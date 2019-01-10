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Якутия в 1970-е

10:17. 10 января 2019 Просмотров - 37 Нет комментариев Опубликовал:

Фотограф Марк Степанович Редькин
Якутск. Опера Пуччини «Чио-Чио-Сан» на сцене Якутского музыкального театра
Якутск. Опера Пуччини «Чио-Чио-Сан» на сцене Якутского музыкального театр


Якутск. Опера Пуччини «Чио-Чио-Сан» на сцене Якутского музыкального театра

Якутск. Сцена из оперы Чайковского «Евгений Онегин» в Якутском музыкальном театре

Якутск. Самое древнее здание Якутска – «Казачий острог»

Якутский кумыс
Якутск. Аэропорт
Якутск. Аэропорт

Якутск. В залах музея образцы западно-европейской живописи

Якутск. Жилые кварталы

В карьере

Вертолет в тайге

Верхоленск, Воскресенский собор

Верхоленск, Воскресенский собор

Геологи

Геологи

Железная дорога дойдёт до Якутска

Железная дорога дойдёт до Якутска

Здесь появится новый город алмазников – «Удачный»

Зимняя путина рыбаков Якутии

Резчик по кости Т Амосов, 1979

Линия электропередач

Метеостанция Катултя

На карьере «Удачный». Здесь добываются якутские алмазы

На карьере «Удачный». Здесь добываются якутские алмазы

Наземная приемная станция спутникового вещания ‘Орбита’ в горах Якутии, Через нее осуществляется прием телепередач из Москвы

Наземная приемная станция спутникового вещания ‘Орбита’ в горах Якутии, Через нее осуществляется прием телепередач из Москвы

Нелькан. Аэропорт

Нелькан. Вид на посёлок

Овощи на «Полюсе холода», Здесь зимой – 50 градусов, Оймякон

Охотник

Охотники и вертолёт

Охотники сдают пушнину

Поисковая работа в тайге

Сельский праздник ‘Истак’ в якутском селе

Южно-промышленная зона, Строительство железной дороги

Источник: humus.livejournal.com

Метки: история, Россия, фото
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