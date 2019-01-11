Е.Ю.Спицын на радио Mediametrics в программе “Кому на Руси жить хорошо? Альтернативная история”

... по безопасности Евгений Спицын в эфире программы «На Самом Деле... видеоэфир авторской информационно-аналитической программы «На самом деле»...В прошлом году Верховная рада Украина утвердила 8 мая... Доме профсоюзов. Те, кому посчастливилось выжить в ужасном ...
... Евгений Спицын Концептуал СМИ Выступление на канале «Россия-1» в программе «60...Донбассе.Такое заявление нардеп Верховной рады сделал в эфире одного из...с 90 до 77 кг. Кому из них верить, решайте ... «Есть те (и их большинство), кому глубоко наплевать на то, что...
...разрушительная цель инициаторов этих программ. Потом для некоторых выпускников...Калейдоскоп вместо последовательной учебной программы. В России по ...этом пути в никуда.Кому-то может показаться,... «лидерство» совершенно не радует (Спицын 2018). Иными словами «...