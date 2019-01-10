Якутия в 1970-е

Фотограф Марк Степанович РедькинЯкутск. Опера Пуччини «Чио-Чио-Сан» на сцене Якутского музыкального театрЯкутск. Опера Пуччини «Чио-Чио-Сан» на сцене Якутского музыкального театраЯкутск. Сцена из оперы Чайковского «Евгений Онегин» в Якутском музыкальном театреЯкутск. Самое древнее здание Якутска – «Казачий острог»Якутский кумысЯкутск. АэропортЯкутск. В залах музея образцы западно-европейской живописиЯкутск. Жилые кварталыВ карьереВертолет в тайгеВерхоленск, Воскресенский соборВерхоленск, Воскресенский соборГеологиГеологиЖелезная дорога дойдёт до ЯкутскаЖелезная дорога дойдёт до ЯкутскаЗдесь появится новый город алмазников – «Удачный»Зимняя путина рыбаков ЯкутииРезчик по кости Т Амосов, 1979Линия электропередачМетеостанция КатултяНа карьере «Удачный». Здесь добываются якутские алмазыНа карьере «Удачный». Здесь добываются якутские алмазыНаземная приемная станция спутникового вещания ‘Орбита’ в горах Якутии, Через нее осуществляется прием телепередач из МосквыНаземная приемная станция спутникового вещания ‘Орбита’ в горах Якутии, Через нее осуществляется прием телепередач из МосквыНелькан. АэропортНелькан. Вид на посёлокОвощи на «Полюсе холода», Здесь зимой – 50 градусов, ОймяконОхотникОхотники и вертолётОхотники сдают пушнинуПоисковая работа в тайгеСельский праздник ‘Истак’ в якутском селеЮжно-промышленная зона, Строительство железной дороги

Источник: humus.livejournal.com