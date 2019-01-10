Спаситель Петр. Почему генерал Витгенштейн был популярнее Кутузова

Источник: www.aif.ru

5 января 1769 года родился герой Отечественной войны 1812 года, генерал-фельдмаршал Петр Витгенштейн.



У нынешнего поколения россиян победа в войне 1812 года прочно ассоциируется с именем Михаила Илларионовича Кутузова.

Любимец высшего света

Но в петербургских салонах времен Отечественной войны фельдмаршала больше критиковали, нежели хвалили – за медлительность, за уклонение от крупных сражений, за сдачу Москвы. Любимцем столичной публики был другой полководец. Петр Христианович Витгенштейн носил титул «Спасителя Петербурга» и считался в высшем свете лучшим русским военачальником.

Пройдет всего несколько месяцев, и Витгенштейн поймет на собственном опыте, как ненадежна бывает подобная популярность…

Отец Петра, Христиан Витгенштейн, выходец из семейства правителей графства Сайн-Витгенштейн-Берлебург, поступил на русскую службу при Екатерине Великой.

5 января 1769 году в семье Христиана Витгенштейна родился сын, которого нарекли Петром.

Еще во времена Петра I была введена норма, требовавшая от дворян определенной выслуги лет. Закон этот обходили самым наглым образом, зачисляя в списки воинских частей малолетних дворян. Также было и с Петром Витгенштейном, который ещё в самом нежном возрасте значился сержантом Семеновского полка.

В действительности Петр Витгенштейн поступил на службу в возрасте 20 лет, став вахмистром Конного лейб-гвардии полка.

Ключи от Дербента

Впервые в военной кампании Витгенштейн отличился в 1794 году, при разгроме восстания Костюшко. Он отлично проявил себя в боях под Остроленкой, а также при взятии варшавского предместья Прага.

На излете екатерининской эпохи Петр Витгенштейн участвовал в русско-персидской войне, отметившись при взятии Дербента. После этого его отправили в Петербург, чтобы доставить ключи от взятого города.

При Павле I Витгенштейн дослужился до генеральского звания, однако затем попал в опалу и был уволен из армии. Спасло его карьеру то, что буквально через пару месяцев грянул дворцовый переворот, и новый император Александр I вернул Витгенштейна в строй.

В кампании против Наполеона в 1805 году генерал служил под командованием Багратиона и Милорадовича. Имея под своим началом гусарскую бригаду, Петр Витгенштейн за проявленную храбрость был награжден орденом святого Георгия третьего класса.

В 1806 году генерал отличился в кампании против турков, в 1808—1809 годах во время русско-шведской войны отвечал за охрану побережья Финского залива.

Портрет П. Х. Витгенштейна, неизвестный художник XIX века. Фото: репродукция

На Петербург дороги нет

К началу Отечественной войны 1812 года Витгенштейн командовал 1-м пехотным корпусом. В сражении под Вилькомиром в арьергардных боях солдаты Витгенштейна нанесли поражение 2-му французском пехотному корпусу маршала Удино.

1-я русская армия под началом Барклая-де-Толли, к которой относился корпус Витгенштейна, начала движение на соединение со 2-й армией Багратиона. Но Витгенштейну была поручена иная задача – прикрытие Петербурга.

Для основных сил Наполеона это направление не было главным, однако прорыв французов к столице был весьма возможен.

В июле 1812 года корпус Витгенштейна вновь сошелся с силами маршала Удино. Если предыдущие бои были пробой сил, то сражение под Клястицами носило характер генерального для данного направления.

Русские имели около 17 тысяч человек и 84 орудия против 28 тысяч и 114 орудий у французов.

Витгенштейна этот перевес противника не смутил. Он блестяще использовал растянутость коммуникаций французов, нанося им удары в наиболее уязвимых местах. Сражение шло с переменным успехом. Русский отряд генерал Кульнева попал в засаду и был разгромлен, сам генерал погиб. Однако вскоре основные силы Витгенштейна разбили французский отряд генерала Вердье. При этом сам русский командующий получил ранение, но остался в строю.

В итоге маршал Удино отступил, отказавшись от планов продвижения к Петербургу. Согласно рапорту Витгенштейна, убитыми и ранеными противник потерял до 10 тысяч человек, ещё 3000 взяли в плен.

