Как Франция нанесла удар по „лучшим” людям России





Но этого мало и надо сажать.



А тем, кто уже проявил себя как хулиган, надо просто по закону запрещать публичную активность в будущем.И так далее.



Передовая российская публика по этому поводу пишет письма передовым СМИ и спрашивает, неужели это правда. Неужели "будет как в России"?



Те в ответ без особой радости поправляют: увы, "как в России" французам и не снилось. В демократической Франции за антиправительственные выступления карают куда жестче, чем на нашей авторитарной родине….



Что тут стоит заметить. Практически во всех передовых демократиях законодательство в отношении "майданов" быстрое и безжалостное. Просто потому, что нормальная западная демократия построена на балансе интересов элит, каждая из которых владеет пакетом доверия от части общества (при этом никто не владеет его контрольным пакетом).



В зависимости от удачи и мастерства одни получают на выборах побольше, другие поменьше, а потом можно азартно торговаться за бонусы. Это и есть политический процесс.



При таких правилах игры выводить на улицы массы, готовые к насилию, — дикое преступление и нарушение конвенции .



Поэтому всех, кто к этому склонен, метят на ранней стадии и весьма быстро выбрасывают не то что из политического процесса, но и просто из полноценной жизни на дно общества.



Российский же "авторитаризм", опирающийся на лояльность большинства, не нуждается в таких зверских мерах по отношению к политменьшинствам.



И поэтому смотрит на их выступления снисходительно. и чередуют очередные 15 суток с очередным отдыхом на теплых морях.



А какой-нибудь акционист Павленский, несколько лет прыгавший на голове у российского правопорядка, суммарно отсидел у нас под арестом несколько месяцев — чтобы затем, получив убежище в свободной Франции , после первой же "акции" приземлиться за решетку на полгода. Ему грозит ориентировочно лет на пять-десять, и всем на него плевать."…



И вот что странно. Все это не тайна и никогда не скрывалось. Все это не просто можно было нагуглить: о том, что развитые демократии "тоталитарнее" России, довольно много и часто писали. Но это все равно оказалось новостью для передовых российских читателей. И вот об этом действительно стоит поговорить.

— что французский премьер хочет перевести в число уголовных преступлений ношение капюшонов на несанкционированных митингах — пока за это просто карают штрафом в полторы тысячи евро.А тем, кто уже проявил себя как хулиган, надо просто по закону запрещать публичную активность в будущем.И так далее.Передовая российская публика по этому поводу пишет письма передовыми спрашивает, неужели это правда. Неужели "будет как в России"?Те в ответ без особой радости поправляют: увы,В демократической Франции за антиправительственные выступления карают куда жестче, чем на нашей авторитарной родине….Что тут стоит заметить. Практически во всех передовых демократиях законодательство в отношении "майданов" быстрое и безжалостное. Просто потому, что нормальная западная демократия построена на балансе интересов элит, каждая из которых владеет пакетом доверия от части общества (при этом никто не владеет его контрольным пакетом).В зависимости от удачи и мастерства одни получают на выборах побольше, другие поменьше, а потом можно азартно торговаться за бонусы. Это и есть политический процесс.При таких правилах игры выводить на улицы массы, готовые к насилию, — дикое преступление и нарушениеПоэтому всех, кто к этому склонен, метят на ранней стадии и весьма быстро выбрасывают не то что из политического процесса, но и просто из полноценной жизни на дно общества., не нуждается в таких зверских мерах по отношению к политменьшинствам.И поэтому смотрит на их выступления снисходительно.И поэтому российские оппозиционеры многоразовыА какой-нибудь акционист Павленский, несколько лет прыгавший на голове у российского правопорядка, суммарно отсидел у нас под арестом несколько месяцев — чтобы затем, получив убежище в свободной, после первой же "акции" приземлиться. Ему грозит ориентировочно, и всем на него плевать."…И вот что странно. Все это не тайна и никогда не скрывалось. Все это не просто можно было нагуглить: о том, что развитые, довольно много и часто писали. Но это все равно оказалось новостью для передовых российских читателей. И вот об этом действительно стоит поговорить.

Европе , не только в том, что "ему лень гуглить и хочется верить в свои иллюзии".



Строго говоря, это как раз нормально. Во все времена и во всех странах граждане предпочитают ванильные иллюзии шершавой реальности. Но фокус в том, что наш современник, в отличие от предыдущих поколений, быть невежественным просто вынужден.



Человек XXI века — цель информационных потоков, метко бьющих по нему со всех сторон. Если учесть, что за него как за ресурс борются сотни хищных информаций и каждая стремится прорваться в его голову и оседлать его внимание, он просто ради самосохранения должен был отрастить фильтры, пропускающие лишь "нужное и интересное".



Так вот: у этих фильтров есть побочный эффект , который еще предстоит осознать и оценить. Они сплошь и рядом пропускают не столько "нужное и интересное", сколько приятное и подтверждающее его картину мира.



В результате картина мира у человека просто не может не стать ложной. А это уже самосохранению никак не помогает, а вредит — как личному, так и коллективному.



А с другой — вся она оказывается глубоко однобокой, служит подпиранию и укреплению иллюзий.



А иллюзия, разделяемая многими, в критический момент может стать боевым коллективным бредом — и тогда обществу не позавидуешь. И нам, строго говоря, надо понять, что с этим делать в будущем.



Потому что призывать "внимательно проверять все, что тебе говорят", бессмысленно.



Во-первых, все не проверишь чисто физически.



Во-вторых — сам современный интернет спешит не ответить человеку на его вопросы, а продать ему выгодные ответы. И даже то, что называется "фактчекингом", сегодня, как правило, оказывается манипуляцией.



Но если невозможно системно и досконально изучать все области знаний, то нашим современникам нужно системно и квалифицированно настраивать хотя бы незнание.

Причина, по которой российский передовой читатель годами уворачивался от знания неприятных ему фактов о цивилизованной, не только в том, что "ему лень гуглить и хочется верить в свои иллюзии".Строго говоря, это как раз нормально. Во все времена и во всех странах граждане предпочитают ванильные иллюзии шершавой реальности. Но фокус в том, что наш современник, в отличие от предыдущих поколений, быть невежественным просто вынужден.Человек XXI века —. Если учесть, что за него как за ресурс борются сотни хищных информаций и каждая стремится прорваться в его голову и оседлать его внимание, он просто ради самосохранения должен был отрастить фильтры, пропускающие лишь "нужное и интересное".Так вот: у этих фильтров есть, который еще предстоит осознать и оценить. Они сплошь и рядом пропускают не столько "нужное и интересное", сколько приятное и подтверждающее его картину мира.В результате картина мира у человека просто не может не стать ложной. А это уже самосохранению никак не помогает, а вредит — как личному, так и коллективному.Современник, с одной стороны, потребляет действительно кучу информации по "интересующим темам".А с другой — вся она оказывается глубоко однобокой, служит подпиранию и укреплению иллюзий.А иллюзия, разделяемая многими, в критический момент может стать боевым коллективным бредом — и тогдане позавидуешь. И нам, строго говоря, надо понять, что с этим делать в будущем.Потому что призывать "внимательно проверять все, что тебе говорят", бессмысленно.Во-первых, все не проверишь чисто физически.Во-вторых — сам современный интернет спешит не ответить человеку на его вопросы, а продать ему выгодные ответы. И даже то, что называется "фактчекингом", сегодня, как правило, оказывается манипуляцией.Но если невозможно системно и досконально изучать все области знаний, то нашим современникам нужно системно и квалифицированно настраивать хотя бы незнание.