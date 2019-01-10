Якутия в 1970-е
10:17. 10 января 2019 Просмотров - 37 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Фотограф Марк Степанович Редькин
Якутск. Опера Пуччини «Чио-Чио-Сан» на сцене Якутского музыкального театр
Якутск. Опера Пуччини «Чио-Чио-Сан» на сцене Якутского музыкального театра
Якутск. Сцена из оперы Чайковского «Евгений Онегин» в Якутском музыкальном театре
Якутск. Самое древнее здание Якутска – «Казачий острог»
Якутский кумыс
Якутск. Аэропорт
Якутск. В залах музея образцы западно-европейской живописи
Якутск. Жилые кварталы
В карьере
Вертолет в тайге
Верхоленск, Воскресенский собор
Верхоленск, Воскресенский собор
Геологи
Геологи
Железная дорога дойдёт до Якутска
Железная дорога дойдёт до Якутска
Здесь появится новый город алмазников – «Удачный»
Зимняя путина рыбаков Якутии
Резчик по кости Т Амосов, 1979
Линия электропередач
Метеостанция Катултя
На карьере «Удачный». Здесь добываются якутские алмазы
На карьере «Удачный». Здесь добываются якутские алмазы
Наземная приемная станция спутникового вещания ‘Орбита’ в горах Якутии, Через нее осуществляется прием телепередач из Москвы
Наземная приемная станция спутникового вещания ‘Орбита’ в горах Якутии, Через нее осуществляется прием телепередач из Москвы
Нелькан. Аэропорт
Нелькан. Вид на посёлок
Овощи на «Полюсе холода», Здесь зимой – 50 градусов, Оймякон
Охотник
Охотники и вертолёт
Охотники сдают пушнину
Поисковая работа в тайге
Сельский праздник ‘Истак’ в якутском селе
Южно-промышленная зона, Строительство железной дороги
Источник: humus.livejournal.com