Успех Петра Витгенштейна стал первой крупной победой русской армии в Отечественной войне. Лично император «Александр I назвал генерала «спасителем Петербурга» и наградил его орденом Святого Георгия 2-й степени.

Петр Христианович стал любимцем света, его ставили в пример Кутузову, говоря, что именно он, а не «этот старик» должен командовать основными силами.

Ошибка при Березине

После того, как французы стали отступать от Москвы, Витгенштейн на своем направлении нанес им поражение под Полоцком, а 31 октября 1812 года одержал победу над силами маршала Виктора в бою под Чашниками.

Над «Великой армией» Наполеона нависла угроза окружения и полного разгрома. Но в том, что разгрома не произошло, есть вина самого Витгенштейна.

Приказ Кутузова требовал от сил Витгенштейна двигаться с севера в направлении Борисова и соединиться с Дунайской армией адмирала Павла Чичагова. Будь эти действия согласованными, Наполеон потерпел бы окончательное поражение на Березине.

Петр Христианович, однако, рисковать не захотел, не пошел на прямое столкновение с основными силами Наполеона. В результате императору вместе с самыми боеспособными силами удалось уйти.

Кутузов был недоволен, обвиняя и Чичагова, и Витгенштейна. Но в итоге в Петербурге сложилось мнение, что причиной неудачи стала медлительность самого Кутузова, а также ошибочные действия Чичагова.

В итоге крайним сделали адмирала, а «спаситель Петербурга» остался в стороне, не уронив репутации.

Витгенштейн против Наполеона

В начале Заграничного похода русской армии, войска Витгенштейна успешно продолжали преследование французов. Но в апреле 1813 года умер Кутузов, и Александр I решил сделать новым главнокомандующим Витгенштейна.

Вот тут и выяснилось, что воевать против маршалов Наполеона и воевать против самого Наполеона – это несколько разные вещи.

В сражении при Лютцене Витгенштейн неожиданно стал проявлять осторожность и некоторую пассивность, что в итоге привело к поражению объединенных русско-прусских сил. Разгрома не было, войска Витгенштейна отступали организованно, но отступление все равно оставалось отступлением.

20 мая 1813 года Витгенштейн дал новое сражение Наполеону при Бауцене. Двухдневные бои закончились отступлением русско-прусских сил, которые, однако, опять отходили организованно.

При этом потери французов оказались столь значительными, что Наполеон воскликнул: «Как! Такая бойня и никаких результатов!».

Катастрофы для русской армии не произошло, но Александр I, назначая Витгенштейна, ждал от своего любимца совершенно иных результатов.

25 мая 1813 года Петра Христиановича заменили на более опытного Барклая-де-Толли.

Последняя кампания

Он продолжал участвовать в Заграничном походе до сражения при Бар-сюр-Об, в котором был тяжело ранен.

От былой популярности Витгенштейна в свете осталась лишь бледная тень. Тем не менее, Александр I продолжал ценить его, повышая в чинах и введя в состав Государственного Совета.

А уже при Николае I Петр Христианович получил звание генерал-фельдмаршала.

В 1828 году, когда началась новая война с Турцией, император поручил Витгенштейну командование 95-тысячной Дунайской армией. Поначалу боевые действия развивались для русских успешно, но потом начались трудности, что крайне не понравилось Николаю I. В начале 1829 года Витгенштейн обратился с просьбой об отставке, объяснив, что ему серьезно досаждают старые раны и здоровье не позволяет дальше исполнять обязанности.

Просьба об отставке была удовлетворена, и Витгенштейн уехал в свое имение Каменка. В 1834 году прусский король Фридрих Вильгельм III возвел его в княжеское достоинство. Двумя годами позже Николай I позволил Витгенштейну именоваться светлейшим князем в России.

Портрет П. Х. Витгенштейна, художник Ф. Крюгер. Фото: репродукция

Правнук «Спасителя Петербурга» служил в люфтваффе

В 1843 году Петра Христиановича Витгенштейна не стало. Его обширное потомство жило как в России, так и в Пруссии.

У истории порой бывают очень неожиданные и крутые повороты. Правнук русского фельдмаршала Витгенштейна, Генрих Александр Сайн-Витгенштейн, будет служить в люфтваффе и в годы Великой Отечественной войны собьет на Восточном фронте более 30 советских самолетов. В январе 1944 года в бою с англичанами потомок «Спасителя Петербурга» был сбит и погиб.

Автор: Андрей Сидорчик

Источник: nstarikov.ru