, что развитые демократии "тоталитарнее" России, довольно много и часто писали. Но это все равно оказалось новостью для передовых российских читателей. И вот об этом действительно стоит поговорить.
Причина, по которой российский передовой читатель годами уворачивался от знания неприятных ему фактов о цивилизованной Европе, не только в том, что "ему лень гуглить и хочется верить в свои иллюзии".

Строго говоря, это как раз нормально. Во все времена и во всех странах граждане предпочитают ванильные иллюзии шершавой реальности. Но фокус в том, что наш современник, в отличие от предыдущих поколений, быть невежественным просто вынужден.

Человек XXI века — цель информационных потоков, метко бьющих по нему со всех сторон. Если учесть, что за него как за ресурс борются сотни хищных информаций и каждая стремится прорваться в его голову и оседлать его внимание, он просто ради самосохранения должен был отрастить фильтры, пропускающие лишь "нужное и интересное".

Так вот: у этих фильтров есть побочный эффект, который еще предстоит осознать и оценить. Они сплошь и рядом пропускают не столько "нужное и интересное", сколько приятное и подтверждающее его картину мира.

В результате картина мира у человека просто не может не стать ложной. А это уже самосохранению никак не помогает, а вредит — как личному, так и коллективному.
Депутаты во время заседания Национальной ассамблеи в Париже
Современник, с одной стороны, потребляет действительно кучу информации по "интересующим темам".

А с другой — вся она оказывается глубоко однобокой, служит подпиранию и укреплению иллюзий.

А иллюзия, разделяемая многими, в критический момент может стать боевым коллективным бредом — и тогда обществу не позавидуешь. И нам, строго говоря, надо понять, что с этим делать в будущем.

Потому что призывать "внимательно проверять все, что тебе говорят", бессмысленно.

Во-первых, все не проверишь чисто физически.

Во-вторых — сам современный интернет спешит не ответить человеку на его вопросы, а продать ему выгодные ответы. И даже то, что называется "фактчекингом", сегодня, как правило, оказывается манипуляцией.

Но если невозможно системно и досконально изучать все области знаний, то нашим современникам нужно системно и квалифицированно настраивать хотя бы незнание.
По сути, нам нужно научиться рассматривать свое невежество как новую данность — от которой невозможно убежать, но которая тоже должна стать системной. Прозвучит парадоксально, но нам нужно "просвещенное невежество".

То есть незнание, понимающее, откуда оно берется и где у него уязвимые места.

Необходимо учиться превратить незнание в аналог "алгоритма фильтров", каким пользуются программисты. Невозможно функционировать эффективно, полагаясь только на эмоциональное предпочтение.

На эмоции слишком легко ловить человеческое внимание и слишком легко им манипулировать. Поэтому задачей ближайшего будущего будет, безусловно, создание "науки о дисциплинированном незнании", которая поможет современникам самостоятельно и осознанно настраивать системы сортировки и отсеивания информации.

Те же общества, которые не научатся "просвещенному невежеству", безусловно, обречены на поражение в глобальной медиавойне. А то, что она ведется, — к сожалению, неопровержимый факт.


В. Мараховский


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Источник.
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Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: демократы, закон, информационная, митинг, Россия, Франция
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