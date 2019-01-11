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Гитлер добился успеха у Зильбертруда

00:47. 11 января 2019 Просмотров - 350 8 коммент. Опубликовал:


Минутка литературной исторической "аналитики".
"Поэт" Зильбертруд о том, что помешало Гитлеру добиться успеха в России.



А могли бы пить баварское…

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: быков, Видео, Гитлер, Нацизм
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8 коммент.»

  • 21206 13825
    Ликвидатор 11 января 2019 в 10:28 Ссылка Пометить
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    пишите уже правильно – Хитлер.

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    • 3234 1444
      XAPOH Ликвидатор 11 января 2019 в 12:10 Ссылка Пометить
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      Правильно: “ШЕКЕЛЬ ГРУБЕР”

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        Ирбис XAPOH 11 января 2019 в 13:08 Ссылка Пометить
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        Вы оба правы! Дело в том что в Австрии или Германии такой фамилии как Гитлер не существовало! А был древнееврейский род который обосновался во Франции Хитлеры. Там есть еврейские кладбища где они со всеми еврейскими атрибутами захоронены. Да по немецки читается Гитлер, но имена и фамилии не переводятся! А именно по французски Хитлер, да и Нострада́мус именно писал Хитлер! Да и правильный перевод с древнееврейского Schicklgruber именно как сборщик денег, а точнее налогов!

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  • 10938 9324
    Ирбис 11 января 2019 в 10:41 Ссылка Пометить
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    Нет в мире более нациста чем жид! Что бы не выдавали сионистские нацисты мировые СМИ это просто не замечают! Как не замечают что украинский правый сектор к Украине и отношение не имеет, по тому что руководство граждане Израиля. Что так называемые русские нацисты это тоже самое. Ладно западные, а Российские СМИ? Или честно признаться, что они никогда небыли российские? Они издеваются и куражатся над народами. а вот ответить им за это нельзя, статья в ук РФ! По чему вот тут нет возбуждении уголовного дела по статье прославление фашизма? Может только по тому что есть россияне и есть евреи и они ровнее? Вот такое ощущение, что они просто добиваются к себе патологической ненависти, что бы потом на весь мир объявить о чудовищном зоологическом антисемитизме в России!

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    • 2706 2468
      жора шапов Ирбис 11 января 2019 в 12:13 Ссылка Пометить
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      Антисемитизм ( больше антисионизм) появился в ответ на действия сионистов. Это- нормальная реакция. Жидов бесит то , что они не знают до конца его потенциал. Из-за чего в ходу всё ещё насущный вопрос среди пешек : ” А поггомы будут?” С другой стороны, ихним хозяевам антисемитизм (антисионизм) крайне необходим для достижения своей цели. Поэтому , все способы хороши. Например , по Украине , -заигрывание с националистами и продвижение жидофашизма , геноцид украинцев и развал христианства , и т.д.

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        Ирбис жора шапов 11 января 2019 в 13:24 Ссылка Пометить
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        Но согласно УК РФ антисемитизм наказуем, а вот сионизм не подпадает под преступления по УК РФ! Все СМИ обошла фото где Венеди́ктов со своими ******* стоял на фоне влага запрещённой в России еврейской кровавой организации “правый сектор”! Ни прокуратура, ни ФСБ или СК так и не возбудились!

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    XAPOH 11 января 2019 в 12:18 Ссылка Пометить
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    Однако гражданин Зильбертруд нуждается в трехлетнем лечении в соответствии с УК РФ Ст. 354.1. Реабилитация нацизма.
    http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/be763c1b6a1402144cabfe17a0e2d602d4bb7598/

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    • 10945 9331
      Ирбис XAPOH 11 января 2019 в 13:13 Ссылка Пометить
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      Эта статья была введена евреями, против не евреев в РФ! По тому ни один еврей по этой статье никогда не будет привлечён!

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